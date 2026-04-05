Zdražení paliv se u e-shopů promítá zatím hlavně u dopravy
Vyšší ceny za pohonné hmoty se na fungování e-shopů promítají zatím především na dražší dopravě. Shodli se na tom prodejci a oslovení experti. E-shopy se tak nyní podle výkonného ředitele Asociace pro elektronickou komerci Jana Vetyšky zdražovat zboží a služby nechystají. Větší dopad by mohla mít podle odborníků válka na Blízkém východě, a tím i zvyšující se ceny pohonných hmot, na ty e-shopy, které prodávají zboží z Asie.
Současná situace kolem války v Íránu a s tím související zvyšování bezpečnostních nákladů na přepravu zboží znamená pro e-shopy podle ředitele marketingové společnosti PPC Profits Tomáše Čupra především dvě rizika. "Prvním je zdražení dopravy a prodloužení dodacích lhůt u zboží dováženého z Asie, což se může projevit zejména u elektroniky, doplňků a spotřebního zboží. Druhým rizikem je kolísání cen energií a paliv, které následně zvyšují náklady v celém dodavatelském řetězci," uvedl.
Také Michal Benatzky, marketingový ředitel společnosti Upgates, která se zaměřuje na tvorbu e-shopů, se domnívá, že největší dopad na e-shopy je spjat s vyššími náklady za dopravu. "Každý dopravce k ceně připočítává takzvaný palivový příplatek, který se aktualizuje obvykle jednou měsíčně a odvíjí se od aktuální ceny paliv. Ten pochopitelně poskočil už v březnu a od dubna mohou e-shopeři očekávat další růst. To znamená vyšší náklady na každou expedovanou zásilku," uvedl.
Akciové trhy v uplynulém týdnu výrazně posílily, když investoři vsadili na scénář postupného uklidnění konfliktu na Blízkém východě. Očekávání, že administrativa Donalda Trumpa směřuje k ukončení operací proti Íránu, vynesla americký index S&P 500 zpět blíže k hranici 6600 bodů. Optimismus však naráží na rozporuplná vyjádření – Trump sice hovoří o „téměř dokončené misi“ a naznačuje konec konfliktu během dvou až tří týdnů, zároveň ale avizuje pokračování intenzivních útoků. Trhy tak balancují mezi nadějí na deeskalaci a obavami z další eskalace.
Dopravci typu Zásilkovna, DPD nebo PPL už zvedli výši palivového příplatku za duben. DPD a UPS aktualizují palivový příplatek dokonce každý týden, přičemž DPD jeho výši na týden od 30. března do 5. dubna stanovil na 19,2 procenta a palivový příplatek za službu Standard u UPS činí od pondělí 27,5 procenta.
On-line tržiště Allegro.cz ale uvedlo, že ceny za službu a zboží zatím zvedat nebude. "Navzdory tržnímu tlaku a rostoucím cenám pohonných hmot jsme se rozhodli zachovat stávající platební podmínky, aniž bychom v tuto chvíli zaváděli jakékoli další palivové příplatky," uvedla mluvčí Monika Brichtová. Podobně se k situaci staví i Alza.cz. "V tuto chvíli žádné plošné přecenění neplánujeme. Případný dopad do koncových cen pro zákazníky bude záležet na dalším vývoji situace," sdělila její mluvčí Eliška Čeřovská.
Čupr: Válka srazí tržby až o desetinu
Čupr se domnívá, že pokud válka v Íránu neskončí během několika týdnů, mohlo by to vést k poklesu tržeb českého e-commerce prostředí až o deset procent. Podle Vetyšky ale spočívá výhoda e-shopů v tom, že dokážou nabídnout výhodnější ceny s ohledem na levnější provoz oproti klasickým obchodům. "On-line obchodníci by naopak mohli ze zdražování profitovat, protože zákazníci budou hledat nejvýhodnější nabídky právě na internetu," dodal k tomu ředitel firmy Shoptet Jan Hospodka.
Případné zdražování by se nejvíce podle Hospodky a Brichtové týkalo těch prodejců, kteří nakupují zboží v Číně. "Pokud se prodlouží dodací doby u zboží z Asie, mohou krátkodobě získat výhodu evropské nebo lokální e-shopy, které mají zboží skladem v Evropě," dodal Čupr.
