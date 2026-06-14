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newstream.cz Trhy Týden tradera: Nervozita investorů z IPO SpaceX. Trump se u Íránu pořádně přepočítal

Týden tradera: Nervozita investorů z IPO SpaceX. Trump se u Íránu pořádně přepočítal

Hodnota firmy SpaceX první den po vstupu na burzu překročila dva biliony dolarů.
profimedia
Kryštof Míšek
Kryštof Míšek

Jak se blížilo dlouho očekávané IPO SpaceX, jako by se nálada investorů postupně zhoršovala. Minulý týden přinesl na poměry posledních měsíců poměrně vysokou volatilitu, která vzrostla přes 21 bodů. To byla nejvyšší hodnota za poslední dva měsíce.

Dlouho se mluvilo o tom, že likviditní past opcí a pákových ETF na sektor technologií může sklapnout, a z mého pohledu to byl jen slabý odvar toho, co by se mohlo v případě nečekaných krizí dít v letních měsících, kdy je tradičně slabší obchodní aktivita. Index S&P 500 zkorigoval blíže k 7300 bodům.

Blokáda průlivu jen tak neskončí

Donald Trump se pořádně přepočítal, když si myslel, že celá operace zabere maximálně pár týdnů. Írán, vědom si své silné pozice, kopíruje styl jednání Rusů o konci konfliktu na Ukrajině. Výsledkem je trvale zastavený Hormuzský průliv a je dost možné, že tomu bude daleko déle, než čekali i ti největší pesimisté.

Projev Elona Maska před začátkem vstupu na burzu NASDAQ promítaný na obrazovku na Times Square 12. června 2026 v New Yorku

Muskův SpaceX se první den obchodování stal šestou největší firmou na burze

Trhy

Akcie vesmírné společnosti SpaceX uzavřely první den obchodování se ziskem téměř 20 procent na zhruba 161 dolarech. Hodnota firmy překročila dva biliony dolarů (téměř 42 bilionů korun). Primární veřejná nabídka akcií (IPO) SpaceX tak byla rekordní. Firma se stala šestou největší veřejně obchodovanou americkou společností, uvedla agentura Reuters.

ČTK

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Energetický nový normál s dlouhodobě vyššími cenami paliv je dost možná tady. Středeční CPI data o spotřebitelské inflaci v největší ekonomice světa potvrdila to, co si řada z nás myslí už dlouho – že jsme v určité variantě přehřívání americké ekonomiky, která jede už pouze na AI investicích do datacenter a mamutím deficitu ve výši přes sedm procent HDP.

Inflace nad čtyři procenta si pak žádá zásah Fedu. Trhy si to konečně uvědomily a indexy zkorigovaly pouze o okolo pěti procent. Období vyšší volatility tu s námi může být v tomto ekonomickém prostředí déle. S tím, že pokud ropa kvůli Íránu zůstane nad 90 až 95 dolary, může být inflace ve druhé polovině roku opět hlavním problémem trhů.

AI a datacentra stále táhnou

Nasdaq se i přes poslední korekci stále pohybuje poblíž historických maxim a valuace řady technologických a AI společností zůstávají na velmi vysokých úrovních. Investoři nadále sázejí na pokračující boom umělé inteligence a masivní investice do datacenter, přestože makroekonomické prostředí začíná být méně příznivé.

Elon Musk

Elon Musk je prvním dolarovým bilionářem. Pomohl mu rekordní vstup SpaceX na burzu

Leaders

Elon Musk se podle magazínu Forbes stal prvním člověkem na světě, jehož majetek překonal hranici jednoho bilionu dolarů. Rozhodující byl rekordní vstup společnosti SpaceX na burzu Nasdaq, při kterém firma získala 75 miliard dolarů a překonala dosavadní maximum Saudi Aramco.

nst

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Masivní odliv kapitálu z kryptoměn, akcií, drahých kovů, dluhopisů i komodit naznačuje, že nejde o běžnou korekci jednotlivých trhů, ale o systémový pohyb vyvolaný změnou globálních finančních podmínek, kdy investoři ve velkém uzavírají rizikové pozice a stahují likviditu do bezpečnějších aktiv nebo hotovosti.

Jedním z možných spouštěčů je Japonsko, kde růst úrokových sazeb narušil dlouhodobě využívaný jenový carry trade, na němž byly postaveny miliardy dolarů investic po celém světě; jakmile se tento mechanismus začal rozpadat, řetězová reakce zasáhla globální trhy a nejcitelněji dopadla na rozvíjející se ekonomiky, které jsou na zahraničním kapitálu nejvíce závislé.

Konec pohádky o AI boomu?

