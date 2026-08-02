Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Trhy Šéf pražské burzy: Zestátnění ČEZ přežijeme, díru po něm zalepí ČEZ Energy, letiště i Colt

Šéf pražské burzy: Zestátnění ČEZ přežijeme, díru po něm zalepí ČEZ Energy, letiště i Colt

Generální ředitel Burzy cenných papírů Praha Petr Koblic (vlevo) a prezident společnosti Doosan Enerbility Sang Hyun Park v únoru 2026 slavnostně zahájili obchodování společnosti Škoda Doosan Power
profimedia
ČTK
ČTK

Zestátnění ČEZ pražskou burzu nepoloží. Ještě před pár lety by ji stejný krok srazil mezi okrajové trhy vedle Vietnamu nebo Keni a stál ji miliardy dolarů. Dnes má čím díru zalepit: dcerou ČEZ Energy, letištěm a firmami jako Colt, jehož hodnota za dva roky vyrostla z 15 na téměř 50 miliard.

Zestátnění energetické skupiny ČEZ bude pro pražskou burzu velkou ranou, nikoliv ale ranou smrtící. Před několika lety by přitom stejný krok učinil z pražské burzy nevýznamný trh. Výši indexu ale může po odchodu ČEZ vykompenzovat uvedení na trh její dceřiné společnosti ČEZ Energy zaměřené na distribuci a obchod nebo i možná částečná privatizace pražského letiště.

Na pražské burze navíc v posledních letech posílily i další podniky. V diskusním pořadu Poledne s Moravcem to dnes řekl generální ředitel Burzy cenných papírů Praha Petr Koblic. Ideální by ale podle něj bylo mít na burze jak skupinu ČEZ, tak její dceru ČEZ Energy.

Vyplatí se letos fixace ceny elektřiny?

Daň z nevědomosti. Češi posílají za elektřinu o 1,3 miliardy ročně víc, než musí

Money

České domácnosti mohou zbytečně platit za elektřinu dohromady více než 1,3 miliardy korun ročně. Důvodem je nevhodně zvolená distribuční sazba. Velká část domácností má nastavenou sazbu nevýhodně, kvůli čemuž zbytečně přeplácí stovky korun ročně. Většina z nich přitom o možnosti zvolení jiné sazby ani neví. Vyplývá to z analýzy společnosti bezDodavatele.

ČTK

Přečíst článek

ČEZ je skupinou s největší váhou v indexu PX na pražské burze. O zestátnění ČEZ spekulovala už bývalá vláda koalice Spolu a STAN, nakonec od tohoto kroku ale upustila. Podle Koblice by v té době po odkupu soukromých investorů hrozilo, že by burze v Praze klesl index z úrovně takzvaných rozvojových trhů, mezi které patří například i Čína, Tchaj-wan, Turecko či Maďarsko, mezi takzvané okrajové trhy. V těch je například Vietnam, Chorvatsko, Keňa nebo Maroko. Pokles zájmu by pak podle Koblice znamenal odliv několika miliard dolarů z českého trhu.

V současnosti je ale podle něj situace odlišná. Kromě kompenzace odchodu ČEZ v podobě příchodu ČEZ Energy na trh je na pražské burze také řada skupin, které v posledních letech výrazně zvýšily svoji hodnotu. Například zbrojovka Colt měla podle Koblice před dvěma lety tržní kapitalizaci zhruba 15 miliard korun, zatímco dnes se blíží hodnotě 50 miliard korun. „Před dvěma třemi lety hrozilo, že by ta rána mohla být smrtící a že bychom padli do takové nevýznamnosti, jako je burza v Bratislavě. Ale teď jsme trošku silnější,“ dodal Koblic.

Letiště "je na cestě"

Že by stát mohl uvést 40 procent akcií pražského letiště na burzu zřejmě v roce 2028 řekl premiér Andrej Babiš (ANO) v červenci. Po vykoupení minoritních akcionářů energetické skupiny ČEZ, kterou chce vláda zestátnit, by to podle něj mohla být další příležitost pro investory, kteří chtějí vkládat své peníze do českých akcií.

Koblic jako dlouhodobý podporovatel privatizace pražského letiště v diskusním pořadu řekl, že by uvedení podniku na burzu reálně bylo možné stihnout už příští rok. Musel by se ale změnit zákon o vlastnictví letiště Praha-Ruzyně, který vznikl v roce 2010. Ten uvádí, že letiště smí být jen ve vlastnictví státu nebo firem, v nichž má stát stoprocentní podíl. Souhrnný výnos pro stát z prodeje letiště by podle Koblice mohl být 25 až 35 miliard korun, podobně jako dříve odhadovali analytici.

