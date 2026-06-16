Kam zajít, co ochutnat a co stojí za pozornost

Odebírat newsletter
newstream.cz Trhy SpaceX dál letí vzhůru. Tržní hodnota Muskovy firmy překonala Amazon

SpaceX dál letí vzhůru. Tržní hodnota Muskovy firmy překonala Amazon

SpaceX
ČTK
nst
nst

Akcie SpaceXu pokračují po rekordním vstupu na burzu v prudkém růstu. Před oficiálním začátkem obchodování na Nasdaqu posilovaly o více než deset procent a dostaly se nad 211 dolarů za kus. Tržní hodnota firmy se tím vyšplhala téměř na 2,8 bilionu dolarů, tedy nad úroveň Amazonu. Pokud růst vydrží, stane se SpaceX pátou nejhodnotnější společností světa, uvedla agentura Reuters.

Firma Elona Muska vstoupila na burzu minulý pátek s cenou 135 dolarů za akcii. Už první den titul přidal zhruba 19 procent a podobné tempo si udržel i v pondělí, kdy uzavřel na 192,50 dolaru. Premarketový růst tak ukazuje, že poptávka investorů po akciích vesmírné a technologické firmy dál zůstává mimořádně silná.

Do 4:14 východoamerického času se v elektronickém obchodování před otevřením trhu zobchodovaly akcie SpaceXu za více než 1,16 miliardy dolarů. Objem obchodů tak několikanásobně převýšil souhrn obchodů s akciemi Nvidie, Microsoftu, Applu a Tesly. Řádné obchodování v USA začíná v 9:30 místního času, tedy v 15:30 středoevropského letního času.

Analytické doporučení

Trh podpořilo i první analytické doporučení. Společnost Zephirin Group začala akcie SpaceXu pokrývat s doporučením k nákupu a cílovou cenou 310 dolarů. Analytik Purple Trading Petr Lajsek uvedl, že IPO SpaceXu pravděpodobně vytvořilo efekt typický pro největší burzovní události. Část investorů podle něj prodávala jiné pozice, aby získala kapitál na nákup akcií SpaceXu.

U velkých technologických firem ale podle Lajska nelze nedávné poklesy vysvětlovat pouze nástupem SpaceXu. Microsoft za poslední týden odepsal zhruba tři procenta, Apple 1,7 procenta, Salesforce deset procent a Adobe 16 procent. V těchto případech podle něj hrály větší roli vlastní fundamenty, výsledky hospodaření nebo vysoké ocenění po předchozím růstu.

Nasdaq: SPCX

SpaceX

Aktuální premarketová cena akcií

212,50 USD
+10,4 %
IPO 135 USD nyní 212,50 USD
Pondělní závěr
192,50 USD
Od IPO ceny
+57,4 %
Tržní hodnota
téměř 2,8 bil. USD
IPO cena
135 USD

Zdroj: Reuters, aktuální premarketová data k 16. červnu 2026. Hodnota v běžném obchodování se může po otevření trhu změnit.

SpaceX z primární veřejné nabídky původně získal 75 miliard dolarů, což z emise udělalo největší IPO v historii. V pondělí ale firma oznámila, že upisovatelé využili opci na nákup dodatečných akcií. Celkový objem peněz získaných v IPO se tak zvýšil na 85,7 miliardy dolarů. Hlavními upisovateli emise byly Goldman Sachs a Morgan Stanley.

Malé podíly pro Evropany

Podle agentury Bloomberg získali drobní investoři z Evropy v rekordním IPO jen velmi malý podíl. Investoři z Evropské unie, Norska a Švýcarska nakoupili méně než jedno procento akcií. SpaceX pro ně vyčlenil akcie v hodnotě kolem 600 milionů dolarů.

Retail může dostat další sousto z PPF. Škoda Group chystá dluhopisy za miliardy

Zprávy z firem

Dopravně-strojírenská skupina patřící PPF připravuje dluhopisový program až za deset miliard korun. Část emise by podle expertů mohla být dostupná i drobným investorům.

ČTK

Přečíst článek

Musk založil SpaceX v roce 2002. Letos se firma spojila s jeho startupem xAI zaměřeným na umělou inteligenci. Hlavním zdrojem růstu byla loni satelitní služba Starlink, vedle ní se SpaceX zaměřuje na nosné rakety a rozvoj AI. Firma loni hospodařila se ztrátou, tržby ale dosáhly 18,7 miliardy dolarů.

Musk o víkendu uvedl, že SpaceX by mohl do roku 2030 dosáhnout ročních tržeb jeden bilion dolarů. „A překvapilo by mě, kdyby tržby v roce 2031 nepřesáhly jeden bilion dolarů,“ napsal na síti X.

