Sedm tisíc útoků za léto. Kyjev výrazně posunul dosah války směrem do Ruska
Ukrajina výrazně rozšířila schopnost zasahovat cíle hluboko na ruském území. Z původně omezených dronových operací se postupně stala rozsáhlá kampaň, při níž Kyjev útočí na rafinerie, plynové terminály, tankery, datová centra i vojenské cíle. Podle agentury Bloomberg stojí za tím nejen rychlý rozvoj domácí výroby, ale také satelitní snímky, zpravodajská síť a stále sofistikovanější plánování.
Ukrajinské úderné schopnosti se během války výrazně proměnily. Zatímco na začátku některé jednotky používaly drony s dosahem kolem 100 kilometrů a relativně malou bojovou hlavicí, dnes pracují i s levnými střelami s plochou dráhou letu a dalšími bezpilotními prostředky schopnými zasahovat cíle hluboko v Rusku. Agentura Bloomberg popisuje, že za každým takovým útokem stojí složitá kombinace techniky a zpravodajských informací: detailní mapy, satelitní snímky od západních partnerů, informace o ruské protivzdušné obraně i znalosti energetických expertů, kteří pomáhají určit nejslabší místa průmyslových provozů. V jednom ze zářijových útoků tak jednotka Kairos spolu s dalšími silami zasáhla rafinerii nedaleko Moskvy.
Velitel jednotky vystupující pod volacím znakem Ray popisuje, že před útokem nestačí znát pouze aktuální podobu cíle. Ukrajinci porovnávají nové a starší satelitní snímky, sledují změny v areálech a teprve poté určují, které části infrastruktury mají největší význam. Právě tento způsob plánování umožňuje zasahovat energetická a vojenská zařízení přesněji než dříve. Ukrajina tak podle Bloombergu dokázala během posledního roku výrazně zvýšit nejen dosah, ale také množství svých úderů.
Dočasné příměří má otevřít cestu humanitární pomoci do okupovaných Olešek a umožnit odchod civilistů, kteří se potýkají s nedostatkem jídla, léků i pitné vody. Dohodu podle Bílého domu zprostředkovala Melania Trumpová a platit má od 29. října. Kreml ji potvrdil, datum ale neuvedl. Kyjev se zatím nevyjádřil
Melania Trumpová vyjednala příměří v Oleškách, oznámil Bílý dům. Kreml dohodu potvrdil
Politika
Dočasné příměří má otevřít cestu humanitární pomoci do okupovaných Olešek a umožnit odchod civilistů, kteří se potýkají s nedostatkem jídla, léků i pitné vody. Dohodu podle Bílého domu zprostředkovala Melania Trumpová a platit má od 29. října. Kreml ji potvrdil, datum ale neuvedl. Kyjev se zatím nevyjádřil
Kyjev rozšiřuje válku hluboko do Ruska
Jednotka Kairos patří k útvarům, které se na této kampani podílejí. Ray tvrdí, že jeho lidé jako první připravili sérii útoků proti tankerům v Azovském moři a během jednoho měsíce zasáhli 60 lodí. Síly bezpilotních systémů podle něj zároveň během letní operace zaměřené na izolaci Krymu uskutečnily 7000 dronových útoků. Kairos se díky výsledkům rozrostl z praporu na 7. samostatné centrum Sil bezpilotních systémů se stovkami vojáků a schopností řídit i další jednotky.
Rozšiřování těchto útvarů jde ruku v ruce s rostoucím počtem útoků na ruské rafinerie, plynové terminály, tankery v Černém moři a vojenské cíle. Rusko si sice stále drží převahu v balistických raketách, které používá proti ukrajinským městům, Kyjev ale podle Bloombergu dokázal výrazně smazat rozdíl v samotném objemu útoků. Ruské ministerstvo obrany pravidelně hlásí během jediné noci stovky ukrajinských prostředků ve svém vzdušném prostoru.
Slabým místem zůstává Starlink
Jednou z největších překážek hlubokých úderů zůstává komunikace. Starlink společnosti SpaceX na území Ruska nefunguje, a Ukrajinci proto musejí při útocích za hranicí rádiového dosahu používat jiné způsoby spojení. Žádný z nich ale podle článku zatím není tak jednoduchý a účinný jako terminál Starlink připevněný přímo na bezpilotní prostředek. I proto mají útoky proti cílům na Ruskem okupovaných územích Ukrajiny vyšší úspěšnost a operátoři mohou získávat obraz až téměř do okamžiku zásahu.
Význam systému se ukázal při nedávném omezení rychlosti Starlinku. Ray vzpomíná, že drony jeho jednotky nad okupovaným územím tehdy „jednoduše spadly z oblohy“. Následné noční testování však podle zdroje obeznámeného se situací už žádná omezení rychlosti připojení neukázalo.
Ukrajina získá novou cestu k nákupu zbraní, munice a vojenského vybavení. NATO jí umožní využívat svou centralizovanou agenturu NSPA, přes kterou by mohla pořizovat obranné prostředky rychleji a levněji. Krok přichází v době napjatějších vztahů mezi Kyjevem a Washingtonem.
NATO otevírá Ukrajině novou cestu ke zbraním. Nakupovat má rychleji a levněji
Politika
Ukrajina získá novou cestu k nákupu zbraní, munice a vojenského vybavení. NATO jí umožní využívat svou centralizovanou agenturu NSPA, přes kterou by mohla pořizovat obranné prostředky rychleji a levněji. Krok přichází v době napjatějších vztahů mezi Kyjevem a Washingtonem.
Údery se začínají propisovat i do ruské ekonomiky
Dopady nejvzdálenějších ukrajinských útoků jsou podle Bloombergu stále viditelnější také v ruském hospodářství. Spotřebitelé čelí nedostatku některého zboží a vyšším cenám, velké podniky mají problémy s výrobou a útoky na datová centra komplikují internetový provoz i obchod. Právě energetická infrastruktura přitom patří mezi nejvýznamnější cíle ukrajinské kampaně.
Ani po zásahu ale není vždy jasné, jak velké škody útok způsobil. Ukrajinské jednotky proto sledují ruské kanály na Telegramu, informace od lidí přímo v terénu i kybernetické zpravodajství. Tyto zdroje využívají jak při plánování dalších misí, tak při vyhodnocování předchozích útoků. Ray tvrdí, že pokud by jeho jednotka dostala více peněz a prostředků, dokázala by především v oblasti Krymu a přilehlých moří rozsah operací zvýšit až sedminásobně.