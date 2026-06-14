Týden tradera: Nervozita investorů z IPO SpaceX. Trump se u Íránu pořádně přepočítal
Jak se blížilo dlouho očekávané IPO SpaceX, jako by se nálada investorů postupně zhoršovala. Minulý týden přinesl na poměry posledních měsíců poměrně vysokou volatilitu, která vzrostla přes 21 bodů. To byla nejvyšší hodnota za poslední dva měsíce.
Dlouho se mluvilo o tom, že likviditní past opcí a pákových ETF na sektor technologií může sklapnout, a z mého pohledu to byl jen slabý odvar toho, co by se mohlo v případě nečekaných krizí dít v letních měsících, kdy je tradičně slabší obchodní aktivita. Index S&P 500 zkorigoval blíže k 7300 bodům.
Blokáda průlivu jen tak neskončí
Donald Trump se pořádně přepočítal, když si myslel, že celá operace zabere maximálně pár týdnů. Írán, vědom si své silné pozice, kopíruje styl jednání Rusů o konci konfliktu na Ukrajině. Výsledkem je trvale zastavený Hormuzský průliv a je dost možné, že tomu bude daleko déle, než čekali i ti největší pesimisté.
Akcie vesmírné společnosti SpaceX uzavřely první den obchodování se ziskem téměř 20 procent na zhruba 161 dolarech. Hodnota firmy překročila dva biliony dolarů (téměř 42 bilionů korun). Primární veřejná nabídka akcií (IPO) SpaceX tak byla rekordní. Firma se stala šestou největší veřejně obchodovanou americkou společností, uvedla agentura Reuters.
Muskův SpaceX se první den obchodování stal šestou největší firmou na burze
Trhy
Akcie vesmírné společnosti SpaceX uzavřely první den obchodování se ziskem téměř 20 procent na zhruba 161 dolarech. Hodnota firmy překročila dva biliony dolarů (téměř 42 bilionů korun). Primární veřejná nabídka akcií (IPO) SpaceX tak byla rekordní. Firma se stala šestou největší veřejně obchodovanou americkou společností, uvedla agentura Reuters.
Energetický nový normál s dlouhodobě vyššími cenami paliv je dost možná tady. Středeční CPI data o spotřebitelské inflaci v největší ekonomice světa potvrdila to, co si řada z nás myslí už dlouho – že jsme v určité variantě přehřívání americké ekonomiky, která jede už pouze na AI investicích do datacenter a mamutím deficitu ve výši přes sedm procent HDP.
Inflace nad čtyři procenta si pak žádá zásah Fedu. Trhy si to konečně uvědomily a indexy zkorigovaly pouze o okolo pěti procent. Období vyšší volatility tu s námi může být v tomto ekonomickém prostředí déle. S tím, že pokud ropa kvůli Íránu zůstane nad 90 až 95 dolary, může být inflace ve druhé polovině roku opět hlavním problémem trhů.
AI a datacentra stále táhnou
Nasdaq se i přes poslední korekci stále pohybuje poblíž historických maxim a valuace řady technologických a AI společností zůstávají na velmi vysokých úrovních. Investoři nadále sázejí na pokračující boom umělé inteligence a masivní investice do datacenter, přestože makroekonomické prostředí začíná být méně příznivé.
Elon Musk se podle magazínu Forbes stal prvním člověkem na světě, jehož majetek překonal hranici jednoho bilionu dolarů. Rozhodující byl rekordní vstup společnosti SpaceX na burzu Nasdaq, při kterém firma získala 75 miliard dolarů a překonala dosavadní maximum Saudi Aramco.
Elon Musk je prvním dolarovým bilionářem. Pomohl mu rekordní vstup SpaceX na burzu
Leaders
Elon Musk se podle magazínu Forbes stal prvním člověkem na světě, jehož majetek překonal hranici jednoho bilionu dolarů. Rozhodující byl rekordní vstup společnosti SpaceX na burzu Nasdaq, při kterém firma získala 75 miliard dolarů a překonala dosavadní maximum Saudi Aramco.
Masivní odliv kapitálu z kryptoměn, akcií, drahých kovů, dluhopisů i komodit naznačuje, že nejde o běžnou korekci jednotlivých trhů, ale o systémový pohyb vyvolaný změnou globálních finančních podmínek, kdy investoři ve velkém uzavírají rizikové pozice a stahují likviditu do bezpečnějších aktiv nebo hotovosti.
Jedním z možných spouštěčů je Japonsko, kde růst úrokových sazeb narušil dlouhodobě využívaný jenový carry trade, na němž byly postaveny miliardy dolarů investic po celém světě; jakmile se tento mechanismus začal rozpadat, řetězová reakce zasáhla globální trhy a nejcitelněji dopadla na rozvíjející se ekonomiky, které jsou na zahraničním kapitálu nejvíce závislé.
Konec pohádky o AI boomu?
V boji o uživatele AI agentů se dále přiostřuje. OpenAI uvažuje nad výrazným snížením cen za využívání svých modelů a tokenů v reakci na rostoucí konkurenci ze strany společnosti Anthropic.
Firma očekává, že cenové tlaky v odvětví budou sílit, a chce si udržet i rozšířit svou zákaznickou základnu. Tohle a série zpráv o emisích dluhopisů a akcií od velkých hyperscalerů ukazují na to, že se pomalu bortí pouze příznivý příběh o AI boomu. Investice se nakonec mohou ukázat jako méně návratné, a s nimi mohou padat i valuace největších technologických hráčů.
Vláda Spojených států nařídila firmě Anthropic pozastavit cizincům přístup k jejím nejpokročilejším modelům umělé inteligence (AI). Zdůvodnila to obavami o národní bezpečnost. S odkazem na páteční oznámení firmy o tom informuje agentura Reuters.
Tažení proti Anthropiku pokračuje. USA nařídily firmě odstavit cizince od modelů AI
Zprávy z firem
Vláda Spojených států nařídila firmě Anthropic pozastavit cizincům přístup k jejím nejpokročilejším modelům umělé inteligence (AI). Zdůvodnila to obavami o národní bezpečnost. S odkazem na páteční oznámení firmy o tom informuje agentura Reuters.