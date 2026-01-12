Nový magazín právě vychází!

Zlato nepolevuje. Jeho cena se dostala na novou rekordní úroveň, posiluje i stříbro

Zlato a stříbro
Cena zlata k okamžitému dodání poprvé překonala hranici 4600 dolarů (96 655 korun) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). Později se zlato obchodovalo těsně pod touto hranicí. Na rekordních hodnotách se pohybuje i cena stříbra, která poprvé překonala hranici 84,58 dolarů za troyskou unci (31,1 gramu). Děje se tak poté, co americké ministerstvo spravedlnosti zahájilo vyšetřování předsedy americké centrální banky (Fed) Jeroma Powella kvůli sporné rekonstrukci budovy této instituce.

Trhy podle analytika Tima Waterera ze společnosti KCM Trade sledují dění kolem Powella a také nepokoje v Íránu. „Americké futures se po zprávách o Powellovi otočily směrem dolů, což byl signál pro zlato, aby se vydalo na cestu vzhůru,“ uvedl.

Zlato je často označováno za takzvaný bezpečný přístav, který investoři vyhledávají v dobách politické a ekonomické nejistoty. Růst ceny zlata pohání také nákupy centrálních bank. „Očekávám, že apetit centrálních bank po zlatě a stříbře bude v letošním roce nadále růst, protože drahé kovy jsou vnímány jako méně riziková alternativa k dolaru,“ dodal Waterer.

Trestní oznámení

Powell v neděli řekl, že mu administrativa prezidenta Donalda Trumpa pohrozila trestním oznámením kvůli jeho loňskému vystoupení v Kongresu. Powell to označil za záminku pro další tlak na centrální banku, aby snížila úrokové sazby. "Jde o to, zda Fed bude moct nadále určovat úrokové sazby na základě dat a ekonomických podmínek, nebo zda bude měnovou politiku určovat politický tlak a zastrašování," řekl šéf Fedu.

„Pokud do konání centrální banky zasahuje politik v rozvojové zemi nebo i zemi typu Turecka, berou to mezinárodní investoři jako sice varovný, ale ne úplně nepředpokládatelný vývoj,“ uvedl hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. „Jenže v institucionálně vyspělých ekonomikách je nezávislost centrální banky brána jako základní a nezpochybnitelný pilíř chodu celého hospodářství. A Spojené státy mají mezi vyspělými ekonomikami vůdčí postavení,“ dodal.

„Latinská Amerika zůstává zdrojem další nejistoty - Venezuela, Kolumbie i Kuba se znovu dostávají do centra geopolitických sporů a sankční politiky, což zvyšuje nervozitu na komoditních trzích jako celku,“ sdělil analytik Purple Trading Petr Lajsek.

Analytik také připomněl, že jako stále reálnější problém se ukazuje Trumpova snaha anektovat Grónsko, které je součástí Dánského království. „Pokud se začne vážně debatovat o oslabení nebo dokonce rozpadu NATO, jde o systémový šok, jehož dopad se v cenách aktiv ještě plně neodrazil,“ domnívá se Lajsek.

„V tomto prostředí není úvaha o zlatu na úrovni 5000 dolarů za unci ničím extrémním. Nejde o krátkodobou spekulaci, ale o logický důsledek kombinace vysokého globálního zadlužení, eroze důvěry v měnové autority a narůstajícího geopolitického napětí. Zlato se znovu stává aktivem, které se nenakupuje kvůli výnosu, ale kvůli přežití hodnoty,“ dodal.

Trh s drahými kovy podle analytiků sleduje i vývoj v Íránu. Tam už přes dva týdny pokračují rozsáhlé protesty proti teokratickému režimu, při nichž podle aktivistů zahynulo nejméně 544 lidí.

Jerome Powell

Trump versus Fed: vyšetřování Powella otevírá boj o měnovou politiku

Politika

Americké ministerstvo spravedlnosti zahájilo vyšetřování proti předsedovi americké centrální banky (Fed) Jeromeovi Powellovi, píší agentury. Obvinění se týká sporné rekonstrukce budovy Fedu, o které hovořil Powell v loňském červnu před Kongresem. Podle Powella jde o snahu amerického prezidenta Donalda Trumpa získat větší vliv nad Fedem a měnovou politikou, za kterou šéf Bílého domu Powella dlouhodobě kritizuje.

