Evropa i Amerika budou dál škrtit ekonomiku. Naopak Čína povoluje šrouby a akcie letí nahoru

Konec července se ponese ve znamení důležitých rozhodnutí globálních hráčů na poli měnové politiky. Rozhodovat o úrokových sazbách budou postupně americký Fed i Evropská centrální banka. U obou se očekává mírné zvýšení sazeb. Naopak čínští představitelé pokračují v „holubičí“ rétorice a nejspíš dojde na další snížení sazeb po červnovém zasedání čínské centrální banky.

Mírně rostoucí inflace v Německu a dalších zemích eurozóny donutí Evropskou centrální banku ve čtvrtek opět zvýšit úrokové sazby na euru, konkrétně o čtvrt procentního bodu na 3,75 procenta. Pokud k tomuto kroku evropští centrální bankéři skutečně přistoupí, jak sami dopředu avizovali, půjde o jeden z posledních pohybů evropských sazeb směrem vzhůru v tomto ekonomickém cyklu, shodují se ekonomové.

Totéž pak platí pro Fed. Ten své rozhodnutí o sazbách zveřejní o den dříve a také v případě americké centrální banky se očekává mírný růst sazeb o 25 bazických bodů do pásma 5,25 až 5,50 procenta. Tím by v USA byly úroky nastaveny nejvýše od roku 2001.

„Očekává se, že Fed zvyšuje sazby vůbec naposledy,“ uvedl pro CNBC ekonomický stratég investiční banky Goldman Sachs Michael Cahill.

Také v Americe je hlavní příčinou zvyšování sazeb neutuchající inflace, konkrétně jádrová inflace, která nezohledňuje momentální výkyvy výrazně rozkymácených cen energií či potravin. Právě jádrová inflace v USA meziročně vzrostla o 4,8 procenta, z červnových dat však vyplývá, že roste i meziměsíčně, konkrétně o 0,2 procenta.

Japonská inflace

Jiná situace panuje na dvou významných asijských trzích, v Číně a Japonsku. Japonsko má totiž jako jediná z vyspělých ekonomik stále negativní úrokové sazby. V červnu to bylo -0,1 procenta, Japonsko šlo do záporu v roce 2016 kvůli stagflaci a snaze podpořit ekonomický růst.

V současné době však Bank of Japan uvažuje, že měnovou politiku také zpřísní. Důvodem je již solidní ekonomický růst (podle posledních dat Japonská ekonomika rostla o 2,7 procenta), ale hlavně rostoucí inflace. Ta v červnu dosáhla hodnoty 3,3 procenta. V kontextu evropské inflace zanedbatelný nárůst, ale v kontextu japonské ekonomiky jde o problém. Podle CNBC totiž Japonsko čelí nadprůměrné inflaci již 15 měsíců v řadě. Přitom východoasijská ekonomika mívá historicky spíše problémy s deflací.

Čína jede

V Číně naopak pokračuje uvolňování měnové politiky. Druhá největší ekonomika světa již v červnu snížila úrokové sazby. Důvodem byla snaha centrálních plánovačů nastartovat ekonomický růst.

A nejde jen o úrokové sazby. Čína využívá veškeré nástroje, které v západních ekonomikách v uplynulé dekádě nastartovaly enormní nárůst aktiv. Přes volný trh do bankovního sektoru pumpuje likviditu, podporuje vykupování dluhopisů, sama vydává dluhopisy, aby mohla rozvíjet infrastrukturu, uvádí Bloomberg. Podle něj pondělní zasedání čínského politbyra a následné komuniké byly výrazně více „holubičí“, než se očekávalo.

Důsledky rozvolněné měnové politiky Číny se již projevují na akciových trzích. Čínské akciové tituly rostou několik dní v řadě, mnoha firmám se podařilo výrazně snížit ztráty způsobené jednak vládním tažením proti velkým firmám zejména v technologickém sektoru, jednak komplikacemi spojenými s globální krizí (pandemie, problémy v dodavatelských řetězcích, inflace). A razantní růst zaznamenává také čínský realitní trh, který se stal největší obětí ekonomického zpomalení Číny v posledních dvou letech.

