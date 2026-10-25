Týden tradera: Dotlačí Trump Ukrajinu ke kapitulaci? Trhy už na tento scénář sázejí
Na trzích se znovu vrací pochybnosti, zda se masivní investice do umělé inteligence a datových center dokážou investorům skutečně vrátit. Nervozitu podpořila Meta, která sice překonala očekávání výsledky, zároveň ale plánuje mimořádně vysoké kapitálové výdaje. Vedle AI se investoři soustředili také na rychle rostoucí výnosy francouzských dluhopisů a na vývoj kolem války na Ukrajině, který tlačil dolů ceny některých komodit.
Uplynulý týden připomněl, že příběh umělé inteligence už trhy nevnímají jen jako zdroj růstu, ale stále více také jako investiční riziko. Hlavní americký index S&P 500 se pohyboval v širším rozpětí kolem 7700 bodů a investoři znovu řešili, zda budou stovky miliard dolarů směřující do datových center a AI infrastruktury přinášet odpovídající návratnost. Do nálady se zároveň promítaly obavy o francouzské veřejné finance, kde výnos desetiletého státního dluhopisu vystoupal nad pět procent.
Meta vydělává, investory ale děsí účet za AI
Meta Platforms oznámila silné výsledky za třetí čtvrtletí. Tržby meziročně vzrostly o 26 procent na 64,6 miliardy dolarů a překonaly očekávání analytiků ve výši 63,3 miliardy. Zisk na akcii dosáhl 3,83 dolaru proti očekávaným 3,57 dolaru a společnost pro čtvrté čtvrtletí počítá s tržbami mezi 73 a 76 miliardami dolarů. Mark Zuckerberg zároveň tvrdí, že investice do umělé inteligence už začínají přinášet výsledky, mimo jiné díky asistentovi Muse, kterého během prvních šesti týdnů využilo přes deset milionů uživatelů v USA a Kanadě.
Silná čísla ale obavy investorů nerozptýlila. Meta plánuje v roce 2026 kapitálové výdaje ve výši 135 až 145 miliard dolarů, což představuje mimořádně agresivní investiční tempo. Na trhu tak sílí pochybnosti, zda tak vysoké částky přinesou odpovídající návratnost. Připomíná to někdejší sázku Marka Zuckerberga na metaverzum, která tehdy akcie společnosti výrazně zasáhla. Investoři proto budou dál citlivě sledovat, zda obří výdaje na AI skutečně generují výsledky.
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Francouzský dluh znovu znervózňuje Evropu
Dalším zdrojem nervozity zůstává Francie. Země pod tlakem protestů zároveň potřebuje konsolidovat veřejné finance o více než 50 miliard eur. Dluh by měl příští rok dosáhnout 120 procent HDP a strukturální deficit se pohybuje kolem pěti procent. V takové situaci podle autora roste riziko zhoršení ratingu a dalšího růstu výnosů státních dluhopisů, které už nyní přesahují pět procent.
Tlak je vidět také na akciovém trhu. Francouzský CAC 40 letos patří mezi nejslabší velké indexy a rostoucí náklady na financování zvyšují obavy, že problémy veřejných financí začnou stále více dopadat i na firmy a investory. Právě Francie tak zůstává jedním z hlavních evropských rizikových příběhů.
Nokia překonala ve třetím čtvrtletí očekávání trhu a těží z boomu investic do datových center pro umělou inteligenci. Upravený provozní zisk vzrostl na 605 milionů eur, tedy zhruba 14,7 miliardy korun, a tržby o deset procent na 5,2 miliardy eur, přibližně 126,3 miliardy korun. Firma zároveň dál přesměrovává byznys od tradičních telekomunikačních sítí k AI infrastruktuře, optickým sítím a datovým centrům.
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Trhy
Nokia překonala ve třetím čtvrtletí očekávání trhu a těží z boomu investic do datových center pro umělou inteligenci. Upravený provozní zisk vzrostl na 605 milionů eur, tedy zhruba 14,7 miliardy korun, a tržby o deset procent na 5,2 miliardy eur, přibližně 126,3 miliardy korun. Firma zároveň dál přesměrovává byznys od tradičních telekomunikačních sítí k AI infrastruktuře, optickým sítím a datovým centrům.
Komodity ustupují, trh sází na posun kolem Ukrajiny
V průběhu týdne klesaly také ceny komodit. Vývoj souvisel s pokračujícími jednáními o řešení války na Ukrajině a s očekáváním, že Donald Trump může prosadit scénář vedoucí k posunu v konfliktu. Cena pšenice klesla pátou obchodní seanci v řadě pod 6,3 dolaru za bušl, nejníže od začátku srpna, zatímco zlato se dostalo pod 4100 dolarů za trojskou unci.
Trhy tak částečně sázejí na variantu, že Trump svými kroky dotlačí Ukrajinu k přijetí podmínek výhodných pro Rusko. Vedle bezprostředního dopadu na komodity ale takový vývoj otevírá i širší geopolitickou otázku postavení menších států, které jsou závislé na fungování mezinárodního řádu a institucí, jako jsou NATO, OSN nebo Evropská unie.