Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem Zdražení paliv se u e-shopů promítá zatím hlavně u dopravy

Zdražení paliv se u e-shopů promítá zatím hlavně u dopravě

Čerpací stanice
Profimedia
ČTK
ČTK

Vyšší ceny za pohonné hmoty se na fungování e-shopů promítají zatím především na dražší dopravě. Shodli se na tom prodejci a oslovení experti. E-shopy se tak nyní podle výkonného ředitele Asociace pro elektronickou komerci Jana Vetyšky zdražovat zboží a služby nechystají. Větší dopad by mohla mít podle odborníků válka na Blízkém východě, a tím i zvyšující se ceny pohonných hmot, na ty e-shopy, které prodávají zboží z Asie.

Současná situace kolem války v Íránu a s tím související zvyšování bezpečnostních nákladů na přepravu zboží znamená pro e-shopy podle ředitele marketingové společnosti PPC Profits Tomáše Čupra především dvě rizika. "Prvním je zdražení dopravy a prodloužení dodacích lhůt u zboží dováženého z Asie, což se může projevit zejména u elektroniky, doplňků a spotřebního zboží. Druhým rizikem je kolísání cen energií a paliv, které následně zvyšují náklady v celém dodavatelském řetězci," uvedl.

Také Michal Benatzky, marketingový ředitel společnosti Upgates, která se zaměřuje na tvorbu e-shopů, se domnívá, že největší dopad na e-shopy je spjat s vyššími náklady za dopravu. "Každý dopravce k ceně připočítává takzvaný palivový příplatek, který se aktualizuje obvykle jednou měsíčně a odvíjí se od aktuální ceny paliv. Ten pochopitelně poskočil už v březnu a od dubna mohou e-shopeři očekávat další růst. To znamená vyšší náklady na každou expedovanou zásilku," uvedl.

Dopravci typu Zásilkovna, DPD nebo PPL už zvedli výši palivového příplatku za duben. DPD a UPS aktualizují palivový příplatek dokonce každý týden, přičemž DPD jeho výši na týden od 30. března do 5. dubna stanovil na 19,2 procenta a palivový příplatek za službu Standard u UPS činí od pondělí 27,5 procenta.

On-line tržiště Allegro.cz ale uvedlo, že ceny za službu a zboží zatím zvedat nebude. "Navzdory tržnímu tlaku a rostoucím cenám pohonných hmot jsme se rozhodli zachovat stávající platební podmínky, aniž bychom v tuto chvíli zaváděli jakékoli další palivové příplatky," uvedla mluvčí Monika Brichtová. Podobně se k situaci staví i Alza.cz. "V tuto chvíli žádné plošné přecenění neplánujeme. Případný dopad do koncových cen pro zákazníky bude záležet na dalším vývoji situace," sdělila její mluvčí Eliška Čeřovská.

Čupr: Válka srazí tržby až o desetinu

Čupr se domnívá, že pokud válka v Íránu neskončí během několika týdnů, mohlo by to vést k poklesu tržeb českého e-commerce prostředí až o deset procent. Podle Vetyšky ale spočívá výhoda e-shopů v tom, že dokážou nabídnout výhodnější ceny s ohledem na levnější provoz oproti klasickým obchodům. "On-line obchodníci by naopak mohli ze zdražování profitovat, protože zákazníci budou hledat nejvýhodnější nabídky právě na internetu," dodal k tomu ředitel firmy Shoptet Jan Hospodka.

Případné zdražování by se nejvíce podle Hospodky a Brichtové týkalo těch prodejců, kteří nakupují zboží v Číně. "Pokud se prodlouží dodací doby u zboží z Asie, mohou krátkodobě získat výhodu evropské nebo lokální e-shopy, které mají zboží skladem v Evropě," dodal Čupr.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Trump chce oživit Skálu. Za 152 milionů dolarů má zadržovat přistěhovalce

Trump hodlá znovu otevřít věznici Alcatraz
ČTK
ČTK
ČTK

Americký prezident Donald Trump žádá 152 milionů dolarů na znovuotevření nechvalně známé věznice Alcatraz. Částka je uvedena v návrhu rozpočtu na fiskální rok 2027. Informuje o tom zpravodajský web BBC.

Místo, známé také jako The Rock (Skála), se nachází poblíž mostu Golden Gate v San Franciscu. Kdysi bylo považováno za jednu z nejznámějších věznic ve Spojených státech, v posledních letech ale slouží jako turistická atrakce.

Ve zdůvodnění požadavku se píše, že peníze poslouží "k přestavbě Alcatrazu na moderní zabezpečené vězeňské zařízení". Uvedená částka má zároveň pokrýt provozní náklady na první rok. Plán na znovuotevření Alcatrazu jako aktivní věznice se setkal se skepsí u řady kalifornských politiků. Vznášeli otázky ohledně konečných nákladů projektu a problémů spojených s provozem.

