Sázka na evropské akcie? Může to být propadák, ukazují data z firem
Výsledková sezona je zhruba v polovině a zatímco z velkých amerických firem již výsledky reportovala významná část, Evropa je zhruba v polovině. A výsledky to nejsou příliš přesvědčivé. Může jít o výraznou ránu pro investory, kteří s nástupem obchodní války Donalda Trumpa chtěli věřit v ekonomický návrat Evropy. Ten se totiž alespoň zatím nekoná.
Výsledky řady amerických společností naplnila, či dokonce předčila očekávání. Odborníci do svých projekcí započítali možné dopady obchodních válek a od firem očekávali spíše mírný růst. Nyní se však ukazuje, že v průměru americké firmy rostou mnohem rychleji. Z dat Bank of America, která zveřejnil server FT.com, vyplývá, že v průměru americké firmy vykazují růst tržeb o devět procent, což je více, než se čekalo.
Naproti tomu evropské firmy zatím příliš výrazný nárůst nepředvádějí. „Z firem zahrnutých do širokého indexu Stoxx Europe 600 výsledky zveřejnila zhruba polovina. Průměrně přitom podle dat Bank of America tržby firem téměř nerostou,“ uvádí Emily Herbert z FT.com.
Ukazuje se, že zatímco vysoký růst o pět procent zaznamenal finanční sektor, druhým nejvíce rostoucím je segment zdravotní péče, kde však tržby v průměru rostly jen o necelá dvě procenta. Navíc v některých sektorech, zejména v energetice, tržby dokonce meziročně klesly, a to více než o čtyři procenta.
„Nikdo neočekával dobrou sezonu v Evropě. Laťka byla poměrně nízko, ale s výjimkou financí ji firmy přesto minuly,“ dodal pro FT.com Andreas Bruckner, investiční stratég Bank of America.
Obchodní válka mezi USA a Švýcarskem má další oběť: zlato
Vyplatí se investice?
To je přitom nemilá zpráva zejména pro investory. Ti se zejména po zahájení obchodní války Donalda Trumpa začali poohlížet po nových příležitostech. A právě Evropa se měla stát jednou z nich. Důvodem byly sázky na růst místního průmyslu, konec zelené politiky, ale také masivní investiční projekt německé vlády, která se chystá do infrastruktury a zbraní investovat až bilion eur.
I díky tomu evropské akcie rostly rychleji než ty americké. Nyní se však ukazuje, že reálný obrázek evropského potenciálu je výrazně odlišný, než jak si jej vysnili tradeři v investičních bankách.
„Úspěch evropských akcií však měl poměrně krátkého trvání. Silné výsledky největších amerických firem vrátily akcie Wall Street opět na špici, a to navzdory obchodní válce,“ dodává server FT.com.
Oblíbená aplikace Duolingo zažila divný den. Kvůli Samu Altmanovi
Klimatizace letos utichly. Češi díky chladnému létu ušetřili stovky korun