V boji o uživatele AI agentů se dále přiostřuje. OpenAI uvažuje nad výrazným snížením cen za využívání svých modelů a tokenů v reakci na rostoucí konkurenci ze strany společnosti Anthropic.

Firma očekává, že cenové tlaky v odvětví budou sílit, a chce si udržet i rozšířit svou zákaznickou základnu. Tohle a série zpráv o emisích dluhopisů a akcií od velkých hyperscalerů ukazují na to, že se pomalu bortí pouze příznivý příběh o AI boomu. Investice se nakonec mohou ukázat jako méně návratné, a s nimi mohou padat i valuace největších technologických hráčů.

USA nařídily Anthropiku zastavit cizincům přístup k nejpokročilejším AI modelům

Tažení proti Anthropiku pokračuje. USA nařídily firmě odstavit cizince od modelů AI

Zprávy z firem

Vláda Spojených států nařídila firmě Anthropic pozastavit cizincům přístup k jejím nejpokročilejším modelům umělé inteligence (AI). Zdůvodnila to obavami o národní bezpečnost. S odkazem na páteční oznámení firmy o tom informuje agentura Reuters.

ČTK

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Muskův SpaceX se první den obchodování stal šestou největší firmou na burze

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SpaceX se chystá na rekordní IPO

Týden tradera: AI horečka naráží na limity. Trhy testuje Alphabet, ropa i IPO SpaceX

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Kryštof Míšek

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Týden tradera: Akcie rostou, ale nejistota kvůli Blízkému východu trvá

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Místo programátorů montéři. Tak tohle je ta AI budoucnost, zuří Američané

Místo programátorů montéři. Tak tohle je ta AI budoucnost, zuří Američané
Profimedia
Tereza Zavadilová
Tereza Zavadilová

Zářná AI budoucnost není pro každého. Jako na obrázku to ukázal Mark Zuckerberg, když z Mety vyhodil osm tisíc kvalifikovaných lidí a zároveň otevřel školicí centrum pro mnohem hůře placené manuální práce. A v Číně už roboti dostávají občanku, píše v dalším díle seriálu Civilizační deník Tereza Zavadilová.

Mark Zuckerberg to na své síti Threads pěkně schytal. V tradičně pozitivně laděném příspěvku napsal, že jeho Meta bude sponzorovat rekvalifikační program, který pomůže z Ameriky udělat lídra v AI. Věřím, že budoucnost je pro každého, napsal. Jenže Meta nedlouho předtím oznámila, že kvůli AI vyhodí dalších 8 tisíc - a většinou jde o dobře placené, kvalifikované joby, jako jsou produkťáci, softwaroví inženýři a manažeři.

Kdežto inzerovaný program America's Workers Academy chce školit lidi na manuální práce - především na pokladače a montéry optických kabelů, kteří jsou potřeba pro aktuální horečnou výstavbu datových center. Lidé v diskusi mu to moc nedarovali.

AI bere práci

"Strávil jsi roky vývojem algoritmů, které mají nahradit lidi, a teď po těch lidech chceš, aby pro ty algoritmy stavěli infrastrukturu. Tak to je hard sell...," píše například uživatel @s0ftauth0rity. „Takže AI vám vezme práci za 300 tisíc dolarů ročně a vy teď můžete jít zadarmo zpátky do školy, abyste pak dělali práci, kde dostanete tak 65 tisíc ročně, a stavěli tu věc, co vám ten job za 300 tisíc vzala? To dává smysl. Z téhle příležitosti budeme všichni úplně nadšení…,“ tolik @theaustinhomeguy. Pardon, abychom byli přesní, kromě pokladačů kabelů se lze školit i na instalatéry a elektrikáře. Nic proti, ale, jak se ptá jiná diskutující: Zuckerbergu, dáte do takové školy své děti?

Mark Zuckerberg Threads/newstream

Montáž kabelů pro datová centra může být na pár let perspektivní job, než se tedy přesunou na Muskův Měsíc nebo Mars a bude z toho práce jen pro fajnšmekry, ale možná bude zase lépe placená. Teď o zaměstnání přicházejí kancelářští lidé, jenže ani dělnické či méně kvalifikované profese nemají své jisté. To platí i pro gastro. 

Představte si, že robot udělá za hodinu desetkrát tolik tacos než obyčejný člověk. Možná víc. "Robot dokáže za jedinou hodinu připravit 500 salátů, Tex-Mex pokrmů nebo poke bowls s přesnými ingrediencemi podle vašeho přání. Nevím přesně, kolik jich zvládne udělat jeden člověk, ale asi ne víc než 30, možná 45 za hodinu," pochlubil se technologický podnikatel Marc Lore, mimo jiné majitel gastro start-upu Wonder.

