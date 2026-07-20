Fotbalové mistrovství přepsalo sázkové rekordy. Češi prosázeli téměř pět miliard
Letošní fotbalové mistrovství světa se stalo nejsázenější sportovní událostí v historii Česka. Tuzemské sázkové kanceláře přijaly sázky přibližně za 4,9 miliardy korun, tedy asi o miliardu více než při předchozím světovém šampionátu. Bookmakeři na výhrách vrátili sázejícím přibližně 90 procent vkladů.
Sázkové kanceláře v Česku přijaly během letošního fotbalového mistrovství světa rekordní objem sázek. Celkem u nich lidé prosázeli zhruba 4,9 miliardy korun. Šampionát tak překonal nejen mistrovství světa v Kataru z roku 2022, ale také dosud rekordní fotbalové Euro 2024.
Ve srovnání s předchozím světovým šampionátem vzrostl objem sázek přibližně o jednu miliardu korun. Proti evropskému šampionátu před dvěma lety byl vyšší asi o 800 milionů korun.
Nejvíce peněz proteklo přes Tipsport
Největší objem sázek zaznamenal Tipsport, který přijal tikety za 2,6 miliardy korun. U Fortuny lidé prosázeli 1,6 miliardy korun, Chance evidovala sázky za 542 milionů a Sazkabet společnosti Allwyn za 110 milionů korun.
Miliardáři ve světě loni zbohatli o 25 procent. A čeští boháči rovnou o raketových šedesát procent. Zbohatli prý ale všichni lidé, ač se to nemusí úplně zdát. A jak může vypadat rozvodová smlouva, když si miliardářka bere milionáře, dočtete se v dnešním díle Civilizačního deníku.
Česko, země miliardářů. A jak si pojišťují rozvod bohatí
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Miliardáři ve světě loni zbohatli o 25 procent. A čeští boháči rovnou o raketových šedesát procent. Zbohatli prý ale všichni lidé, ač se to nemusí úplně zdát. A jak může vypadat rozvodová smlouva, když si miliardářka bere milionáře, dočtete se v dnešním díle Civilizačního deníku.
Sázkové kanceláře rekord očekávaly už před zahájením turnaje. Šampionát měl totiž kvůli rozšířenému formátu o 40 utkání více než mistrovství světa v roce 2022. Celkovému objemu sázek pomohla také účast české reprezentace.
Časový posun ale současně omezil zájem o sázení v průběhu zápasů. Řada utkání se hrála v nočních hodinách, což se podle bookmakerů projevilo nižším podílem živých sázek.
Táhlo finále i desetigólová bitva o bronz
Mezi nejsázenější utkání patřilo finále Španělska s Argentinou a oba semifinálové duely – Francie se Španělskem a Anglie s Argentinou. Velký zájem vyvolal také zápas o třetí místo mezi Francií a Anglií, ve kterém diváci viděli deset branek.
Sázející přitahovalo rovněž vystoupení českého týmu, zejména jeho utkání s Jihoafrickou republikou. Právě tento zápas byl podle společnosti Kingsbet nejvýdělečnějším pro bookmakery. Do sázek se podle ní výrazně promítlo fanouškovské přesvědčení a Češi domácímu výběru věřili více, než odpovídalo jeho reálným šancím.
Pro Kingsbet se letošní světový šampionát stal nejsázenější sportovní událostí v historii společnosti. Objem přijatých sázek překonal olympijské hry, evropský šampionát ve fotbale i mistrovství světa v hokeji.
Francie sázkaře zklamala, Mbappé nikoliv
Nejčastějším tipem na celkového vítěze turnaje byla Francie, která však očekávání sázejících nenaplnila. Budoucí mistři světa ze Španělska byli až čtvrtým nejčastěji tipovaným týmem za Francií, Portugalskem a Argentinou.
Bookmakeři přitom ještě před zahájením turnaje řadili Španělsko společně s Francií mezi největší favority.
„Kdo se tak držel názoru bookmakerů, vydělal. Naopak další častý francouzský tip na nejlepšího střelce turnaje Kyliana Mbappého sázkařům vyšel,“ uvedl mluvčí Tipsportu Michal Peterka.
Jedna otočka, dva vítězné tipy
Kuriózní situace přinesly zápasy Belgie se Senegalem a Argentiny s Egyptem, které shodně skončily výsledkem 3:2. Kingsbet totiž v rámci takzvaného předčasného vyhodnocení vyplácí výhru už ve chvíli, kdy jeden z týmů vede o dvě branky.
V utkání Belgie se Senegalem se tak z výhry radovali lidé, kteří vsadili na Senegal, ale také ti, kteří měli na tiketu konečnou remízu v základní hrací době. Senegal si totiž během zápasu vypracoval dvoubrankový náskok, Belgie však skóre následně otočila.
Podobný scénář nabídl také duel Argentiny s Egyptem. Kingsbet vyplatil výhru sázejícím, kteří věřili Argentině, i těm, kteří vsadili na Egypt. Předčasné vyhodnocení tak v obou případech umožnilo uspět držitelům tiketů s rozdílnými tipy.
Španělsko sice vyhrálo mistrovství světa, skutečným finančním vítězem je ale FIFA. Ta díky rozšířenému formátu, dynamickým cenám vstupenek a turnaji v Severní Americe inkasovala víc než kdy dřív. Pro fanoušky to ale znamenalo i lístky za tisíce až desítky tisíc dolarů.
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Názory
Španělsko sice vyhrálo mistrovství světa, skutečným finančním vítězem je ale FIFA. Ta díky rozšířenému formátu, dynamickým cenám vstupenek a turnaji v Severní Americe inkasovala víc než kdy dřív. Pro fanoušky to ale znamenalo i lístky za tisíce až desítky tisíc dolarů.
Bookmakeři vrátili devět korun z každé desetikoruny
Tipsport a Chance, které patří do stejné skupiny, vyplatily sázejícím přibližně 90 procent přijatých vkladů. Podobnou bilanci zaznamenal Sazkabet, jenž ze 110 milionů vsazených korun vrátil hráčům na výhrách zhruba 100 milionů.
Vývoj turnaje přitom nebyl pro sázkové kanceláře jednoznačný. V základních skupinách se více dařilo bookmakerům, zatímco na začátku vyřazovací části přicházela úspěšnější série sázejících.
„Optikou bilance se turnaj vyvíjel poměrně turbulentně. Základní skupiny vyšly spíše bookmakerům, v úvodu vyřazovací části se naopak hodně dařilo sázkařům. Celkově ale nakonec zůstali v plusu bookmakeři,“ uvedl mluvčí Fortuny Petr Šrain.
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To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.