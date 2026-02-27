Boj o Warner Bros. končí. Obří nabídka Paramountu přesvědčila vedení firmy, Netflix uznal porážku
Co původně začalo jako nepřátelské převzetí podporované nejvyššími politickými i byznysovými kruhy, se nakonec stalo vítěznou strategií a cesta k největšímu dealu v historii Hollywoodu je volná. Studio Paramount Davida Ellisona pravděpodobně koupí konkurenční studio Warner Bros. za částku 111 miliard dolarů. A Netflix se spokojí s miliardami dolarů kompenzace za zrušení původní smlouvy.
Jeden z nejostřeji sledovaných akvizičních soubojů v moderní historii zábavního průmyslu dospěl k dramatickému vrcholu. Společnost Paramount Skydance oficiálně zvítězila v přetahované o mediální impérium Warner Bros. Discovery (WBD). Správní rada Warnerů během včerejšího večera definitivně kývla na astronomickou nabídku ve výši 111 miliard dolarů.
Společnost Netflix, která uzavřela původní deal na akvizici větší části Warner Bros. za 83 miliard dolarů, uznala porážku.
„Vždy jsme byli finančně disciplinovaní a cena, kterou by bylo nutné dorovnat vůči nabídce Paramountu Skydance, již pro nás není finančně atraktivní,“ uvedl Netflix s tím, že raději letos investuje přibližně 20 miliard do původní tvorby filmů, seriálů a dalších zábavních produktů.
Trhy
Obří potenciál spojení dvou studií
Akcie Netflixu po oznámení konce války o Warner Bros. poskočily o 13 procent, naopak akcie Warner Bros. mírně klesly, protože investoři již neočekávají další pokračování této bitvy.
„Jakmile představenstvo odhlasuje přijetí dohody o fúzi s Paramountem, vytvoří to pro naše akcionáře obrovskou hodnotu,“ uvedl ve svém prohlášení generální ředitel Warner Bros. David Zaslav. Vedení společnosti je podle Zaslava nadšeno potenciálem, které spojení dvou Hollywoodských spojení může představovat pro další růst.
Vedle vedení Warner Bros. budou muset spojení posvětit ještě akcionáři, následně také antimonopolní úřady zejména v USA. Kvůli tomu ostatně původní dohoda mezi Warner Bros. a Netflixem dostala první překážky a zástupci Netflixu a následně i Paramount Skydance horlivě lobbovali u politiků za své společnosti.
Enjoy
Historie napjatého souboje
Bitva o to, kdo získá exkluzivní kontrolu nad zlatým fondem světové kinematografie, lukrativním komiksovým univerzem DC, kouzelnickým světem Harryho Pottera a mezinárodní zpravodajskou stanicí CNN, trvala několik měsíců. Zpočátku se zdálo, že Netflix nedá nikomu jinému šanci. A kvalitu spojení s Netflixem dlouho prosazovalo také vedení Warner Bros.
Paramount však od samého začátku hrál velmi agresivní hru s cílem upevnit svou pozici na trhu. Postupně svou nabídku vylepšoval a hledal strategické partnery pro financování, až nakonec předložil komplexní balíček, který vedení Warner Bros. nedokázalo odmítnout.
Částka 111 miliard dolarů představuje obrovskou prémii pro akcionáře. Součástí pravděpodobně vítězné nabídky je také vyplacení zhruba 2,7 miliardy dolarů na smluvní pokutu Netflixu za odstoupení z již uzavřené dohody.
Názory
Katastrofa pro zákazníky?
Ani tak však není zdaleka hotovo. List The Financial Times cituje hlavního návladního státu Kalifornie Roba Bontu, podle něhož zdaleka nejde o hotový deal.
„Tato dvě studia zdaleka nevyřešila potenciální antitrustové problémy. Kalifornské ministerstvo spravedlnosti vede šetření a bude to velice intenzivní.“
Proti spojení dvou studií aktivně vystupuje také vlivná demokratická senátorka za stát Massachusetts Elizabeth Warren. Podle ní to přinese zejména „antitrustovou katastrofu“ a v důsledku vyšší ceny pro americké spotřebitele.
Esem v rukávu společností může ale být předchozí velké spojení dvou hollywoodských studií. K němu došlo v roce 2017 a Walt Disney tehdy koupil konkurenční 20th Century Fox. Nutno ale dodat, že tehdy nebyly ve hře streamovací služby.
Názory
Zprávy z firem
