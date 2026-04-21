Nový CEO Applu John Ternus je bytostný inovátor. Představuje návrat k podstatě Steva Jobse

John Ternus (vlevo) s odcházejícím CEO Applu Timem Cookem
Stanislav Šulc
Apple ukončil měsíce spekulací. Do čela nejhodnotnější firmy světa se od letošního září postaví John Ternus, muž, který stál u zrodu iPadu i revolučních čipů Apple Silicon. Zatímco Tim Cook, který se posouvá do dozorčí role v boardu, byl mistrem logistiky, Ternus je „produktovým člověkem“ s duší inženýra. A jako takový slibuje návrat k tradici Steva Jobse.

Jedna éra končí, druhá již brzy začne. V září se vymění nejvyšší vedení Applu, když Tima Cooka vystřídá John Ternus. A všichni se logicky ptají, jak bude vypadat Apple pod jeho vedením.

Vraťme se do roku 2011, kdy se CEO Applu stal Tim Cook. Firmu přebíral po otci zakladateli Stevu Jobsovi, který zemřel na agresivní rakovinu slinivky. Investoři, uživatelé Applu i všichni ostatní byli zvědaví, jak „účetní“ Cook dokáže udržet kouzlo a charisma, jež z Applu učinilo nejvíc sexy technologickou firmu světa, která trendy razí a následně monetizuje, místo ostatních, kteří se jen vezou.

Cook dokázal do velké míry udržet klíčové lidi a za jeho vlády se objevilo několik klíčových produktů, zejména sluchátka AirPod a hodinky Apple Watch, které se staly klíčovým zařízením pro sledování zdravotních funkcí, což je jeden ze směrů, kterým se Apple za Cooka vydal.

Výsledkem vlády Tima Cooka pak byl razantní nárůst hodnoty firmy, která se postupně přehoupla přes bilion dolarů, následně dva, tři i čtyři. A nadále zůstává jednou z nejdražších a nejhodnotnějších firem i značek světa.

Inženýr každým coulem

John Ternus patřil k významným hráčům podílejících se na těchto úspěších. Do Applu nastoupil již v roce 2001, kde pracoval na prvních externích monitorech. Za Tima Cooka pak jeho hvězda začala růst. V roce 2013 se stal viceprezidentem pro hardware a podepsal se na růstu segmentu iPadů.

Největší úkol pak získal v pandemickém roce 2020, kdy na jeho bedra spadl vývoj hardwaru pro iPhony, tedy nejdůležitější produkt Applu.

V náročném úkolu obstál, již v následujícím roce se stal členem nejužšího vedení jako šéf hardwarových inženýrů. Jako šéf hardwaru dohlížel na přechod z Intelu na Apple Silicon, čímž Macům vrátil výkon a zbavil je hlučných větráků. V posledních letech pak pracoval zejména na uvedení Apple Vision Pro a Apple Intelligence.

Jeho přístup k technologiím nejlépe vyjadřuje následující citát. „Vždy nám šlo o to, aby technologie zmizela a zůstal jen čistý zážitek. Magsafe v iPadu jsou toho dokonalým příkladem – fungují magicky, aniž byste viděli složitý mechanismus.“

Duše inovátora

O tom, že to bude právě on, kdo zanedlouho nahradí v roli CEO Tima Cooka, se začalo spekulovat od začátku letošního roku.

„John má mysl inženýra a duši inovátora. Je to vizionář, jehož přínosy jsou za posledních 25 let nespočetné,“ prohlásil Cook při oznámení nástupnictví.

Jedním z důvodů, proč na důležitý post usedne právě Ternus, je jistě jeho angažmá v AI. Ta totiž bude pro úspěch v technologické branži v nadcházejících letech klíčová. A Ternus na ni má jasný názor.

„Pokud budeme dělat Apple Intelligence správně, lidé si jí ani nevšimnou. Bude to prostě jen nová funkce, kterou si zamilují,“ nechal se slyšet krátce před svým jmenováním.

A tak Ternus opravdu do velké míry navazuje na přístup Stevea Jobse, pro něhož veškeré inovace vždy začínaly u chování lidí a jejich potřeb.

I proto se očekává, že Ternusovo vedení firmy se bude od Cookova odlišné. Zatímco Cookova éra byla definována službami a efektivitou dodavatelského řetězce, Ternusova éra bude pravděpodobně o novém hardwaru: od brýlí pro rozšířenou realitu až po skládací zařízení.

„Jsem nesmírně vděčný za tuto příležitost pokračovat v naplňování poslání společnosti Apple,“ řekl Ternus. „Strávil jsem v Apple téměř celou svou kariéru a měl jsem to štěstí, že jsem mohl pracovat pod vedením Steva Jobse a mít za svého mentora Tima Cooka. Je mi ctí převzít tuto roli a slibuji, že budu vést společnost v duchu hodnot a vize, které již půl století definují toto výjimečné místo,“ dodal Ternus, který do funkce nastoupí v září.

Konec levného bydlení v regionech? Ceny rostou o desítky procent

Starší byty v Česku v prvním čtvrtletí výrazně zdražily, nejvíce v Pardubickém a Ústeckém kraji
ČTK
nst
nst

Starší byty v Česku v prvním čtvrtletí výrazně zdražily, nejvíce v Pardubickém a Ústeckém kraji. V obou regionech jejich ceny meziročně vzrostly zhruba o pětinu. Za růstem stojí mimo jiné silný zájem investorů, kteří zde nemovitosti ve větší míře skupují. Vyplývá to z analýzy realitního portálu Sreality.cz.

