Velcí investoři se štítí Ameriky. Trumpova politika jim nevyhovuje, Evropa ano

Masivní cla, obchodní války, ale také rozpočtová pravidla, která ještě více prohloubí deficit státní kasy. Tak vnímají politiku amerického prezidenta Donalda Trumpa zástupci některých velkých investičních fondů, kteří kvůli tomu opouštějí americké trhy. Vítězem jsou i evropské akcie.

Nástup Donalda Trumpa provázela velká očekávání zejména ze strany investorů. Jako podnikatel a republikán měl přijít s masivní deregulací, která by ještě více nakopla trhy. Místo toho přichází s ideologickými zásahy do globálního trhu, na které doplatí jak americké domácnosti, tak celosvětový trh. Zatím poslední kapkou byl návrh nových rozpočtových pravidel, která podle odborníků přinesou další prohloubení amerického rozpočtu až o 2,4 bilionu dolarů v nadcházejících deseti letech.

Reakce investorů je pochopitelná – opouštějí Ameriku. Listu The Financial Times to potvrdili zástupci několika významných fondů, takzvaných institucionálních investorů. Často se jedná o penzijní fondy nebo velké investiční společnosti spravující stovky miliard i biliony dolarů.

„Lidé by měli přehodnotit svou expozici vůči USA,“ uvedl Seth Bernstein, výkonný ředitel společnosti AllianceBernstein, která spravuje aktiva v hodnotě 780 miliard dolarů. Bernstein kritizoval zejména nejnovější návrh rozpočtu, který americké vládě posvětil Kongres. „Myslím, že je neudržitelné, aby si Spojené státy nadále půjčovaly takovým tempem, jakým si půjčují. Když to spojíte s nepředvídatelností naší obchodní politiky, mělo by to lidi přimět k zamyšlení a zvážení: jak moc chcete být koncentrováni na jednom trhu?“ dodává investor.

Obří přesuny peněz

A zdaleka není sám. Stejně smýšlí například vedení fondu Caisse de dépôt et placement du Québec, který je druhým největším penzijním fondem Kanady. Jeho zástupci uvedli, že snížili své americké expozice o 40 procent, volné prostředky nyní chtějí investovat ve Velké Británii, Francii a Německu.

The Financial Times připomínají, že se tento pohyb peněz odehrává již několik týdnů.

„Americké akcie si sice vydobyly zpět ztráty, které následovaly po Trumpově oznámení cel 2. dubna, index S&P 500 však v letošním roce zůstává v plusu o necelá dvě procenta, zatímco index Stoxx Europe 600 vzrostl o devět procent,“ uvádí FT.com.

V pořadu J&T Banka Talks o tomto přesunu prostředků v reakci na oznámení plošných cel hovořil také Martin Kujal z J&T Investiční společnosti.

„Zatímco krátkodobá reakce byla podle učebnic a narostly ceny dluhopisů, do nichž investoři rychle přesouvali peníze z akcií, poté se situace obrátila a ani americké dluhopisy nepředstavovaly pro investory zajímavou investici,“ uvedl Kujal. Podle něj se investoři obávají toho, že Amerika pod vedením Donalda Trumpa představuje příliš nejistoty a investice přesouvají jinam. Tradičně to tak bývají švýcarské a japonské dluhopisy, stejně jako tamější měny.

Výhoda Evropy: stabilita

Investoři přiznávají, že otevřenost a likvidita amerického trhu z něj nadále činí nejzajímavější investiční příležitosti. Nicméně aktuální geopolitická situace a nejistoty trhu dodávají extrémní volatilitu, která zejména pro konzervativnější investory není žádoucí.

Naopak z Evropy přicházejí pozitivní informace. Ekonomika se pozvolna oklepává z nejhoršího, Německo oznámilo ohromný investiční program v řádu až bilionu eur.

„Co se týče Evropy, jsme poměrně optimističtí. Vlády jsou zde relativně stabilní. Přesun peněz do Evropy teď rozhodně není špatná sázka,“ říká Tom Nides, místopředseda představenstva investičního kolosu Blackstone. A souhlasí s ním také Joana Rocha Scaff z investiční společnosti Neuberger Berman, jež v Evropě jen letos investovala 65 procent prostředků.

Někteří investoři se však stále obávají přílišné regulace a roztříštěnosti evropského trhu.