Burzovní úspěch SpaceXu výrazně posílil i majetek samotného Muska. Po vstupu firmy na burzu se stal prvním dolarovým bilionářem. Bloomberg odhadl hodnotu jeho majetku ke konci minulého týdne na 1,27 bilionu dolarů. Druhý Larry Page, spoluzakladatel Googlu, měl podle žebříčku majetek ve výši 314 miliard dolarů.

Související

Walmart

Walmart ve společnosti technologických gigantů. Maloobchodní řetězec překonal bilionové ocenění

Trhy

nst

Přečíst článek

Remíza, která stála milion dolarů. Sázkař na Polymarketu tvrdě doplatil na šok Španělska

Josimar José Évora Dias, brankář Kapverdských ostrovů
Profimedia.cz
nst
nst

Jeden z obchodníků na predikční burze Polymarket vsadil více než milion dolarů na výhru Španělska nad Kapverdami. Favorit ale pouze remizoval a sázkař přišel téměř o celý vklad. Nečekaný výsledek ukázal, jak riskantní mohou být i zdánlivě bezpečné obchody na predikčních trzích.

Jeden z obchodníků na platformě Polymarket přišel téměř o milion dolarů poté, co Kapverdy v pondělí senzačně remizovaly se Španělskem. Výsledek patří k největším překvapením dosavadního průběhu mistrovství světa, uvedl Bloomberg.

Španělsko, úřadující mistr Evropy, bylo před zápasem považováno za jasného favorita. Podle modelu Goldman Sachs mělo dokonce 26procentní šanci na celkové vítězství v turnaji. Kapverdy naopak na mistrovství světa nikdy předtím nehrály a jejich tým nemá výrazné hvězdy z největších evropských klubů.

Na Polymarketu se pravděpodobnost španělské výhry před rozhodujícím propadem pohybovala kolem 92 procent. Právě v této chvíli uživatel vystupující pod přezdívkou „betoor619“ vsadil masivní částku na výhru favorita.

Z milionové sázky mohl být jen malý zisk

Podle veřejných obchodních záznamů Polymarketu by sázkař v případě španělské výhry vydělal zhruba 85 tisíc dolarů. Riskoval přitom téměř 1,1 milionu dolarů.

Takový typ obchodů je na predikčních trzích běžný. Někteří hráči sázejí vysoké částky na výsledky, které považují za vysoce pravděpodobné, a spokojí se s relativně nízkým výnosem. Pokud ale dojde k překvapení, ztráty mohou být mimořádně vysoké.

Bloomberg upozornil, že účet „betoor619“ vznikl loni v říjnu a před zápasem Španělska s Kapverdami na žádné jednotlivé události nevyhrál ani neprohrál více než 9 tisíc dolarů.

Hrdinou zápasu byl čtyřicetiletý brankář

Za nečekaným výsledkem stál především brankář Josimar José Évora Dias, známý jako Vozinha. Čtyřicetiletý gólman Kapverd předvedl sedm klíčových zákroků a po utkání opouštěl hřiště v slzách.

Čeští fanoušci na ME v Hamburku

Lukáš Kovanda: Česko má na mistrovství světa slušnou šanci na postup. Zastavit jej má Belgie

Názory

Česká fotbalová reprezentace podle modelu americké banky Goldman Sachs nepatří před mistrovstvím světa mezi úplné outsidery. Šance na postup ze skupiny jí vychází na 68,7 procenta, tedy více než dvě třetiny. Na celkový titul má však Česko jen 0,2procentní naději. Největším favoritem šampionátu je podle banky Španělsko.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Vozinha později uvedl, že jeho matka nemohla přicestovat na jeho historický debut na mistrovství světa kvůli vízovým komplikacím. Podle Bloombergu šlo mimo jiné o nový požadavek na vratnou kauci až 15 tisíc dolarů pro návštěvníky z některých zemí včetně Kapverd.

Brankář získal ocenění pro hráče zápasu a utkání označil za moment, na kterém pracoval „celý život“.

Polymarket ukazuje novou éru sportovního sázení

Na zápas Španělska s Kapverdami uzavřeli uživatelé Polymarketu obchody v celkové hodnotě 64 milionů dolarů. Predikční trhy, které byly původně spojovány hlavně se sázkami na politické, geopolitické či ekonomické události, se v posledních letech staly populárním místem také pro sportovní turnaje.

