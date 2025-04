Michal Semotan: Nevěřím, že navržená cla vydrží dlouhodobě. Rozbilo by to veškeré obchodní modely a řetězce

Patří k nejúspěšnějším portfolio manažerům u nás. A tak má nyní plné ruce práce. Michal Semotan z J&T Investiční společnosti přitom říká, že v situacích, jako ta, co na trzích panuje nyní, je potřeba mít ruce pevné, dostatek cashe a doplňovat ty akcie, kterým věříte. „Portfolio stavíte s pětiletým horizontem, minimálně s tříletým. V té době už budou problémy se cly vyřešené,“ míní. Na které firmy má podle zkušeného investora nyní smysl sázet?

Je podle vás reakce trhů na ohlášená cla adekvátní?

Trhy byly šokovány rozsahem těchto cel, jak co se týká jednotlivých zemí, tak jejich výší. Obojí překonalo asi i nejpesimističtější odhady analytiků. Proto tak prudká korekce akcií. Pokud by cla zůstala tak, jak jsou navržena americkou administrativou, budou pro světový obchod destruktivní a povedou k recesi řady ekonomik, včetně těch velkých. Reálně by to rozbilo veškeré obchodní modely a řetězce, včetně valuací jednotlivých firem. Osobně nevěřím, že v tomto stavu navržená cla zůstanou dlouhodobě.

Srovnáme-li tu aktuální situaci třeba s propady z letošního ledna, loňského srpna, s březnem 2023, jarem 2021 a začátkem pandemie. Jak tu aktuální situaci čtete? K čemu byste ten momentální propad přirovnal?

Spíše bych to porovnával s šokovým dopadem pandemie, ale tam ta situace byla určitě nervóznější, a ještě méně vyzpytatelná. Nikdo netušil, jak se nemoc dále projeví. Ale výše poklesu je opravdu vysoká, je to dáno právě tou zmíněnou nejistotou, že si nikdo neumí dopočítat konkrétní dopady. Na akciových trzích sice můžeme porovnávat jednotlivé propady, ale nikdy není situace úplně stejná, a proto není možno jasně předjímat, co se stane. Obecně ale platí, že v takovýchto šokových propadech jsou dlouhodobým vítězem ti, kdo mají volnou cash, pevné ruce a přikupují.

Kde podle vás dojde k největším propadům? Ať už sektorově, tak i geograficky.

Myslím, že zasaženy jsou všechny země, viděli jsme poklesy napříč regiony v minulém týdnu. Ani tolik předtím zmiňovaná Evropa není bezpečným přístavem. Logicky velmi prudce po zavedení recipročních opatření padla Čína. Vyhrocení celní války neprospívá ani jedné straně.

Jak se to projevilo na pozicích vámi řízených portfolií? A jakou strategii máte pro další týdny?

Samozřejmě že většina firem v portfoliu klesala, některé prudčeji, než jsem si před 2. dubnem sám dokázal představit. Ale jak jsme již uvedl, z pohledu investora do akcií bychom měli kupovat na investiční horizont cca 5 let, nebo alespoň 3 roky, a za tu dobu by měla být situace vyřešena. Proto poklesu současného, případně i budoucího chci využít k doplnění našich pozic v titulech, které máme v našem portfoliu.

Jaké věci budete sledovat a pokoušet se na jejich základě vyhodnocovat situaci? A dá se to vůbec?

Rozhodně je nejdůležitější postup jednání, mezi USA a zasaženými zeměmi – vidíme první nabídky k jednání, např. ze strany Vietnamu nebo Izraele. Nebude to stačit ihned k odstranění bariér, ale možná k jejich zmírnění. Pokud by zůstával Donald Trump neoblomný ve výši původně navržených tarifů, a neviděl bych šanci na jejich změnu, musel bych poredukovat pozice především v amerických společnostech, které vyrábějí své produkty mimo USA, a jsou taky cly zasažené nejvíce. Nicméně spíše očekávám snahu o vyjednání lepších podmínek, a to by mělo potom působit na akciové trhy pozitivně. Takže za mě je základní scénář dokupovat při současném poklesu a soustředit se na lídry sektorů a firmy s velkou tržní kapitalizací.

Michal Semotan

Dlouhodobě se specializuje na akcie a jako portfolio manažer řídí akciové fondy J&T Investiční společnosti. Na kapitálových trzích se pohybuje od roku 1997. Do J&T nastoupil v roce 1998 a v rámci finančních trhů působil nejprve jako makléř, později jako vedoucí obchodování na akciových trzích. V J&T Investiční společnosti působí od roku 2012. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, Fakultu financí a účetnictví, obor finance a je držitelem makléřské licence. Ve svém volném čase se věnuje rodině, cestování a sportu. Jeho velkou vášní jsou automobily a sledování nových trendů v oblasti automobilového průmyslu.