Půl století mimo provoz

Věznice s nejvyšší ostrahou byla uzavřena v roce 1963. Jako turistická atrakce je v současné době v péči Správy národních parků. Bývalá předsedkyně Sněmovny reprezentantů USA Nancy Pelosiová uvedla, že tento návrh v rozpočtu Trumpovy vlády je "na první pohled absurdní a měl by být bez dalšího zamítnut". "Přestavba Alcatrazu na moderní vězení je hloupý nápad, který by nebyl ničím jiným než plýtváním penězi daňových poplatníků a urážkou inteligence amerického lidu," řekla Pelosiová.

Proslulá federální věznice v někdejší pevnosti Alcatraz byla zřízena v srpnu 1934. Většina z vězňů, kteří se odtud pokusili utéct, neměla šanci. Byli chyceni, zastřeleni na útěku, nebo se utopili. Žádost bude muset schválit americký Kongres. Podle Trumpa a jeho vlády by Alcatraz nově sloužil především k zadržování přistěhovalců.

Související

Marmeláda gate. Britové kývli EU na definici oblíbené ovocné zavařeniny, má to ale háček

Pomerančová marmeláda s rakytníkem
Se svolením MarmelLady
ČTK
ČTK

Marmeláda je už dlouho ikonickým britským pokladem. Recepty některých rodin se předávají z generace na generaci. Již brzy by se ale mohla na pultech britských obchodů mírně změnit její etiketa. Podle nové potravinářské dohody s EU bude muset být klasická marmeláda prodávána jako "citrusová marmeláda", upozornil server televize BBC.

Důvodem této změny je, že Británie při snaze podpořit obchod a zjednodušit export znovu přijme evropská pravidla pro označování potravin. Jenže s jedním rozdílem - Brusel uvolnil pravidla pro označování a poprvé rozšiřuje právní definici marmelády pro evropské trhy i na jiné zavařeniny než ty z citrusových plodů.

Mluvčí britské vlády se snažil uklidnit veřejnost, že britská marmeláda se nemění. Je to jen úprava názvu. Produkt zůstane stejný a dohoda má podle něj podnikům ušetřit starosti s byrokracií.

Evropská pravidla, která byla před brexitem začleněna do britského zákona, stanovila, že označení marmeláda (angl. marmalade) smí v obchodech používat jen pomazánky z citrusových plodů. Ostatní druhy ovocných pomazánek se musí prodávat pod názvem džem (jam) nebo jeho ekvivalentem v místním jazyce. Tato pravidla vznikla díky britskému lobbingu v 70. letech, kdy Británie prosadila speciální obchodní status marmelády z hořkých sevillských pomerančů - směsi, která se díky literární a filmové postavě medvídka Paddingtona stala po celém světě symbolem Británie.

Pravidlo týkající se názvu marmelády se od svého zavedení stalo jazykovou pastí a zdrojem konfliktů mezi potravinářskými regulátory v celé Evropě. V roce 2004 EU pravidlo uvolnila pro prodejce na farmářských trzích v Rakousku a Německu, ale spotřebitele stále mate v zemích jako Španělsko a Itálie, kde se výraz "mermelada" či "marmellata" běžně používá pro pomazánky z jiného ovoce, například švestek nebo fíků.

Jazyková tradice

Jeden německý europoslanec, který po brexitu prosazoval změnu, v roce 2017 uvedl, že pravidla odporují německé jazykové tradici. Nyní Brusel pravidla aktualizoval a od června budou moci všechny členské státy EU prodávat pod názvem marmeláda i zavařeniny z jiného ovoce než z citrusů. V souladu s mezinárodními normami ale budou muset být citrusové zavařeniny odlišené jako samostatný druh, a budou se tak nově prodávat pod názvem citrusová marmeláda.

Britská vláda uvedla, že vyhláška o marmeládách patří mezi 76 aktualizovaných potravinářských předpisů EU, které budou platit v celé zemi, pokud bude dohodnuta širší dohoda o potravinách. Časový rámec pro zavedení pravidla v Británii zatím není známý. Očekává se, že dohoda vstoupí v platnost v polovině roku 2027.

Zatím není jasné, jak moc si změny všimnou zákazníci a zda "dlouhá ruka marmeládového zákona" změní, co si Britové pod marmeládou představují. Soutěž World Marmalade Awards, která se koná v hrabství Cumbria v severozápadní Anglii, ale zůstane i nadále vyhrazená citrusovým pomazánkám s cílem ukázat poctivou britskou marmeládu - tu pravou, kterou Britové jedí už po staletí, od Alžběty I. až po Jamese Bonda, uvedla ředitelka soutěže Beatrice McCoshová.

Doporučujeme