ČTK

Přečíst článek

ilustrační foto

Trump: Kubu čeká ropná apokalypsa, uzavřete dohodu nebo zkrachujete

Politika

Kuba by měla co nejdříve uzavřít dohodu se Spojenými státy, napsal dnes americký prezident Donald Trump na sociální síti a varoval, že ostrovní stát napříště už nebude dostávat žádnou ropu ani peníze od Venezuely. Proti Trumpovým výrokům se ohradil kubánský ministr zahraničí Bruno Rodríguez. Trump dnes mimoto sdílel příspěvek, že příštím prezidentem Kuby se má stát současný šéf americké diplomacie Marco Rubio.

ČTK

Přečíst článek

Kunovský zůstává vládcem Prahy. Postavil nejvíc bytů

Dušan Kunovský
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Společnost Central Group Dušana Kunovského v loňském roce dokončila 800 nových bytů, což je zdaleka nejvíc ze všech českých developerů. Nadále zůstává největším stavitelem bytů v Česku. Druhou příčku obsadil Ekospol Evžena Korce se 492 postavenými byty.

Celkově se loňský rok prodalo jen v hlavním městě víc než 7 500 bytů, což je pražský rekord. Největší developer v zemi se na tomto čísle podílel 1200 prodanými byty.

Kunovského Central Group loni dokončil 800 nových bytů. Nyní má tři hlavní bytové projekty, které nabízí. Je to Tesla Hloubětín, Parková čtvrť na Žižkově a byty na Harfě. Celkem je v těchto projektech nyní 400 bytů na prodej, cena bytu 1+kk začíná na šesti milionech korun. Například v projektu Harfa Living vznikne v následujících letech ve čtyřech bytových domech více než 700 nových bytů. Celkově má společnost v plánu postavit 40 tisíc nových bytů, a to výhradně v Praze. Nyní si však Kunovský dal pauzu a překvapil trh prohlášením, že pozastavuje všechny nové projekty kvůli drahým stavebním vstupům.

Dušan Kunovský
video

Vytváříme „mašinu“ na výstavbu dostupného bydlení, říká Dušan Kunovský

Reality

Stavíme byty v Praze dvaatřicet let a je možná čas udělat krok mimo Prahu, říká Dušan Kunovský, zakladatel a majitel společnosti Central Group. Kunovský se snaží prosadit takzvaný „baťovský systém“ výstavby formou Design&Build, který by umožnil ve velkém stavět dostupné nájemní, družstevní i soukromé byty.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Dvojkou trhu je Ekospol, který v loňském roce dokončil 492 bytů v několika projektech, přičemž nejvíce (302 bytů) připadalo na Výhledy Barrandov II, 126 bytů bylo dokončeno v první etapě jednoho z největších developerských projektů současnosti, Ekocity Hostivař, kde bude celkem 800 bytů. 64 bytů bylo dokončeno v projektu Ekorezidence Strašnice.

„Letos budeme pokračovat ve výstavbě našeho aktuálně největšího projektu Ekocity Hostivař, kde v několika etapách postavíme celkem 800 bytů v celkové hodnotě přes pět miliard korun,“ uvedl Evžen Korec z Ekospolu. Letos zahájí také projektu Slunečné terasy v Řeporyjích se zhruba 200 byty. Velké plány má společnost i na příští roky. „Na Západním městě postavíme 2200 nových bytů za 15 miliard korun a ještě o 450 bytů více chystáme na Zličíně,“ doplnil Korec.

ilustrační foto

Nejžádanější je garsonka se spacím koutem, říká developer Korec

Reality

Developer Evžen Korec nyní připravuje dva velké projekty. V loňském roce zahájila jeho společnost Ekospol výstavbu osmi set bytů v projektu Ekocity Hostivař. „Zároveň jsme zahájili projekt, který také patří k těm velkým. Je to 300 bytů na Barrandově, Výhledy Barrandov,“ říká.

nst

Přečíst článek

Na třetím místě mezi největšími developery se loni umístila Penta Real Estate, která vystavěla 420 nových bytů. Jejím aktuálně největším bytovým projektem je Nová Waltrovka, kde vzniká více než 500 bytů.

