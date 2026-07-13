Trump se prohlásil strážcem Hormuzu. Za průjezd chce vybírat 20procentní poplatek
Americký prezident Donald Trump oznámil obnovení blokády lodí směřujících do Íránu a z něj. Spojené státy podle něj zároveň začnou za zajištění bezpečného průjezdu Hormuzským průlivem vybírat poplatek ve výši 20 procent hodnoty přepravovaného nákladu. Podrobnosti chystaného systému zatím neuvedl.
Americký prezident Donald Trump uvedl, že Spojené státy obnovují blokádu lodí směřujících do Íránu a z něj a budou za zajištění bezpečnosti v Hormuzském průlivu vybírat poplatek ve výši 20 procent hodnoty přepravovaného nákladu. Šéf Bílého domu to napsal na své sociální síti Truth Social.
Hormuzským průlivem před vypuknutím konfliktu procházela zhruba pětina světových dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu. Nad klíčovou námořní trasou však na začátku války uplatnil kontrolu Írán.
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Trump: Průliv zůstane otevřený
„Hormuzský průliv je otevřený a zůstane otevřený, s Íránem nebo bez něj. Obnovujeme blokádu Íránu, která spočívá v zastavování lodí směřujících do země nebo z ní a plavidel jejích obchodních partnerů. Pro všechny ostatní země bude užívání průlivu spravedlivé,“ uvedl Trump.
„Od nynějška budou Spojené státy známé jako strážce Hormuzského průlivu,“ dodal americký prezident. Spojené státy podle něj mají za zajišťování bezpečnosti dostávat zaplaceno.
„Uhrazeno bude 20 procent hodnoty veškerého přepravovaného nákladu jako náhrada nákladů nutných k zajištění bezpečnosti a ochrany této velmi nestabilní části světa,“ uvedl Trump. Mechanismus má být podle něj zaveden v nejbližší době. Prezident ale zatím neupřesnil, jak budou Spojené státy poplatek vybírat a vymáhat.
Írán tvrdí, že dopravu zastavil
Teherán o víkendu oznámil uzavření průlivu poté, co informoval o proplutí lodi po neschválené trase. V neděli uvedl, že lodní doprava zůstává pozastavena a povolení začne znovu vydávat, jakmile bude obnovena stabilita.
Trump naopak v neděli prohlásil, že Hormuzský průliv je pro komerční dopravu otevřený. Americké velení uvedlo, že jím během předchozích 24 hodin proplulo přibližně 20 lodí, provoz však zůstával výrazně omezený.
Útoky vyhnaly cenu ropy vzhůru
O víkendu a v pondělí se mezi americkými a íránskými silami odehrály intenzivní raketové a dronové útoky. Teherán oznámil zásahy amerických vojenských zařízení v regionu a trvá na tom, že Hormuzský průliv zůstává uzavřený.
Obnovení bojů a Trumpovo oznámení vyvolaly obavy z omezení dodávek energetických surovin. Cena ropy Brent vzrostla o více než čtyři procenta a přiblížila se hranici 80 dolarů za barel.
Kubánská energetická síť, která se v posledních dnech opakovaně potýkala s výpadky a kolapsem, opět funguje. Podle agentury AFP to oznámila společnost Unión Eléctrica de Cuba (UNE). Kubu s deseti miliony obyvatel trápí energetická a palivová krize, kterou umocnila americká ropná blokáda.
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Politika
Kubánská energetická síť, která se v posledních dnech opakovaně potýkala s výpadky a kolapsem, opět funguje. Podle agentury AFP to oznámila společnost Unión Eléctrica de Cuba (UNE). Kubu s deseti miliony obyvatel trápí energetická a palivová krize, kterou umocnila americká ropná blokáda.
Příměří je znovu v ohrožení
Konflikt na Blízkém východě propukl 28. února, kdy Spojené státy a Izrael společně zaútočily na Írán. Teherán v odvetě zablokoval Hormuzský průliv a začal útočit na americké vojenské základny v okolních zemích.
Nejnovější vývoj vyvolává vážné pochybnosti o budoucnosti prozatímní americko-íránské dohody z minulého měsíce. Ta měla vést k obnovení dopravy průlivem a přerušení bojů, zatímco by obě strany dalších 60 dní pokračovaly ve vyjednávání.