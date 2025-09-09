Vyberte si z našich newsletterů

Nová knížka Dana Browna se odehrává v Praze. Přitáhne nám to turisty, věří stát

ČTK
Očekávaná kniha amerického bestselleristy Dana Browna Tajemství všech tajemství má být hit. Státní agentura CzechTourism si slibuje, že to přitáhne zájem o Prahu. Ne, že by všichni byli takoví čtenáři - podle knihy se bude natáčet seriál na Netflixu.

Státní agentura pro propagaci Česka jako turistické destinace CzechTourism se na nový knižní počin Dana Browna připravuje i v kampani. „Novinka Dana Browna je významnou událostí s obrovským potenciálem pro cestovní ruch a posouvá Prahu mezi přední kulturní metropole, které lákají zahraniční turisty. Naše hlavní město se dostalo na stránky světového bestselleru a čtenáři budou chtít zažít jeho unikátní a tajemnou atmosféru také ve skutečnosti. My jim ukážeme cestu i dál – do regionů, které nabízejí srovnatelně silné příběhy a zážitky. Metropole zůstává branou do Česka, ale chceme, aby nebyla cílem jediným,“ říká ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism František Reismüller a dodává: „S tímto potenciálem budeme systematicky pracovat i v budoucnu. Stejně jako v zahraničním marketingu představujeme místa spojená s Franzem Kafkou, Bohumilem Hrabalem nebo Václavem Havlem – ne jako památníky, ale jako lokality s atmosférou, kam návštěvníky přitahuje silný příběh.“

CzechTourism na vydání knihy reaguje v předstihu. Propaguje bestseller na portálu Kudy z nudy, který cílí zejména na domácí publikum. Zahraniční návštěvníci zase najdou pravidelně aktualizované informace v poutavé podobě na webu VisitCzechia, kde jsou mimo jiné odkazy na akce spojené s vydáním knihy a tematické okruhy Prague City Tourism. Od 9. září zde milovníci Brownových románů najdou i speciální stránku s místy z románu. Komunikace probíhá také na oficiálních profilech agentury na sociálních sítích.

Detektivka z Prahy

Nové dílko Dana Browna začíná v Praze – hlavní postava Robert Langdon přijíždí na přednášku své partnerky Katherine Solomon, vědkyně v oblasti noetické vědy (studium vědomí). Ta přináší průlomové objevy, které mohou zásadně změnit naše chápání lidské mysli. Přednáška se ale změní v chaos – dojde k brutálnímu vražednému útoku, a Katherine spolu se svým rukopisem zmizí. Langdon se octne v čele pátrání – prchá před tajemnou organizací, čelí pronásledovanému vycházejícímu z pražské mytologie a klade si otázku, jak daleko sahá tajný projekt o lidském vědomí. Zřejmě odhalí něco, co může navždy změnit naše myšlení. Autor označuje tuto knihu za nejambicióznější, plnou intrik a nejlépe strukturovanou, kterou napsal – a zároveň jako „nejzábavnější“.

Barbara Gӧttling vede Mandarin Oriental Prague

Praha jako luxusní destinace? Ještě zdaleka ne, říká šéfka hotelu Mandarin Oriental

Leaders

Praha má co nabídnout, ale v očích zahraničních turistů zatím zůstává pod radarem luxusních destinací. Jak to změnit? Barbara Gӧttling, která vede pětihvězdičkový hotel Mandarin Oriental Prague, by měla pár receptů. V rozhovoru pro Newstream dále vysvětluje, proč se úspěch v hotelnictví dnes měří jinak než dřív.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Kingdom Come

CzechTourism má za to, že knihy dokážou  přivést lidi k objevování míst, do kterých by jinak vůbec nezamířili. Nejde jen o Brownovy bestsellery, které dodneška inspirují čtenáře k cestám po stopách profesora Langdona od Paříže přes Řím a Florencii až po Barcelonu. V Česku vyvolala stejný efekt trilogie Karin Lednické Šikmý kostel, která nastartovala cestovní ruch v Karviné a jejím okolí a také otevřela debatu o historii tohoto regionu. Podobně zaúčinkoval román Habermannův mlýn, jenž zvýšil zájem o Jeseníky. Za zmínku stojí také detektivní série Trujkunt Petra Sagitariuse, která zavede čtenáře do nejvýchodnějšího koutu naší země – trojmezí Česka, Polska a Slovenska. 

Podobný účinek mají i jiné formáty. Výrazný nárůst zájmu a návštěvnosti přinesla videohra Kingdom Come: Deliverance. Po spuštění druhého dílu tohoto herního fenoménu zavítalo podle datových modelů Centra pro umělou inteligenci O2 Dataclair.ai. do Kutné Hory jen v dubnu o 30 procent více domácích turistů než ve stejnou dobu loni, tedy o zhruba 22 tisíc lidí navíc. Městys Suchdol zaznamenal nárůst návštěvnosti dokonce o 45 procent a Státní hrad Trosky o 22 procent.

Pozitivní na těchto datech je, že hra měla zásadní dopad na zvýšení návštěvnosti mladých lidí z generace Z, tedy okolo 25 let. Ta se po vydání hry stala ve všech sledovaných lokalitách jednoznačně nejvíce zastoupenou skupinou návštěvníků. A jejich počty meziročně vzrostly v některých lokalitách až o 300 procent.

