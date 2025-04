Kam až můžou trhy klesnout, aby to Trumpa vystrašilo? Ještě to může hodně bolet

Jak moc vlastně aktuální vlna paniky mezi investory děsí Donalda Trumpa? Podle jeho vlastních slov z nedělní noci si tuto reakci trhů (údajně) nedokázal představit. Přitom ekonomové po celém světě dopředu avizovali, že zavedení plošných cel povede jednak k obchodní válce, jednak ke snížení růstu a propadů trhů, a naopak k nárůstu inflace zejména v USA. O kolik vlastně trhy propadly? A jak hluboko mohou padat, aniž by to Trumpa znervóznělo? Prostor pro další propad ještě je, ačkoli se poměrně zmenšuje. Trhy totiž propadly opravdu razantně.

Jak moc vlastně propadly trhy v reakci na zavedení plošných cel ze strany USA? Jednoduchý pohled by velel srovnat stav indexů k 1. dubnu a k současnosti. Jenomže tím dostaneme jenom poloviční obrázek a značně nepřesný. Vhodnější je podívat se na to, jak například americké akciové indexy propadly ze svých maxim. A tady už je obrázek zkázy poměrně radikální.

Všechny tři americké hlavní akciové indexy dosáhly svých maxim v době po druhém zvolení Donalda Trumpa prezidentem. Investory zasáhl optimismus z jeho předvolební rétoriky, který navíc nasedl na relativně pozitivní stav ekonomiky oklepávající se z pádu trhů kvůli dvěma „černým labutím“ v podobě pandemie a poté války na Ukrajině (a nejen z ní plynoucí inflační vlny).

Dow Jones, v němž jsou zahrnuty akcie 30 největších amerických firem, překonal hranici 45 tisíc bodů (poprvé v historii) již 4. prosince 2024. Svého rekordu 16. prosince 2024 dosáhl Nasdaq (primárně zaměřený na technologický sektor), když překonal 20 173 bodů. Nejpozději ze všech tří indexů dosáhl rekordu nejznámější index S&P 500, který letos 19. února uzavřel na 6144 bodech (a v průběhu dne se dokonce krátkodobě podíval nad 6200 bodů).

Od inaugurace zmizelo 10 bilionů hodnoty amerických firem

Nicméně optimismus z investorů postupně začal vyprchávat. Dílem to bylo Trumpovou personální politikou, dílem častými přešlapy a přehmaty jeho „pravé ruky“ Elona Muska. A také začala sílit temnější vize reálných dopadů programu MAGA na globální obchod.

Číst tedy propad indexů jen za posledních pár dní není přesné, protože jde již o následnou reakci. I ta je ohromující. Z amerických akciových trhů se „vypařilo“ téměř 6,5 bilionů dolarů za pouhé dva dny po ohlášení cel. Od inaugurace to je dokonce téměř 10 bilionů.

Nejde přitom o žádná abstraktní čísla. O deset bilionů dolarů se zkrátka snížila hodnota amerických firem, které jsou na burze, ale i těch soukromých, protože burzovní ceny se používají pro naceňování hodnoty firem při soukromých prodejích.

Trump: Reakci trhů jsem nepředpokládal

Americký prezident v prvním veřejném vyjádření o propadu trhů, které podnikl na palubě prezidentského letounu Air Force One při cestě z golfu na Floridě, uvedl, že takovou reakci trhů nemohl předvídat. A připomněl, že cla jsou „nutnou léčbou americké ekonomiky“. Ostatně již v průběhu své první velké řeči před Kongresem zmínil, že jeho léčba může Ameriku krátkodobě bolet.

S jak velkým propadem tedy mají investoři počítat, než Trump přehodnotí svou politiku? Podle investičního bankéře Ondřeje Jonáše by to mohl být propad trhů o 20 až 30 procent. Uvedl to pro Český rozhlas Plus.

Oním krátkodobým pohledem by tedy Trump mohl být v klidu. Podíváme-li se ale na perspektivu indexů a jejich maxim, tyto limity jsou mnohem blíž. Konkrétně se totiž například Nasdaq proti prosincovému maximu propadl již o 23 procent. Dow Jones odepsal 15 procent a širší index 500 amerických firem známý pod zkratkou S&P 500 již klesl o 17,5 procent.

To je přitom stav k nedělnímu večeru. Aktuální propady na asijských i evropských burzách naznačují, že propady amerických indexů se budou dále prohlubovat.