V pátek pražská burza poprvé od února zavřela nad 2700 body. Index PX posílil o 0,37 procenta na 2705,54 bodu. Pomohly mu hlavně akcie pojišťovny VIG, Komerční banky a energetické společnosti ČEZ. Nedařilo se naopak Erste Bank. Za celý červenec přidal index PX 5,38 procenta. Je to nejvyšší měsíční zhodnocení v tomto roce.

Související

Pražská burza

Petr Koblic: Objemy obchodů na pražské burze jsou nejvyšší za posledních 12 let

Trhy

ČTK

Přečíst článek

Trump a Írán slovíčkaří o tom, kdo koho prosil o čas na vyjednávání. Válka zatím čeká

Trump a Írán slovíčkaří o tom, kdo koho prosil o čas na vyjednávání. Válka zatím čeká
Profimedia
ČTK
ČTK

Spojené státy a Izrael se dohodly na odložení chystaného tvrdého útoku na Írán, uvedl americký prezident Donald Trump s tím, že o to prý požádal Teherán a další země regionu. Podmínkou je podle Trumpa brzké dosažení dohody, která umožní plné otevření Hormuzského průlivu. Íránská oficiální média s odkazem na své zdroje označují Trumpovo tvrzení o žádosti Teheránu za lež.

"USA jsou plně připraveny a připraveny zaútočit na Islámskou republiku Írán s úrovní vojenského teroru, síly a moci, která nebyla k vidění od druhé světové války," uvedl Trump v příspěvku na své sociální síti Truth Social.

"Přesto jsme byli právě požádáni Íránem a dalšími zeměmi Blízkého východu, abychom útok odložili," uvedl. "Na základě této žádosti jsem souhlasil, že útok zrušíme, pokud bude možné rychle dosáhnout DOHODY. Země Izrael se ke mně v tomuto závazku připojuje," dodal Trump.

Kdo zalhal první?

Íránská agentura Mehr ale cituje nejmenované vojenské zdroje, podle kterých Trumpova tvrzení nejsou "ničím jiným než novou lží". Podle íránských médií jsou ozbrojené síly země připravené na všechny možnosti, uvedla agentura AFP. Dohoda, jejíž obrysy byly podle Trumpa dohodnuty, předpokládá "okamžité, úplné a naprosté" otevření Hormuzského průlivu.

Saúdskoarabská státní tisková agentura SPA dnes uvedla, že s Trumpem mluvil saúdskoarabský korunní princ a faktický vládce v zemi Muhammad bin Salmán. "Korunní princ zdůraznil potřebu dát přednost dialogu pro snížení napětí," uvedla o rozhovoru agentura s tím, že saúdskoarabský vládce vyzval k tomu, aby se zabránilo rozšíření konfliktu.

Ceny pohonných hmot výrazně rostou

Lukáš Kovanda: Ropa zlevňuje, benzin a nafta mohou přesto výrazně zdražit. Čerpadláři čekají na vhodnou chvíli

Názory

Cena ropy Brent za poslední týden klesla o více než pět procent. Čeští řidiči se přesto musejí připravit na možné citelné zdražení benzinu a nafty. Dálniční čerpací stanice po skončení vládní regulace dosud plně neobnovily své původní marže. Další eskalace konfliktu kolem Íránu by jim však mohla poskytnout příležitost, jak ztracené zisky dohnat.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Média v minulých dnech uvedla, že USA připravují spolu s Izraelem jedny z dosud nejtvrdších vzdušných úderů proti Íránu. Bombardovací kampaň měla začít o víkendu a zaměřit se měla mimo jiné na íránskou energetickou infrastrukturu. Teherán uváděl, že je připraven reagovat. Společná operace by znamenala návrat Izraele k bojovým akcím, které přerušil po uzavření příměří zprostředkovaného Spojenými státy v červnu. Írán od obnovení amerických vojenských operací na začátku července na Izrael nezaútočil.

Boje, které rozpoutaly USA a Izrael 28. února společnými údery na Írán, pokračují s různou intenzitou. Teherán odpověděl údery proti Izraeli a státům v regionu, na jejichž území jsou americké základny.

Teherán a Washington podepsaly v červnu memorandum o porozumění s cílem zastavit vojenské operace, znovu otevřít Hormuzský průliv, který je klíčový pro přepravu ropy, a dosáhnout dohody o ukončení války do 60 dnů. Tři týdny po podpisu však Trump prohlásil příměří za ukončené, protože Írán zaútočil na lodě v Hormuzském průlivu a Spojené státy na to reagovaly dalšími údery.

Související

Jen na dně z roku 1986. Japonsko a USA zasáhly a trh čeká, jak dlouho jim vydrží munice

ilustrační foto
profimedia.cz
nst
nst

Japonská ministryně financí Sacuki Katajamaová v pondělí oznámí, že Tokio a Washington zasáhly společně na devizovém trhu. Cílem bylo zastavit pád jenu na čtyřicetiletá minima. Agentuře Reuters to řekli dva japonští vládní činitelé, kteří si kvůli citlivosti tématu nepřáli být jmenováni.

