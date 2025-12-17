Nový magazín právě vychází!

Pražská burza píše další rekord. Index PX pokořil hranici 2600 bodů

Pražská burza dosáhla dalšího historického milníku. Index PX poprvé uzavřel nad hranicí 2600 bodů, k čemuž výrazně přispěly akcie pojišťovny VIG a bankovní tituly.

Pražská burza se dostala na nové historické maximum. Index PX po dnešním výrazném růstu poprvé v historii uzavřel nad hranicí 2600 bodů, když posílil o 1,78 procenta na 2640,70 bodu.  K růstu indexu přispěly především akcie pojišťovny Vienna Insurance Group (VIG), dařilo se také bankovním titulům. Naopak ztrácela energetická společnost ČEZ.

Rekordy padaly už od února

Pražská burza zahajovala letošní obchodování zhruba na úrovni 1760 bodů. Od té doby, s několika výkyvy, postupně posiluje. Už v únoru index PX hodnotou 1940,44 bodu překonal dosavadní historický rekord z 29. října 2007.

Pražská burza letos předčila region i Evropu, indexy posílily až o 55 procent

Trhy

Šéf pražské burzy Petr Koblic vnímá rok 2025 jako velmi turbulentní a současně i rekordní, protože byl pro zdejší burzu jedním z nejúspěšnějších v posledních letech. Je to vidět jak na výkonnosti indexů, tak na samotném obchodování či v porovnání s evropským trhem, sdělil.

Věra Tůmová

V dalších měsících pak maxima opakovaně posouval výš. Dnešní růst byl čtvrtý v řadě, naposledy pražská burza oslabila minulý týden ve čtvrtek.

„Předvánoční rallye na pražské burze pokračovala i dnes,“ uvedl makléř společnosti Wood & Company Tomáš Hazucha. Zároveň ale upozornil, že aktivita investorů zůstává spíše slabší. „Objem obchodů zůstal na podprůměrných zhruba 490 milionů korun,“ dodal.

VIG vyskočila o téměř devět procent

Nejvýraznější růst zaznamenaly akcie VIG, které posílily o 8,71 procenta na 1622 korun. Komerční banka si polepšila o 1,49 procenta na 1159 korun a Erste Bank o 0,84 procenta na 2399 korun.

V zisku uzavřely také akcie metalurgické společnosti Gevorkyan, tabákové firmy Philip Morris ČR a internetového lékárenského řetězce Pilulka.

ČEZ klesal, Moneta a Doosan také v minusu

Naopak ztrácely nebo stagnovaly ostatní tituly. Energetická společnost ČEZ, která byla dnes nejobchodovanější akcií, oslabila o 0,31 procenta na 1278 korun. Akcie Moneta Money Bank odepsaly 0,43 procenta na 187,20 koruny.

České akcie vítězí. A pražská burza potřebuje nové tituly

Názory

Kdo letos vsadil na pražskou burzu, může si mnout ruce. Index PX si v roce 2025 připsal skvělý výkon, kterým strčil do kapsy i ty nejznámější světové akciové indexy. Jeho relativní výkonnost navíc masivně podpořily dividendy a silná koruna. Výzvou pro další roky bude, aby na pražské burze přibývaly nové tituly, komentuje Jan Berka z Portu.

Jan Berka

Plzeňské strojírny Doosan Škoda Power ztratily 1,28 procenta na 387 korun, nápojářská Kofola oslabila o 0,21 procenta na 485 korun a Photon Energy odepsala 0,76 procenta na 10,38 koruny.

Koruna před jednáním ČNB oslabila

Česká měna před čtvrtečním zasedáním bankovní rady České národní banky uzavřela s výraznější změnou kurzu poprvé v tomto týdnu. K euru i dolaru shodně oslabila o devět haléřů, a to na 24,41 koruny za euro a 20,76 koruny za dolar. Vyplývá to z údajů serveru Patria Online.

