Alphabet hlásí obří růst. AI a cloud táhnou zisk téměř na čtyřnásobek
Alphabet ukázal sílu AI horečky v číslech. Tržby mateřské firmy Googlu vzrostly o 24 procent a cloudová divize vystřelila o 82 procent, výrazně nad očekávání trhu. Za rekordním tempem ale stojí obří investice do umělé inteligence – a právě jejich návratnost je podle analytiků hlavní otázkou dalších let.
Americký Alphabet, mateřská společnost Googlu, ve druhém čtvrtletí výrazně překonal očekávání trhu. Tržby meziročně zvýšil o 24 procent na 119,8 miliardy dolarů, tedy přes 2,5 bilionu korun. Analytici přitom čekali zhruba 117 miliard dolarů.
Čistý zisk podle společnosti vzrostl téměř čtyřnásobně na 112,11 miliardy dolarů, tedy 2,37 bilionu korun. Zisk na akcii se zvýšil na 9,11 dolaru.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
V čele je poptávka po AI
Hlavním motorem růstu byla poptávka po cloudových službách a umělé inteligenci. Tržby divize Google Cloud vyskočily meziročně o 82 procent na 24,77 miliardy dolarů. Trh přitom čekal růst kolem 67 procent.
Silná zůstala také digitální reklama, která dál tvoří většinu příjmů Alphabetu. Reklamní tržby meziročně vzrostly o 14,4 procenta na 81,63 miliardy dolarů a představují 68 procent celkových příjmů firmy.
Google definitivně neuspěl ve sporu o rekordní pokutu za zneužívání Androidu. Soudní dvůr EU potvrdil sankci 4,125 miliardy eur, v přepočtu zhruba 100 miliard korun. Podle Bruselu firma využívala Android k posilování dominance svého vyhledávače a prohlížeče Chrome.
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Zprávy z firem
Google definitivně neuspěl ve sporu o rekordní pokutu za zneužívání Androidu. Soudní dvůr EU potvrdil sankci 4,125 miliardy eur, v přepočtu zhruba 100 miliard korun. Podle Bruselu firma využívala Android k posilování dominance svého vyhledávače a prohlížeče Chrome.
Alphabet zároveň uvedl, že téměř 90 procent firem ze seznamu Fortune 100 používá jazykový model Gemini Enterprise. Platforma YouTube pak podle společnosti přilákala více než 1,7 miliardy unikátních diváků na obsah související s mužským mistrovstvím světa ve fotbale. Provozní marže firmy se zvýšila z 32 na 34 procent.
Google se snaží umělou inteligenci zapojit i do svého hlavního byznysu, tedy vyhledávání a reklamy. Funkce jako Přehled od AI a Režim AI podle firmy přispěly k růstu počtu vyhledávacích dotazů i k vyššímu zapojení uživatelů. Společnost v těchto funkcích zároveň začala zobrazovat reklamy.
Kolik Alphabet zaplatil?
Růst ale není zadarmo. Alphabet v červnu získal 49,6 miliardy dolarů vydáním akcií na financování rozšiřování infrastruktury pro umělou inteligenci. Dalších 20,3 miliardy dolarů získal vydáním nezajištěných dluhopisů.
„Klíčová otázka ale aktuálně není, kolik Alphabet vydělal, ale kolik za to zaplatil,“ sdělil analytik Portu Marek Pokorný. Připomněl, že kapitálové výdaje skupina meziročně zdvojnásobila.
Podle Pokorného Alphabet nyní investuje zhruba 37,5 procenta svých tržeb, zatímco loni to bylo přibližně 23 procent. „Kapitálové výdaje tak poprvé převyšují celý provozní zisk skupiny,“ dodal.
Elon Musk přišel o bilionářskou metu rychleji, než ji získal. Pokles akcií SpaceX srazil hodnotu jeho majetku pod 800 miliard dolarů, tedy zhruba 16,9 bilionu korun. Přesto zůstává s obrovským náskokem nejbohatším člověkem planety – druhý Larry Page má podle Bloombergu majetek za 297 miliard dolarů.
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Elon Musk přišel o bilionářskou metu rychleji, než ji získal. Pokles akcií SpaceX srazil hodnotu jeho majetku pod 800 miliard dolarů, tedy zhruba 16,9 bilionu korun. Přesto zůstává s obrovským náskokem nejbohatším člověkem planety – druhý Larry Page má podle Bloombergu majetek za 297 miliard dolarů.
Analytik upozorňuje, že působivá čísla kolem cloudu a Gemini zatím ukazují hlavně budoucí potenciál, nikoli definitivně potvrzenou návratnost. Zmínil cloudový backlog ve výši 514 miliard dolarů, 950 milionů měsíčních uživatelů Gemini a 22 miliard tokenů zpracovaných za minutu. Část růstu cloudu je podle něj financována kapacitou, jejíž odpisy se ve výsledcích naplno projeví až v dalších letech.
Akcie Alphabetu letos patří podle agentury Reuters k nejvýkonnějším titulům ze skupiny takzvané úžasné sedmičky a od začátku roku vzrostly téměř o 11 procent. Od konce dubna ale kurz klesl přibližně o devět procent kvůli obavám z prodlev v projektu Gemini, odchodům některých významných manažerů a regulačním tlakům.
Další velké technologické výsledky přijdou příští týden. Své čtvrtletní hospodaření zveřejní Microsoft a Amazon.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.