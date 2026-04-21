Nový CEO Applu John Ternus je bytostný inovátor. Představuje návrat k podstatě Steva Jobse
Apple ukončil měsíce spekulací. Do čela nejhodnotnější firmy světa se od letošního září postaví John Ternus, muž, který stál u zrodu iPadu i revolučních čipů Apple Silicon. Zatímco Tim Cook, který se posouvá do dozorčí role v boardu, byl mistrem logistiky, Ternus je „produktovým člověkem“ s duší inženýra. A jako takový slibuje návrat k tradici Steva Jobse.
Jedna éra končí, druhá již brzy začne. V září se vymění nejvyšší vedení Applu, když Tima Cooka vystřídá John Ternus. A všichni se logicky ptají, jak bude vypadat Apple pod jeho vedením.
Vraťme se do roku 2011, kdy se CEO Applu stal Tim Cook. Firmu přebíral po otci zakladateli Stevu Jobsovi, který zemřel na agresivní rakovinu slinivky. Investoři, uživatelé Applu i všichni ostatní byli zvědaví, jak „účetní“ Cook dokáže udržet kouzlo a charisma, jež z Applu učinilo nejvíc sexy technologickou firmu světa, která trendy razí a následně monetizuje, místo ostatních, kteří se jen vezou.
Cook dokázal do velké míry udržet klíčové lidi a za jeho vlády se objevilo několik klíčových produktů, zejména sluchátka AirPod a hodinky Apple Watch, které se staly klíčovým zařízením pro sledování zdravotních funkcí, což je jeden ze směrů, kterým se Apple za Cooka vydal.
Výsledkem vlády Tima Cooka pak byl razantní nárůst hodnoty firmy, která se postupně přehoupla přes bilion dolarů, následně dva, tři i čtyři. A nadále zůstává jednou z nejdražších a nejhodnotnějších firem i značek světa.
Inženýr každým coulem
John Ternus patřil k významným hráčům podílejících se na těchto úspěších. Do Applu nastoupil již v roce 2001, kde pracoval na prvních externích monitorech. Za Tima Cooka pak jeho hvězda začala růst. V roce 2013 se stal viceprezidentem pro hardware a podepsal se na růstu segmentu iPadů.
Největší úkol pak získal v pandemickém roce 2020, kdy na jeho bedra spadl vývoj hardwaru pro iPhony, tedy nejdůležitější produkt Applu.
V náročném úkolu obstál, již v následujícím roce se stal členem nejužšího vedení jako šéf hardwarových inženýrů. Jako šéf hardwaru dohlížel na přechod z Intelu na Apple Silicon, čímž Macům vrátil výkon a zbavil je hlučných větráků. V posledních letech pak pracoval zejména na uvedení Apple Vision Pro a Apple Intelligence.
Jeho přístup k technologiím nejlépe vyjadřuje následující citát. „Vždy nám šlo o to, aby technologie zmizela a zůstal jen čistý zážitek. Magsafe v iPadu jsou toho dokonalým příkladem – fungují magicky, aniž byste viděli složitý mechanismus.“
Tim Cook po 15 letech opustí post generálního ředitele americké technologické společnosti Apple, od 1. září ho vystřídá John Ternus, který byl dosud odpovědný za hardware. Oznámila to společnost Apple s tím, že Cook se stane předsedou představenstva. Cook vedl Apple od roku 2011, kdy funkci převzal od zesnulého spoluzakladatele společnosti Stevea Jobse. Apple vyrábí počítače Mac, tablety iPad, mobilní telefony iPhone či chytré hodinky Apple Watch.
Duše inovátora
O tom, že to bude právě on, kdo zanedlouho nahradí v roli CEO Tima Cooka, se začalo spekulovat od začátku letošního roku.
„John má mysl inženýra a duši inovátora. Je to vizionář, jehož přínosy jsou za posledních 25 let nespočetné,“ prohlásil Cook při oznámení nástupnictví.
Jedním z důvodů, proč na důležitý post usedne právě Ternus, je jistě jeho angažmá v AI. Ta totiž bude pro úspěch v technologické branži v nadcházejících letech klíčová. A Ternus na ni má jasný názor.
„Pokud budeme dělat Apple Intelligence správně, lidé si jí ani nevšimnou. Bude to prostě jen nová funkce, kterou si zamilují,“ nechal se slyšet krátce před svým jmenováním.
A tak Ternus opravdu do velké míry navazuje na přístup Stevea Jobse, pro něhož veškeré inovace vždy začínaly u chování lidí a jejich potřeb.
I proto se očekává, že Ternusovo vedení firmy se bude od Cookova odlišné. Zatímco Cookova éra byla definována službami a efektivitou dodavatelského řetězce, Ternusova éra bude pravděpodobně o novém hardwaru: od brýlí pro rozšířenou realitu až po skládací zařízení.
„Jsem nesmírně vděčný za tuto příležitost pokračovat v naplňování poslání společnosti Apple,“ řekl Ternus. „Strávil jsem v Apple téměř celou svou kariéru a měl jsem to štěstí, že jsem mohl pracovat pod vedením Steva Jobse a mít za svého mentora Tima Cooka. Je mi ctí převzít tuto roli a slibuji, že budu vést společnost v duchu hodnot a vize, které již půl století definují toto výjimečné místo,“ dodal Ternus, který do funkce nastoupí v září.