Burzovní palác
Přelomový den. Pražská burza poprvé v historii zavřela nad hranicí 2200 bodů

Trhy

ČTK

Komárek na lovu jednorožců. KKCG vstupuje do fondu, který sází na mozky z MIT a Harvardu

Komárek na lovu jednorožců. KKCG vstupuje do fondu, který sází na mozky z MIT a Harvardu
iStock
nst
nst

Umělá inteligence je další velkou sázkou skupiny KKCG. Prostřednictvím fondu Link-XPV chce podpořit vznik nové generace AI firem v USA. Peníze pošle do start-upů z prostředí MIT a Harvardu.

Prostřednictvím kapitálového vstupu se investiční skupina KKCG stala investorem fondu Link-XPV společnosti Link Ventures, který se zaměřuje na podporu AI start-upů v rané fázi vývoje. Fond sídlí v Cambridge v americkém státě Massachusetts, jednom z hlavních světových center technologických inovací.

Karel Komárek

Komárkova Aricoma zajistí IT služby pro Evropu. Inkasuje miliardy. A není to poprvé

Zprávy z firem

Česká společnost Aricoma znovu uspěla v evropském IT tendru. Zakázka má hodnotu téměř 15 miliard korun.

ČTK

Fond cílí na talenty z akademického prostředí

Link Ventures založil odborník na umělou inteligenci Dave Blundin, k němuž se v rámci fondu Link-XPV připojil podnikatel a investor Peter Diamandis. Fond je úzce napojen na akademické prostředí a plánuje, že asi 75 procent investičních příležitostí bude pocházet ze start-upového ekosystému Massachusetts Institute of Technology (MIT) a Harvardovy univerzity.

Vedle kapitálu nabídne fond vybraným firmám také přístup k datům a výpočetním kapacitám, kancelářským prostorám, mentoringu či kontaktům na investory a průmyslové partnery. Cílem je urychlit vývoj projektů v oblasti umělé inteligence už v inkubační fázi.

AI jako klíčový pilíř inovací

Podle skupiny KKCG zapadá investice do dlouhodobé strategie zaměřené na podporu technologických inovací.

„Umělá inteligence zásadně proměňuje svět, ve kterém žijeme. Právě podpora inovací a technologického rozvoje je jedním z klíčových pilířů skupiny KKCG,“ uvedl Karel Komárek mladší, generální ředitel KKCG US.

Karel Komárek jr.

Karel Komárek mladší investoval miliony dolarů do londýnského fintechu Zilch

Zprávy z firem

Syn miliardáře Karla Komárka staršího vedl kolo financování pro britský fintechový start-up Zilch se svou KKCG US Advisory.

nst

Důležitou roli sehrála i přítomnost skupiny v Bostonu. „Díky působení v regionu máme možnost zblízka sledovat špičkové AI talenty i dynamicky se rozvíjející místní start-upovou scénu,“ doplnil Christian Cantalupo, investiční ředitel KKCG. Podle něj je skupina připravena sdílet s portfoliovými firmami své provozní know-how i mezinárodní síť kontaktů.

Součástí investice je také zapojení Karla Komárka mladšího do poradního výboru komanditních společníků fondu Link-XPV. To má posílit spolupráci mezi fondem a investory a přispět k dalšímu rozvoji platformy.

Zakladatel Link Ventures Dave Blundin označil vstup KKCG za významný milník. „Investice skupiny KKCG potvrzuje naši ambici stát se přední venture platformou pro špičkové AI talenty z celého světa, zejména z MIT a dalších elitních institucí,“ uvedl. Partnerství podle něj reflektuje přesvědčení, že nová generace AI projektů bude vznikat rychleji a vytvářet bezprecedentní hodnotu.

KKCG vedle svých hlavních pilířů – herního a zábavního průmyslu, energetiky, IT služeb a realit – dlouhodobě rozvíjí také technologicky orientované investice. Zaměřuje se mimo jiné na oblasti AI, Web3, kyberbezpečnosti, medtech a healthtech a investuje jak do start-upů, tak do zavedených technologických firem na globálních trzích.

