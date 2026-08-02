Šéf pražské burzy: Zestátnění ČEZ přežijeme, díru po něm zalepí ČEZ Energy, letiště i Colt
Zestátnění ČEZ pražskou burzu nepoloží. Ještě před pár lety by ji stejný krok srazil mezi okrajové trhy vedle Vietnamu nebo Keni a stál ji miliardy dolarů. Dnes má čím díru zalepit: dcerou ČEZ Energy, letištěm a firmami jako Colt, jehož hodnota za dva roky vyrostla z 15 na téměř 50 miliard.
Zestátnění energetické skupiny ČEZ bude pro pražskou burzu velkou ranou, nikoliv ale ranou smrtící. Před několika lety by přitom stejný krok učinil z pražské burzy nevýznamný trh. Výši indexu ale může po odchodu ČEZ vykompenzovat uvedení na trh její dceřiné společnosti ČEZ Energy zaměřené na distribuci a obchod nebo i možná částečná privatizace pražského letiště.
Na pražské burze navíc v posledních letech posílily i další podniky. V diskusním pořadu Poledne s Moravcem to dnes řekl generální ředitel Burzy cenných papírů Praha Petr Koblic. Ideální by ale podle něj bylo mít na burze jak skupinu ČEZ, tak její dceru ČEZ Energy.
České domácnosti mohou zbytečně platit za elektřinu dohromady více než 1,3 miliardy korun ročně. Důvodem je nevhodně zvolená distribuční sazba. Velká část domácností má nastavenou sazbu nevýhodně, kvůli čemuž zbytečně přeplácí stovky korun ročně. Většina z nich přitom o možnosti zvolení jiné sazby ani neví. Vyplývá to z analýzy společnosti bezDodavatele.
Daň z nevědomosti. Češi posílají za elektřinu o 1,3 miliardy ročně víc, než musí
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České domácnosti mohou zbytečně platit za elektřinu dohromady více než 1,3 miliardy korun ročně. Důvodem je nevhodně zvolená distribuční sazba. Velká část domácností má nastavenou sazbu nevýhodně, kvůli čemuž zbytečně přeplácí stovky korun ročně. Většina z nich přitom o možnosti zvolení jiné sazby ani neví. Vyplývá to z analýzy společnosti bezDodavatele.
ČEZ je skupinou s největší váhou v indexu PX na pražské burze. O zestátnění ČEZ spekulovala už bývalá vláda koalice Spolu a STAN, nakonec od tohoto kroku ale upustila. Podle Koblice by v té době po odkupu soukromých investorů hrozilo, že by burze v Praze klesl index z úrovně takzvaných rozvojových trhů, mezi které patří například i Čína, Tchaj-wan, Turecko či Maďarsko, mezi takzvané okrajové trhy. V těch je například Vietnam, Chorvatsko, Keňa nebo Maroko. Pokles zájmu by pak podle Koblice znamenal odliv několika miliard dolarů z českého trhu.
V současnosti je ale podle něj situace odlišná. Kromě kompenzace odchodu ČEZ v podobě příchodu ČEZ Energy na trh je na pražské burze také řada skupin, které v posledních letech výrazně zvýšily svoji hodnotu. Například zbrojovka Colt měla podle Koblice před dvěma lety tržní kapitalizaci zhruba 15 miliard korun, zatímco dnes se blíží hodnotě 50 miliard korun. „Před dvěma třemi lety hrozilo, že by ta rána mohla být smrtící a že bychom padli do takové nevýznamnosti, jako je burza v Bratislavě. Ale teď jsme trošku silnější,“ dodal Koblic.
Letiště "je na cestě"
Že by stát mohl uvést 40 procent akcií pražského letiště na burzu zřejmě v roce 2028 řekl premiér Andrej Babiš (ANO) v červenci. Po vykoupení minoritních akcionářů energetické skupiny ČEZ, kterou chce vláda zestátnit, by to podle něj mohla být další příležitost pro investory, kteří chtějí vkládat své peníze do českých akcií.
Koblic jako dlouhodobý podporovatel privatizace pražského letiště v diskusním pořadu řekl, že by uvedení podniku na burzu reálně bylo možné stihnout už příští rok. Musel by se ale změnit zákon o vlastnictví letiště Praha-Ruzyně, který vznikl v roce 2010. Ten uvádí, že letiště smí být jen ve vlastnictví státu nebo firem, v nichž má stát stoprocentní podíl. Souhrnný výnos pro stát z prodeje letiště by podle Koblice mohl být 25 až 35 miliard korun, podobně jako dříve odhadovali analytici.
V pátek pražská burza poprvé od února zavřela nad 2700 body. Index PX posílil o 0,37 procenta na 2705,54 bodu. Pomohly mu hlavně akcie pojišťovny VIG, Komerční banky a energetické společnosti ČEZ. Nedařilo se naopak Erste Bank. Za celý červenec přidal index PX 5,38 procenta. Je to nejvyšší měsíční zhodnocení v tomto roce.