Významným pražským developerem zůstává i Trigema Marcela Sourala, která loni zkolaudovala rezidenční projekt Paprsek s 291 byty. Aktuálně má v prodeji i byty v projektech Lihovar Smíchov a Dueta Kamýk, které jsou ve výstavbě.

Vizualiza mrakodrapu v Butovicích

David Černý: Socha k Top Tower? Nejvyšší, ale ne nutně nejsložitější

Reality

Sochař David Černý má před sebou možná největší výzvu kariéry. Top Tower, mrakodrap loď. V Nových Butovicích v Praze má vyrůst největší budova v Česku, vysoká se započítáním obří skulptury Černého ve tvaru vraku lodi 136 metrů. Černý nebude stavět byty ani mrakodrap, „jen“ o dům opře svou monumentální sochu.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Mezi největší bytové stavitele v zemi patří i Skanska, která v loňském roce dokončila bytový dům Alfred ve čtvrti Emila Kolbena ve Vysočanech, kde je 179 nových bytů. Dále také v minulém roce spustila výstavbu 567 nových bytů a aktuálně má v nabídce téměř 200 nových bytů.

Také společnost JRD Jana Řežába zůstává na poli výstavby bytů aktivní. V loňském roce se věnovala převážně přípravě projektů na rok 2026, dokončila však stavbu 27 bytů v rámci prémiového projektu Rezidence Bella Vista v pražské Troji. Pro rok 2026 má v plánu zahájit prodej osmi projektů, které po svém dokončení přinesou trhu celkem tisíc nových bytů.

Zleva: Jan Hrubý (Remax), Jiří Vančura (Trinity Bank) a Jaroslav Ton (Salutem Group)
video

Developery i banky spojuje jedno téma: povolování. Odblokuje rok 2026 realitní trh?

Reality

Nový stavební zákon, metropolitní plán Prahy i profesionalizace trhu. Rok 2026 je podle klíčových hráčů realitního a developerského trhu plný zásadních příležitostí, které mohou urychlit výstavbu, rozhýbat investice a změnit vnímání role realitních profesionálů. Přinášíme přehled nejdůležitějších trendů a očekávání napříč sektorem.

pej

Přečíst článek

Nový projekt JRD na Barrandově s bažinou na střeše

Developer Řežáb z JRD vymyslel novinku. Bažinu na střeše

Reality

Na pražském Barrandově začalo JRD s výstavbou rezidenčního projektu Terra Barrandov. Bude to 225 bytů ve čtyřech budovách. JRD Jana Řežába si potrpí na udržitelnost, pasivní energetické standardy. Jeho bytové domy mají tradičně rekuperaci vzduchu, tepelná čerpadla či stropní nebo podlahové dochlazování bytů, využívá solární energii. Řežáb je na energetickou úspornost ve svých projektech pes.

lib

Přečíst článek

Zemřel velký sběratel historických vozů a pořadatel závodu Zbraslav–Jíloviště Ladislav Samohýl

Ladislav Samohýl
profimedia.cz
nst
nst

Zemřel zlínský podnikatel a sběratel historických vozidel Ladislav Samohýl. Byl dlouholetým účastníkem tradičního závodu Zbraslav–Jíloviště a vlastnil sbírku přibližně 400 veteránů. Informaci o jeho úmrtí zveřejnili pořadatelé závodu v neděli na sociální síti Facebook.

Pořadatelé uvedli, že Samohýl patřil k výrazným osobnostem závodu Zbraslav–Jíloviště, kterého se opakovaně účastnil. Připomněli také jeho slova z loňského podzimu, kdy vyjádřil záměr znovu se závodu zúčastnit v roce 2026. "Výraznou stopu zanechal nejen výjimečnou sbírkou, ale i svými replikami vozů Bugatti, které obohatily nejen českou veteranistickou scénu," dodali.

Podle Zlínského deníku zahrnovala jeho sbírka řadu mimořádně vzácných exponátů, mimo jiné vůz Benz Parsifal, rozsáhlou kolekci automobilů Mercedes-Benz, soubor historických vozů Laurin & Klement, největší sbírku automobilů Bugatti v České republice i motocykly z počátků světové motorizace. Samohýl měl o jednotlivých vozech detailní přehled a dokázal uvádět jejich původ, historii i technický stav. Celkem jeho sbírka čítala zhruba 400 historických vozidel.

