Evropské miliardy dál tečou do Česka. Saldo se ale ztenčuje
Česká republika zůstává čistým příjemcem evropských peněz. Loni získala téměř 78 miliard korun navíc. Je to ale méně, než rok předtím. Ministryně financí Alena Schillerová slibuje přísnější dohled nad čerpáním evropských peněz.
Česko loni získalo z rozpočtu a fondů Evropské unie o 77,9 miliardy korun víc, než do nich odvedlo. Z celkové sumy takzvané čisté pozice země vůči EU tvoří 46,8 miliardy korun příjmy z Evropského plánu na podporu oživení NextGeneration EU (NGEU), zbývající část jsou peníze ze strukturálních fondů a ze společné zemědělské politiky unie. Ve čtvrtek o tom informovalo ministerstvo financí. V roce 2024 byla čistá pozice Česka vůči unii 84,5 miliardy korun.
Schillerová: Budu hlídat čerpání peněz každý měsíc
„Výsledek meziročně klesl o 6,6 miliardy korun, což beru jako další důvod k tomu, abych aktivně na měsíční bázi sledovala tempo čerpání evropských peněz napříč resorty, na což můj předchůdce (Zbyněk Stanjura, ODS) bohužel rezignoval. Tím spíše, že rok 2026 je poslední, kdy můžeme využít Národní plán obnovy,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). „Dobrou zprávou je, že již 75 procent prostředků z české alokace pro programové období 2021 až 2027 je zazávazkováno a s jejich využitím už můžeme počítat,“ doplnila.
Odvody do rozpočtu EU dál rostou
Česko loni odvedlo do unijního rozpočtu 68,4 miliardy korun. Odvody dlouhodobě postupně rostou. Podle ministerstva financí je to dáno jak rostoucím objemem rozpočtu EU, tak i dlouhodobým posilováním ekonomické vyspělosti Česka v rámci unie.
Z unijního rozpočtu loni Česko získalo 99,6 miliardy korun. Z toho 31,5 miliardy korun bylo vyplaceno ze strukturálních fondů a 32,1 miliardy korun z Fondu soudržnosti. V rámci společné zemědělské politiky EU získalo Česko 26,4 miliardy korun, z unijních programů mu bylo vyplaceno 9,5 miliardy korun.
Česko loni obdrželo také dodatečné prostředky na kohezi, Národní plán obnovy a vybrané investiční programy z NGEU v celkové výši 46,8 miliardy korun. Příjmy z NGEU byly hlavním důvodem, proč se celková čistá pozice snížila. V roce 2024 získalo Česko na těchto prostředcích 74 miliard korun. Unijní program NextGeneration EU rozděluje více než 800 miliard eur (přes 20 bilionů korun) mezi členské státy EU na obnovu hospodářských a sociálních škod po koronavirové pandemii.
Česko je v EU dlouhodobě výrazně v plusu
Od svého vstupu do EU v roce 2004 odvedlo Česko do evropského rozpočtu jeden bilion korun a získalo z něj 2,11 bilionu korun. Při započtení NGEU byly příjmy z evropských zdrojů 2,3 bilionu korun a celkové kladné saldo za dobu členství v unii dosáhlo 1,3 bilionu korun.
