SpaceX dál letí vzhůru. Tržní hodnota Muskovy firmy překonala Amazon
Akcie SpaceXu pokračují po rekordním vstupu na burzu v prudkém růstu. Před oficiálním začátkem obchodování na Nasdaqu posilovaly o více než deset procent a dostaly se nad 211 dolarů za kus. Tržní hodnota firmy se tím vyšplhala téměř na 2,8 bilionu dolarů, tedy nad úroveň Amazonu. Pokud růst vydrží, stane se SpaceX pátou nejhodnotnější společností světa, uvedla agentura Reuters.
Firma Elona Muska vstoupila na burzu minulý pátek s cenou 135 dolarů za akcii. Už první den titul přidal zhruba 19 procent a podobné tempo si udržel i v pondělí, kdy uzavřel na 192,50 dolaru. Premarketový růst tak ukazuje, že poptávka investorů po akciích vesmírné a technologické firmy dál zůstává mimořádně silná.
Do 4:14 východoamerického času se v elektronickém obchodování před otevřením trhu zobchodovaly akcie SpaceXu za více než 1,16 miliardy dolarů. Objem obchodů tak několikanásobně převýšil souhrn obchodů s akciemi Nvidie, Microsoftu, Applu a Tesly. Řádné obchodování v USA začíná v 9:30 místního času, tedy v 15:30 středoevropského letního času.
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Analytické doporučení
Trh podpořilo i první analytické doporučení. Společnost Zephirin Group začala akcie SpaceXu pokrývat s doporučením k nákupu a cílovou cenou 310 dolarů. Analytik Purple Trading Petr Lajsek uvedl, že IPO SpaceXu pravděpodobně vytvořilo efekt typický pro největší burzovní události. Část investorů podle něj prodávala jiné pozice, aby získala kapitál na nákup akcií SpaceXu.
U velkých technologických firem ale podle Lajska nelze nedávné poklesy vysvětlovat pouze nástupem SpaceXu. Microsoft za poslední týden odepsal zhruba tři procenta, Apple 1,7 procenta, Salesforce deset procent a Adobe 16 procent. V těchto případech podle něj hrály větší roli vlastní fundamenty, výsledky hospodaření nebo vysoké ocenění po předchozím růstu.
SpaceX
Aktuální premarketová cena akcií
Zdroj: Reuters, aktuální premarketová data k 16. červnu 2026. Hodnota v běžném obchodování se může po otevření trhu změnit.
SpaceX z primární veřejné nabídky původně získal 75 miliard dolarů, což z emise udělalo největší IPO v historii. V pondělí ale firma oznámila, že upisovatelé využili opci na nákup dodatečných akcií. Celkový objem peněz získaných v IPO se tak zvýšil na 85,7 miliardy dolarů. Hlavními upisovateli emise byly Goldman Sachs a Morgan Stanley.
Malé podíly pro Evropany
Podle agentury Bloomberg získali drobní investoři z Evropy v rekordním IPO jen velmi malý podíl. Investoři z Evropské unie, Norska a Švýcarska nakoupili méně než jedno procento akcií. SpaceX pro ně vyčlenil akcie v hodnotě kolem 600 milionů dolarů.
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Zprávy z firem
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Musk založil SpaceX v roce 2002. Letos se firma spojila s jeho startupem xAI zaměřeným na umělou inteligenci. Hlavním zdrojem růstu byla loni satelitní služba Starlink, vedle ní se SpaceX zaměřuje na nosné rakety a rozvoj AI. Firma loni hospodařila se ztrátou, tržby ale dosáhly 18,7 miliardy dolarů.
Musk o víkendu uvedl, že SpaceX by mohl do roku 2030 dosáhnout ročních tržeb jeden bilion dolarů. „A překvapilo by mě, kdyby tržby v roce 2031 nepřesáhly jeden bilion dolarů,“ napsal na síti X.
Burzovní úspěch SpaceXu výrazně posílil i majetek samotného Muska. Po vstupu firmy na burzu se stal prvním dolarovým bilionářem. Bloomberg odhadl hodnotu jeho majetku ke konci minulého týdne na 1,27 bilionu dolarů. Druhý Larry Page, spoluzakladatel Googlu, měl podle žebříčku majetek ve výši 314 miliard dolarů.