Roboty nasadí v řetězci už příští měsíc, v restauraci na skoro non-stop provoz stačí tři živí lidé. A levný provoz mu dovolí držet nízké ceny. Jestli tohle není potrava pro odbory, tak už nic. 

Burrito bowl, fast food

Proto, že roboti jsou na prahu naší hmotné reality, není divu, že se na ně chystá i legislativa. Čína je nejdál, vymyslela 29 místné číslo, které bude humanoidům sloužit jako identifikační doklad, občanka. Robobčanka.

Země se pere s dědictvím své někdejší drastické politiky jednoho dítěte, která vyústila v demografickou krizi. A tak jedno sociální inženýrství vytlouká dalším, chce AI pracovníky masově nasazovat do všech profesí, kde to zvládnou. Čínským úřadům se nástup robotické pracovní síly bude líbit, půjde ji totiž ovládat ještě lépe než lidské dělníky.

Identifikační kód je o jedenáct znaků delší než číslo čínského občana. A do nejmenšího detailu specifikuje národnost, výrobce, model a neopakovatelné sériové číslo. Tento identifikační kód není jen obyčejná statická poznávací značka. Funguje údajně jako "telemetrická pupeční šňůra" v reálném čase, která úřadům hlásí naprosto vše, co robot dělá - od fyzického opotřebení jeho kloubů až po stav baterie a kognitivní kapacitu jeho umělé inteligence. Prostě člověk nemá šanci. 

Bezos lelkuje

Pak skoro až pohladí na duši, když se dozvíme, že jeden z lidí, co ovládají současný závod umělé inteligence, žije jako člověk z masa a kostí. Skoro. Magazín Fortune popsal, jak vypadá denní režim Jeffa Bezose. „Ráno hrozně rád lelkuju.“  Lelkování znamená čtení novin, pití kávy a snídani s dětmi předtím, než odejdou do školy. 

První schůzku má až v 10 hodin dopoledne a cokoli mentálně náročného – říká tomu "schůzky s vysokým IQ“ – si nechává na dobu před obědem. Potom už se prý okno zavírá. „Kolem páté odpoledne už si říkám: o tomhle dneska nedokážu přemýšlet, zkusme to znovu zítra v 10 dopoledne.“ No, tak určitě. 

Profimedia

Kdo se bojí, že i pro jeho job si přijdou roboti s AI, o peníze, nebo obecně budoucnosti, máme i pozitivní zprávy. Umělá inteligence se dá využít na vyhledávání pokladů ve starém harampádí v domácnosti a nějakou tu korunu si přivydělat.  Média referovala o seniorce, která si koupila před šedesáti lety ve starožitnictví nějakou čmáranici za stovku a nyní to díky AI prodala za čtvrt milionu dolarů coby díla skotského koloristy F.C.B. Cadela. Civilizační deník radí: Zkuste se Google Lens podívat, co doma máte. 

Je to malá náplast naděje na všechny ty nejistoty, ale aspoň nějaká. 

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Proč nebyli Trump, Melania a Barron na svatbě Donalda mladšího. A jak to souvisí s mocí a krásou

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Donald Trump se minulý týden na druhou svatbu svého juniora s ex-modelkou Bettinou neobtěžoval. Ani jeho poslední manželka a syn. A jak to v palácích bývá, kolem nepřítomnosti je spousta interpretací.

Tereza Zavadilová

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VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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Lukáš Kovanda: Musk je tak bohatý, že by Česku zaplatil desítky Dukovan

Lukáš Kovanda: Musk je tak bohatý, že by Česku zaplatil desítky Dukovan
Profimedia
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

SpaceX vstupuje na burzu a Elon Musk se posouvá do finanční ligy, ve které dosud nikdo nebyl. Jeho odhadované bohatství by v Česku stačilo na hypotetické nákupy a investice, které se běžně počítají v měřítku celého státu. Výstavba jaderných bloků, státní dluh ani nedostatek bytů by nebyl problém.

Svět má prvního dolarového bilionáře. Pokud dnešní vstup SpaceX na burzu ocení společnost na 1,8 bilionu dolarů, jak se předpokládá, podíl jejího zakladatele Elona Muska bude mít hodnotu 866 miliard dolarů. Když se k tomu připočte jeho majetek v Tesle, jde o 1,1 bilionu dolarů, tedy zhruba 23 bilionů korun. Pro srovnání: roční HDP Česka je zhruba devět bilionů korun.

Třiadvacet bilionů korun je více, než kolik mají dohromady Larry Page, Sergey Brin, Jeff Bezos a Larry Ellison, kteří spolu s Muskem tvoří pětici nejbohatších lidí světa.