Karel Komárek

KKCG spouští miliardovou emisi dluhopisů pro drobné investory

Money

Společnost KKCG Real Estate Financing uvádí na trh novou emisi zajištěných dluhopisů v předpokládaném objemu jedné miliardy korun, s možností navýšení až na dvě miliardy korun. Dluhopisy jsou určeny retailovým investorům a veřejná nabídka začne 2. prosince 2025. Emise je koncipována podle českého práva, ponese fixní kupón 6,5 procenta vyplácený pololetně a její splatnost připadne na rok 2030. Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu činí 10 tisíc korun.

nst

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Hudební duo The Chainsmokers, tedy Alex Pall a Drew Taggart, se etablovalo ve světě startupů a skrze svůj fond Mantis VC.

Z hitmakerů jsou venture kapitalisté. Chainsmokers mají větší fond než leckterý bankéř

Trhy

Zdeněk Pečený

Kdo ovládne Hollywood? Warner Bros. volí Netflix

Kdo ovládne Hollywood? Warner Bros. volí Netflix
Hollywoodský souboj o mediální aktiva má další dějství. Paramount neuspěl, Warner Bros. Discovery dává přednost fúzi s Netflixem.

Správní rada americké mediální skupiny Warner Bros. Discovery (WBD) podle očekávání odmítla nepřátelskou nabídku na převzetí od firmy Paramount Skydance za 108,4 miliardy dolarů (2,25 bilionu korun). Paramount podle ní neposkytl dostatečné finanční záruky. Akcionářům proto doporučuje nabídku od Netflixu. V tiskové zprávě ze středy to uvedl předseda správní rady WBD Samuel Di Piazza.

Paramount proti Netflixu: boj o Warner Bros. mění pravidla globálního mediálního trhu

Paramount proti Netflixu: boj o Warner Bros. mění pravidla globálního mediálního trhu

Zprávy z firem

Paramount spustil jednu z nejagresivnějších akvizičních bitev posledních let. Nabídkou na převzetí Warner Bros. ve výši zhruba 108 miliard dolarů se pokouší zastavit dříve oznámenou dohodu mezi Warner Bros. a Netflixem.

nos

Nabídka je riziková, tvrdí vedení

„Představenstvo dospělo po pečlivém vyhodnocení nedávno zveřejněné nabídky na převzetí od společnosti Paramount k závěru, že hodnota nabídky je nedostatečná a našim akcionářům přináší značná rizika a náklady,“ uvedl Di Piazza. „Jsme přesvědčeni, že fúze s Netflixem představuje pro akcionáře vyšší a jistější hodnotu,“ dodal. Hlasování bylo jednomyslné.

Paramount vs. Netflix

Společnost Paramount nabídla za každou akcii WBD 30 dolarů. Odmítavé stanovisko vedení WBD tedy vrací do hry nabídku na převzetí od streamovací služby Netflix, která chce převzít filmová studia Warner Bros a také streamingovou divizi této skupiny včetně konkurenční platformy HBO Max za 72 miliard dolarů (1,5 bilionu korun). Nabízí 27,75 dolaru za akcii.

Do kin vstoupuje třetí Avatar

Dosáhne Avatar zlatého hattricku? Novinka Jamese Camerona vstupuje do kin s velkými ambicemi

Enjoy

Třetí film ze série Avatar opět cílí na tržby ve výši dvou miliard dolarů. Pokud se to povede, bude to první filmová série v historii, jejíž tři pokračování pokořila tuto hranici.

Stanislav Šulc

Souboj o mediální impérium

Převzetí studií a streamovacích služeb Netflixem už dříve jednomyslně schválily správní rady obou společností. Konglomerát Paramount Skydance se ale pokusil tuto dohodu zvrátit vlastní nabídkou.

Kdo je kdo v mediálním byznysu

Skupina Warner Bros. Discovery vznikla v roce 2022 spojením firem WarnerMedia a Discovery. Do portfolia skupiny patří vedle slavného filmového studia nebo platformy HBO Max také například filmové kanály HBO, Animal Planet či zpravodajská televize CNN. Společnost Paramount Skydance vznikla v letošním roce fúzí mediálních firem Paramount Global a Skydance Media.

