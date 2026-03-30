newstream.cz Money Ropa nad 115 dolary. Útok na Izrael žene ceny dál vzhůru

Ropa nad 115 dolary. Útok na Izrael žene ceny dál vzhůru

ČTK

Ceny ropy zahájily týden dalším růstem. Přispěla k tomu zpráva, že jemenští povstalci Húsíové, kteří jsou spojenci Íránu, poprvé od začátku nynější války na Blízkém východě vypálili raketu na Izrael. Severomořská ropa Brent si kolem 08:15 středoevropského času připisovala přes dvě procenta a pohybovala se mírně nad 115 dolary za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) vykazovala nárůst o více než procento, dostala se tak nad 100 dolarů za barel.

Konflikt na Blízkém východě, který koncem února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán, vedl k prudkému růstu cen energetických produktů na světových trzích. Ochromil totiž lodní dopravu v klíčovém Hormuzském průlivu, kterým běžně prochází asi pětina světových dodávek ropy a plynu. Cena ropy Brent si od začátku února připisuje téměř 60 procent a směřuje k rekordnímu měsíčnímu růstu, napsala agentura Reuters.

Americký prezident Donald Trump tvrdí, že nepřímá jednání mezi USA a Íránem přes pákistánské vyslance postupují dobře a že dohoda o příměří může být uzavřena rychle. Podle analytiků je však trh s ropou k vyhlídkám na brzkou dohodu skeptický.

USA zvažují krok, který může změnit válku s Íránem. Ve hře je ropný ostrov

Spojené státy by se mohly zmocnit íránského ostrova Charg. V rozhovoru s listem Financial Times to prohlásil americký prezident Donald Trump. Ostrov, který leží asi 25 kilometrů od íránské pevniny, slouží jako exportní terminál pro 90 procent vývozu ropy z islámské republiky.

„Trh už navzdory Trumpovým tvrzením o pokračujících přímých a nepřímých rozhovorech s Íránem prakticky přestal brát v úvahu možnost dohody o ukončení války a připravuje se na prudkou eskalaci vojenských akcí,“ uvedla analytička Vandana Hariová ze společnosti Vanda Insights.

Víkendové vypálení rakety jemenskými povstalci na Izrael navíc vyvolalo obavy z ohrožení lodní dopravy v Rudém moři. „Konflikt se už neomezuje pouze na Perský záliv a na oblast kolem Hormuzského průlivu, už se rozšiřuje také do Rudého moře a průlivu Báb al-Mandab, který je jednou z nejdůležitějších úžin pro přepravu ropy a ropných produktů na světě,“ uvedli analytici ze společnosti JP Morgan.

Ropný šok na obzoru? Konflikt v Íránu tlačí ceny k ročním maximům

Válka na Blízkém východě se rozšiřuje: Hútíové otevřeli druhou frontu, ropa může citelně zdražit

Íránský vyjednávač je jako „paní Colombová". Trump zřejmě rozsáhle manipuluje světovou veřejnost

Skupina Direct plánuje do konce letošního roku propustit téměř třetinu ze zhruba 1200 zaměstnanců. Opatření se má dotknout Direct pojišťovny, sítě prodejen Direct auto i firmy Fidoo, která dodává systém pro firemní výdaje. Informoval o tom server Hospodářské noviny s odkazem na vyjádření šéfa skupiny Pavla Řeháka zaměstnancům. Důvodem má být širší využití umělé inteligence.

Podle Řeháka je firma ve velmi dobré kondici. „Máme zdravé finance, rekordní zisk z loňska a po prvním kvartále znovu vidíme, že jsme na správné cestě. Tak proč ještě víc nešlápnout na plyn?“ uvedl. Dodal, že končí období experimentování s umělou inteligencí a nastává fáze zásadních změn. Technologie podle něj otevírá možnosti, díky nimž může firma během pěti let opět zpětinásobit svou velikost.

Direct chce růst výrazně i finančně. Z loňského obratu 11,3 miliardy korun plánuje dosáhnout 50 miliard korun do roku 2030. Letos očekává růst tržeb až o 20 procent a téměř dvojnásobný zisk, který by měl dosáhnout přibližně 450 milionů korun.