Pokud by se Musk rozhodl svého bohatství postupně zbavit tak, že by utrácel milion dolarů, tedy takřka 21 milionů korun, každý den, trvalo by mu to více než 3000 let.

Investoři chtějí čtyřikrát víc akcií SpaceX, než Musk nabízí

Trhy

Primární veřejná nabídka akcií (IPO) americké společnosti SpaceX přilákala poptávku, která více než čtyřnásobně převyšuje počet nabízených akcií. S odkazem na informované zdroje to ve středu večer uvedla agentura Bloomberg. Příjem objednávek v té době přitom ještě nebyl ukončen. S akciemi podniku se začne obchodovat v pátek.

ČTK

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Co by si za to mohl koupit v Česku

Muskových vyhlížených 23 bilionů korun představuje částku, která výrazně přesahuje běžnou představivost. Při srovnání s českou ekonomikou by za ni bylo možné pořídit značnou část domácího majetku, a stále by zůstaly prostředky v řádu bilionů korun.

Pokud by Musk teoreticky koupil všechny byty v Praze, zaplatil celý český státní dluh a současně převzal dvacet největších firem působících v České republice, podle orientačních propočtů by mu stále zůstalo přibližně šest až osm bilionů korun.

Hodnota pražského bytového fondu se při současných cenách pohybuje okolo osmi bilionů korun. Český státní dluh činí zhruba 3,7 bilionu korun a souhrnná hodnota dvaceti největších českých společností se pohybuje kolem čtyř až pěti bilionů korun.

Celkové náklady na takovou hypotetickou transakci by tak dosáhly přibližně 15 až 17 bilionů korun.

Ropné miliardy se tlačí do SpaceX. Šejkové hledají nový motor svého bohatství

Ropné miliardy se tlačí do SpaceX. Šejkové hledají nový motor svého bohatství

Zprávy z firem

Státní fondy z Perského zálivu se podle Bloombergu hlásí o akcie SpaceX za miliardy dolarů. Firma Elona Muska se chystá na burzu v transakci, která může přepsat historii kapitálových trhů.

nst

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Milion bytů nebo desítky jaderných bloků

Ani poté by však Muskův majetek nebyl vyčerpán. Zbývajících šest až osm bilionů korun by například stačilo na výstavbu přibližně 1,2 až 1,6 milionu nových bytů při průměrné ceně pět milionů korun za jeden byt. Takové množství představuje významnou část celého českého bytového fondu.

Stejná suma by zároveň umožnila mimořádně rozsáhlou investici do energetiky. Jeden nový jaderný blok v Dukovanech má podle současných odhadů stát přibližně 200 miliard korun.

Za peníze, které by Muskovi zůstaly i po nákupu všech pražských bytů, splacení státního dluhu a převzetí dvaceti největších českých firem, by tak bylo možné postavit zhruba 30 až 40 nových jaderných bloků. To je několikanásobně více, než kolik jich dnes Česká republika provozuje, a znamenalo by to jednu z největších energetických investic v dějinách světa.

Pokud by zbývající částku rozdělil „půl na půl“, mohl by Musk v Česku postavit až dvacet jaderných bloků a současně až 800 tisíc nových bytů.

Každému Čechovi stovky tisíc

Alternativně by bylo možné rozdělit zbývající prostředky mezi všechny obyvatele země. Každý z přibližně 10,9 milionu obyvatel České republiky by v takovém případě získal zhruba 550 až 730 tisíc korun.

Přestože jde pouze o myšlenkový experiment, dobře ilustruje mimořádný rozsah majetku nejbohatších lidí světa v porovnání s ekonomikou středně velkého evropského státu.

Částka 23 bilionů korun odpovídá zhruba dvojnásobku ročního hrubého domácího produktu České republiky a několikanásobně převyšuje roční výdaje státního rozpočtu.

Proč je to jen myšlenkový experiment

Podobné hypotetické nákupy by však v praxi nebyly realizovatelné. Samotný pokus o odkup tak rozsáhlého objemu aktiv by vedl k prudkému růstu jejich cen a skutečné náklady by byly výrazně vyšší než odhady vycházející z dnešních tržních hodnot.

Právě proto jde především o ilustraci řádu velikosti mimořádného bohatství, nikoli o realistický investiční scénář.

Současně platí, že kdyby Musk musel naráz prodat své akcie SpaceX či Tesly, aby mohl stavět jaderné bloky v Česku nebo uhradit český dluh, cena těchto akcií by se pravděpodobně dramaticky propadla. Za nynější hodnotu by je proto ani zdaleka neprodal.

Další komentáře ekonoma Lukáše Kovandy

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