Průměrná cena bytů v Česku dosáhla v prvních třech měsících roku 89 612 korun za metr čtvereční, což znamená meziroční nárůst o necelých 16 procent. V Pardubickém kraji se metr čtvereční prodával v průměru za 70 666 korun, meziročně o 21 procent více. V Ústeckém kraji činila průměrná cena 46 333 korun za metr čtvereční a starší byty zde zdražily o 20 procent. Přesto zůstává tento region i po zdražení nejlevnější v Česku.

Průměrné ceny zvyšuje Praha

Výrazný růst cen starších bytů zaznamenaly i další kraje, například Olomoucký, Jihočeský, Moravskoslezský nebo Plzeňský. Ve většině regionů však ceny zůstávají pod celostátním průměrem, který výrazně zvyšuje Praha. V hlavním městě se totiž metr čtvereční v prvním čtvrtletí nabízel v průměru za 153 640 korun.

Za zvýšeným zájmem o Ústecký kraj stojí podle manažerky Seznamu Hany Kontriš především investoři, které láká nízká pořizovací cena bytů v kombinaci s relativně vysokými nájmy. V Pardubickém kraji pak roste atraktivita starších bytů i díky výstavbě významných dopravních projektů, které zlepšují dostupnost a zvyšují hodnotu dobře situovaných nemovitostí.

Analýza zároveň ukazuje, že ve většině krajů zdražovaly starší byty rychleji než novostavby. Největší rozdíl byl patrný v Ústeckém kraji, kde ceny nových bytů vzrostly jen o tři procenta, zatímco starší byty zdražily výrazně více. Významné rozdíly byly zaznamenány také v Jihočeském a Zlínském kraji.

Naopak v Libereckém a Pardubickém kraji rostly rychleji ceny novostaveb. V Královéhradeckém, Jihomoravském a Středočeském kraji pak ceny starších bytů i nových bytů rostly shodným tempem.

Návrat povinné vojny? Zůna ho odmítá

Jaromír Zůna
ČTK
ČTK
ČTK

Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) odmítl znovuzavedení povinné základní vojenské služby. Chce dál budovat profesionální jádro české armády a zaměřit se na různé typy dobrovolných záloh a mobilizačních sil. V rozhovoru pro pořad Spotlight serveru Aktuálně.cz ministr řekl, že už chystá dobrovolnou přípravu záložních důstojníků.

„A já také prozradím, že už jsem zahájil přípravy, aby byly opětovně zavedeny formy přípravy záložních důstojníků, které já třeba pamatuju z té velké armády. Jako byly třeba vojenské katedry vysokých škol,“ uvedl Zůna.

Taková příprava by ale na rozdíl od dob Československé lidové armády byla dobrovolná. Nešlo by tedy o znovuzavedení všeobecně nenáviděného systému z dob minulého režimu, poznamenal server Aktuálně. Byly by spíše obdobou amerického systému, kde vojenské katedry na civilních univerzitách připravují důstojníky pro aktivní službu i zálohy.

Návrat povinné vojny je vyloučený

Povinná vojna je podle Zůny v současné době vyloučená. „Já tady nevidím žádnou perspektivu návratu k prezenční vojenské službě. Protože si dovedu představit, co by to znamenalo,“ uvedl Zůna, který svou vojenskou kariéru začínal v socialistickém Československu. Stát si podle něj nyní nemůže dovolit „vysát mladé lidi v takovémto objemu z jejich aktivního zapojení v ekonomice“.

Chce místo toho dobudovat záložní a mobilizační systém, který by doplnil profesionální armádu v případě ohrožení země. Podmínkou je ale politická shoda i to, jaké budou možnosti státu, nejenom finanční, dodal ministr.

Zůna je ministrem za hnutí SPD, které opakovaně kritizovalo českou muniční iniciativu na pomoc napadené Ukrajině. Podle Zůny iniciativa pokračuje, jen bez peněz českého státu. „Veškeré peníze jsou od donorů. (...) My pouze administrativně zprocesujeme tu realizaci. A vyděláme na tom. Náš průmysl na tom vydělá,“ řekl.

Cesta na Ukrajinu se neplánuje

Zůna měl Ukrajinu po svém nástupu do funkce navštívit, po kritice předsedy SPD Tomia Okamury ale nyní takovou cestu neplánuje. „Bylo jednoznačně řečeno, že první pojede - pokud se pojede na Ukrajinu - premiér,“ uvedl.

Lídrům SPD vadila i Zůnova podpora nákupu amerických stíhaček F-35. Hnutí poté natočilo video, kde ministra obrany „školí“ předseda klubu poslanců SPD Radim Fiala, připomnělo Aktuálně.

Na dotaz, zda neměl jako důstojník chuť se raději zastřelit než se toho účastnit, Zůna řekl, že vůbec ne. „To v podstatě byla jakási okamžitá reakce na situaci, ale podívejme se na to tak. Všechno, co jsem řekl v tom videu, dopadlo. Celou smlouvu jsem si pročetl a prostudoval… A teď už držím basu, jak se říká. Bylo rozhodnuto. Není cesty zpět a ani pro to není momentálně důvod. Naší povinností je to smysluplně a co nejefektivněji dokončit,“ dodal k nejdražší armádní zakázce za 150 miliard korun.