Stadion v New Jersey

Karel Pučelík: Strach, skandály a prázdné sedačky. Tak vypadá fotbalový šampionát pod vedením MAGA

Názory

Fotbalové mistrovství světa má být oslavou sportu, kterému propadla celá planeta. Jenže šampionát pořádaný ve Spojených státech v éře Donalda Trumpa zatím provází spíš atmosféra strachu, skandály a obavy z prázdných tribun. Namísto inkluzivní akce se rýsuje turnaj poznamenaný tvrdou imigrační politikou, chaosem a politickým napětím. A tratit na tom mohou nejen fanoušci, ale i pořadatelská města a americký byznys.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Na rozdíl od tradičních sázkových kanceláří neurčuje kurzy provozovatel. Pravděpodobnosti na predikčním trhu vznikají podle toho, jak obchodníci nakupují a prodávají jednotlivé kontrakty.

Platformy jako Polymarket zároveň čelí kritice kvůli anonymitě uživatelů. Ti obchodují prostřednictvím kryptoměnových peněženek a mohou vystupovat pod pseudonymy, aniž by veřejně odhalovali svou totožnost nebo místo pobytu.

Francie je novým favoritem turnaje

Po překvapivé remíze Španělska se podle Polymarketu posunula do role největšího favorita Francie. Obchodníci jí aktuálně připisují zhruba 18procentní šanci na celkové vítězství. Španělsko následuje s přibližně 15 procenty.

Celkový objem sázek na vítěze mistrovství světa na Polymarketu už podle Bloombergu dosáhl přibližně 2,4 miliardy dolarů. Pondělní šok tak nebyl jen sportovním překvapením, ale i připomínkou, že na predikčních trzích neexistuje skutečně bezriziková sázka.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Nová éra vzdušného boje. Stíhačky mají doprovázet drony s umělou inteligencí

nst
nst

Evropské a americké zbrojovky zrychlují vývoj nové generace bezpilotních systémů, které mají doprovázet bojové letouny. Takzvané wingman drony mají létat po boku pilotovaných stíhaček, nést senzory, rušičky i zbraně a rozšiřovat jejich schopnosti. Podle agentury Reuters se tato technologie stala jedním z hlavních témat berlínského aerosalonu.

Význam podobných systémů posílila válka na Ukrajině, která ukázala důležitost dronů i elektronického boje. Firmy Airbus, Boeing, Helsing a General Atomics proto v Berlíně představovaly své návrhy německé armádě i dalším potenciálním zákazníkům.

„Loyal wingman“

Wingman drony, označované také jako kolaborativní bojové letouny, mohou mít různou velikost. Některé připomínají menší interceptory, jiné se blíží rozměrům letadel. Jejich úkolem je fungovat v systému „loyal wingman“, tedy jako bezpilotní doprovod pilotovaných strojů.

CA-1 Europa Helsing, užito se svolením

Zájem o tuto technologii přichází v době, kdy Evropa řeší, jak posílit vlastní obranný průmysl a snížit závislost na Spojených státech. „AI agent, tedy mozek těchto systémů, musí být samozřejmě kontrolován suverénním způsobem,“ řekla agentuře Reuters Stephanie Lingemannová ze společnosti Helsing.

Německo a Francie sice tento měsíc odložily plány na společný stíhací letoun, zároveň se ale snaží zachovat části programu Future Combat Air System. Právě dronový systém a datová síť by měly patřit k prvkům, které mohou pokračovat dál.

Bulharsko zastaví vojenskou pomoc Ukrajině. „Má dost zbraní,“ tvrdí ministr

Politika

Sofie končí s dalšími dodávkami zbraní Ukrajině. Ministr obrany Dimitar Stojanov zároveň oznámil plán zvýšit obranné výdaje Bulharska do roku 2030 na pět procent HDP.

ČTK

Přečíst článek

Wingmani zatím nelétají

Nasazení těchto systémů je však zatím otázkou budoucnosti. Wingman drony ani podobné bezpilotní letouny se podle Reuters na bojišti dosud neobjevily. Boeing uvádí, že jeho MQ-28 Ghost Bat by mohl být ve službě německé Luftwaffe do roku 2029. Airbus očekává dostupnost svého modelu U760b Ravenstorm až ve 30. letech.

Boeing svůj stroj neoznačuje za dron, ale za bezpilotní proudový letoun, který má rozšiřovat schopnosti pilotovaných platforem. Podle šéfky Boeing Australia Amy Listové může letět před nimi, poskytovat situační přehled, analyzovat data a vracet člověku informace vhodné pro rozhodování. Boeing na technologii spolupracuje s německým Rheinmetallem.

Helsing zase představuje dron pro elektronický útok, který má operovat společně s útočnými drony v autonomních rojích. General Atomics testuje svůj YFQ-42A, který americké letectvo v roce 2024 vybralo mezi technologiemi podporovanými pro vývoj prototypů.

Podobné systémy mají na dalších aerosalonech ukázat také Lockheed Martin a americký obranně-technologický startup Anduril. Jednou z nejbližších příležitostí bude britský aerosalon Farnborough, který začíná 20. července.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související