Změny se promítnou i do počtu zaměstnanců. V Direct pojišťovně by měl počet pracovníků klesnout z přibližně 500 na zhruba 350. Celkově chce skupina snížit náklady o 30 procent a zvýšit efektivitu práce o 40 až 50 procent.

Šéf JRD Sadil: Realitní trh brzdí. Nově o něm rozhoduje i dění na Blízkém východě

Růst cen ztrácí tempo a investoři přepínají do opatrnějšího režimu. „Mírný růst v řádu jednotek procent je dnes realistický,“ říká Jan Sadil z JRD Development. Hra se přesouvá od spekulace k výnosu.

Skupina Direct minulý týden zároveň oznámila nabídku třetí emise dluhopisů v objemu 650 milionů korun se splatností v červnu 2029.

Základy skupiny sahají do roku 2014, kdy investiční společnost VIGO Investments Pavla Řeháka převzala pojišťovnu Triglav a přeměnila ji na Direct pojišťovnu. Dnes do skupiny vedle pojišťovny, Direct auto a Fidoo patří také například Direct Social Impact a leasingová společnost Birne.

USA zvažují krok, který může změnit válku s Íránem. Ve hře je ropný ostrov

Spojené státy by se mohly zmocnit íránského ostrova Charg. V rozhovoru s listem Financial Times to prohlásil americký prezident Donald Trump. Ostrov, který leží asi 25 kilometrů od íránské pevniny, slouží jako exportní terminál pro 90 procent vývozu ropy z islámské republiky.

Server Axios nedávno napsal, že Trump zvažuje okupaci ostrova Charg, což nyní prezident naznačil. V této souvislosti řekl, že si chce vzít v Íránu ropu. Deník The New York Times pak v noci na dnešek napsal, že do blízkovýchodního regionu už dorazily stovky amerických příslušníků speciálních sil.

USA společně s Izraelem zaútočily na konci února na Írán s deklarovaným cílem zabránit Teheránu získat jaderné zbraně. Konflikt vedl k výraznému zdražení ropy, neboť íránské protiúdery prakticky zablokovaly Hormuzský průliv, který leží na klíčové trase pro export ropy z Perského zálivu.

Podle Trumpa ale Írán umožnil ropným tankerům pod pákistánskou vlajkou úžinou proplout. „Umožnil nám proplout s 20 velkými loděmi s ropou přes Hormuzský průliv, a to počínaje zítřejším ránem (dnes středoevropského letního času),“ citovala Trumpa agentura Reuters.

Ulice plné lidí. Do protestů proti Trumpovi se zapojilo přes osm milionů Američanů

Sobotních shromáždění ve Spojených státech na protest proti politice amerického prezidenta Donalda Trumpa se zúčastnilo nejméně osm milionů lidí. Podle organizujícího hnutí No Kings (Žádní králové) jde o rekordní účast, napsala agentura AFP. Dvě předchozí vlny protestů měly celkem 12 milionů účastníků. V Los Angeles byli podle agentury Reuters zadrženi dva výtržníci kvůli napadení příslušníků bezpečnostních složek.

Trump uvedl, že povolení tankerům vydal předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf.

Spojené státy a Izrael zahájily 28. února útok na Írán. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, raketami a střelami útočit na Izrael a arabské státy v regionu, které hostí americké vojenské základny.

Mírové rozhovory se nyní snaží zprostředkovat Pákistán, podle kterého v nadcházejících dnech začnou. Trump nyní listu Financial Times řekl, že nepřímá jednání mezi USA a Íránem přes pákistánské vyslance postupují dobře a že dohoda o příměří může být uzavřena rychle. Podle Reuters Trump hovořil o přímých i nepřímých jednáních s Teheránem, která mohou vést k rychlé dohodě. Zároveň řekl, že je možné, že USA tuto dohodu chtít nebudou. „Dohodu v Íránu ale vidíme, může být brzo,“ dodal nicméně.

Íránský vyjednávač je jako „paní Colombová". Trump zřejmě rozsáhle manipuluje světovou veřejnost