Katajamaová podle nich zdůrazní odhodlání obou zemí bránit se nadměrnému oslabování japonské měny. Jeden ze zdrojů na dotaz, zda ministryně oznámí „společný postup“, odpověděl kladně. „Operace stále probíhá,“ dodal.

Japonské ministerstvo financí se v neděli nepodařilo zastihnout. Představitelé amerického ministerstva financí na žádost o vyjádření bezprostředně nereagovali, poznamenává web CNBC.

Poprvé po 15 letech táhnou Tokio a Washington za jeden provaz

Chystanému oznámení předcházely podle tržních zdrojů opakované nákupy jenu japonskými a americkými úřady. Jde o první společnou intervenci od roku 2011. Japonská měna se vůči dolaru pohybuje na nejslabších úrovních od roku 1986.

Japonská vláda nakupovala jeny za dolary ve čtvrtek během newyorských obchodních hodin. Podle dat japonské centrální banky (BOJ) k tomu prodala až 58,97 miliardy dolarů. První zásah přišel několik hodin předtím, než BOJ v pátek ponechala měnovou politiku beze změny. Zároveň ale naznačila vysokou pravděpodobnost brzkého zvýšení úrokových sazeb.

Rozdíl v sazbách je motor, který intervence samy nezastaví

Klíčovým faktorem posilování dolaru vůči jenu je rozevírající se rozdíl v sazbách. Americký Fed se výrazně posunul k jestřábímu postoji. Krátce po tiskové konferenci guvernéra BOJ Kazua Uedy jen prudce posílil. Trhy to považují za další kolo tokijských nákupů.

„Do budoucna bych jako osoba odpovědná za měnovou politiku chtěl postupovat v úzké koordinaci s politikou monetární,“ řekl novinářům Acuši Mimura, hlavní měnový diplomat ministerstva. Naznačil tím, že ministerstvo financí a centrální banka postupují proti slabému jenu společně. Americké ministerstvo financí v pátek informovalo řadu bank, že může na trhu s jenem zasáhnout. Banky měly být „připravené na budoucí kroky“, řekl Reuters obeznámený zdroj.

Ministr financí Scott Bessent minulý týden prohlásil, že jen „se zdá velmi podhodnocený“. Na fotografii Reuters z páteční schůze kabinetu měl před sebou blok s poznámkou „To Do“ a pod ní „Koupit japonský jen (JPY) pět až 10 miliard dolarů“.

Skutečnou starostí Washingtonu jsou vlastní výnosy

Dalším signálem koordinace je vzácný anglicky psaný příspěvek japonského ministerstva financí na síti X. Uvádí v něm, že má „širokou škálu nástrojů k řešení potřeb tržní likvidity“. Patří mezi ně i přístup k repo facilitě Fedu, která poskytuje dočasnou dolarovou likviditu. Nástroj zavedl Fed v roce 2020 kvůli stabilizaci trhů během pandemie covidu-19. Japonsku umožňuje získat dolary bez přímého prodeje amerických státních dluhopisů. Tlak na financování intervencí tak může polevit.

Právě zde leží úzké hrdlo celé operace. Kritici upozorňují, že možnosti Tokia nakupovat jen mají své meze. Odprodej obřího japonského portfolia amerických dluhopisů by mohl spustit výprodej amerického dluhu a nežádoucí skok výnosů. Část analytiků proto vidí za americko-japonskou spoluprací především obavu Washingtonu z růstu výnosů. Ten by se prohloubil, kdyby Tokio nedokázalo zabránit výprodeji jenu a japonských vládních dluhopisů.

„Spojeným státům i Japonsku hrozí, že se inflace rozjede a centrální banky zůstanou pozadu,“ řekl Reuters bývalý představitel BOJ Nobujasu Atago. „Vidí ve spolupráci výhody.“

Tokio hlídá důvěru v udržitelnost vlastních financí

Obavy Japonska z růstu výnosů domácích dluhopisů potvrdil v neděli ministr hospodářství Minoru Kiuči. Vláda podle něj zesílí komunikaci s trhy.

„Je velmi důležité udržet důvěru trhu v udržitelnost japonských veřejných financí,“ řekl v televizní diskusi Kiuči, známý jako zastánce expanzivní fiskální a měnové politiky.

VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

Související

Evropa i Amerika budou dál škrtit ekonomiku. Naopak Čína povoluje šrouby a akcie letí nahoru (na snímku sídlo Evropské centrální banky).

Evropa i Amerika budou dál škrtit ekonomiku. Naopak Čína povoluje šrouby a akcie letí nahoru

Trhy

Stanislav Šulc

Přečíst článek
Wall Street

Wall Street zažila prudký výprodej. Investoři se bojí, že Fed v září zvýší sazby

Trhy

nst

Přečíst článek