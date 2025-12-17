Pražská burza píše další rekord. Index PX pokořil hranici 2600 bodů
Pražská burza dosáhla dalšího historického milníku. Index PX poprvé uzavřel nad hranicí 2600 bodů, k čemuž výrazně přispěly akcie pojišťovny VIG a bankovní tituly.
Pražská burza se dostala na nové historické maximum. Index PX po dnešním výrazném růstu poprvé v historii uzavřel nad hranicí 2600 bodů, když posílil o 1,78 procenta na 2640,70 bodu. K růstu indexu přispěly především akcie pojišťovny Vienna Insurance Group (VIG), dařilo se také bankovním titulům. Naopak ztrácela energetická společnost ČEZ.
Rekordy padaly už od února
Pražská burza zahajovala letošní obchodování zhruba na úrovni 1760 bodů. Od té doby, s několika výkyvy, postupně posiluje. Už v únoru index PX hodnotou 1940,44 bodu překonal dosavadní historický rekord z 29. října 2007.
Šéf pražské burzy Petr Koblic vnímá rok 2025 jako velmi turbulentní a současně i rekordní, protože byl pro zdejší burzu jedním z nejúspěšnějších v posledních letech. Je to vidět jak na výkonnosti indexů, tak na samotném obchodování či v porovnání s evropským trhem, sdělil.
V dalších měsících pak maxima opakovaně posouval výš. Dnešní růst byl čtvrtý v řadě, naposledy pražská burza oslabila minulý týden ve čtvrtek.
„Předvánoční rallye na pražské burze pokračovala i dnes,“ uvedl makléř společnosti Wood & Company Tomáš Hazucha. Zároveň ale upozornil, že aktivita investorů zůstává spíše slabší. „Objem obchodů zůstal na podprůměrných zhruba 490 milionů korun,“ dodal.
VIG vyskočila o téměř devět procent
Nejvýraznější růst zaznamenaly akcie VIG, které posílily o 8,71 procenta na 1622 korun. Komerční banka si polepšila o 1,49 procenta na 1159 korun a Erste Bank o 0,84 procenta na 2399 korun.
V zisku uzavřely také akcie metalurgické společnosti Gevorkyan, tabákové firmy Philip Morris ČR a internetového lékárenského řetězce Pilulka.
ČEZ klesal, Moneta a Doosan také v minusu
Naopak ztrácely nebo stagnovaly ostatní tituly. Energetická společnost ČEZ, která byla dnes nejobchodovanější akcií, oslabila o 0,31 procenta na 1278 korun. Akcie Moneta Money Bank odepsaly 0,43 procenta na 187,20 koruny.
Plzeňské strojírny Doosan Škoda Power ztratily 1,28 procenta na 387 korun, nápojářská Kofola oslabila o 0,21 procenta na 485 korun a Photon Energy odepsala 0,76 procenta na 10,38 koruny.
Koruna před jednáním ČNB oslabila
Česká měna před čtvrtečním zasedáním bankovní rady České národní banky uzavřela s výraznější změnou kurzu poprvé v tomto týdnu. K euru i dolaru shodně oslabila o devět haléřů, a to na 24,41 koruny za euro a 20,76 koruny za dolar. Vyplývá to z údajů serveru Patria Online.