Praha zdraží jízdenky v hromadné dopravě. Cestování načerno se také prodraží
Jednorázové jízdenky na pražskou MHD od ledna příštího roku zdraží. Například půlhodinová jízdenka bude místo 30 stát 39 korun, v případě nákupu přes aplikaci Lítačka 36 korun. Už od září se zvýší pokuty za cestování bez jízdenky, a to z 1000 na 1500 korun při platbě na místě nebo do 15 dní. V pondělí to schválili pražští radní spolu s materiálem o zdražení jízdného v Pražské integrované dopravě mezi Středočeským krajem a Prahou.
Původní návrh zdražení i v pražské MHD nezahrnoval, prosadil ho radní pro finance Zdeněk Kovářík (ODS). Piráti byli proti. Opoziční Praha sobě rozhodnutí kritizuje. "Mění se pouze jednorázové jízdenky, které z větší části používají turisté," uvedl Kovářík. Devadesátiminutová jednorázová jízdenka zdraží ze 40 na 50 korun, při nákupu přes aplikaci Lítačka na 46 korun. Zvedne se i cena SMS jízdenek, a to ze 31 na 42 korun u půlhodinové a ze 42 na 55 u 90minutové. Vedle toho podraží také jízdenky na 24 a 72 hodin nebo přeprava psa či zavadla. Ceny dlouhodobých časových jízdenek zůstanou beze změn.
Praha zvýšila i cenu pokuty za cestování bez jízdenky, aby byla stejná se Středočeským krajem. Při platbě na místě nebo do 15. dní to bude nově 1500 korun místo dosavadních 1000 korun. Při pozdější platbě stoupne pokuta na 2000 korun. Zdražení bude platit už od 1. září.
Proti zdražení na území metropole se postavili Piráti, kteří mají dopravu v gesci. "Není správná doba na zdražování," řekl předseda pirátského zastupitelského klubu a radní Daniel Mazur. Náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib uvedl, že zástupci Spolu a STAN porovnávali cenu jízdného se zahraničními příklady, například s Německem, ale to bude adekvátní tehdy, až budou v Česku německé platy.
Začátek školního roku bývá pro rodinné finance zkouškou odolnosti. Letošní průzkumy ukazují, že i když inflace zvolnila a ekonomika se stabilizuje, rodiče při vybavování školáků sahají do peněženek hlouběji než loni. Data společnosti Twisto hovoří o devítiprocentním meziročním nárůstu nákladů na školní pomůcky. Podle průzkumu České bankovní asociace se téměř třetina rodičů vejde do tří tisíc korun, další třetina platí tři až pět tisíc a přes pět tisíc utratí více než pětina domácností. Méně, než tisícikorunu dnes za školní výbavu vydá už jen málokdo.
Začátek školního roku zdražuje, pětina domácností utratí přes pět tisíc korun
Money
Začátek školního roku bývá pro rodinné finance zkouškou odolnosti. Letošní průzkumy ukazují, že i když inflace zvolnila a ekonomika se stabilizuje, rodiče při vybavování školáků sahají do peněženek hlouběji než loni. Data společnosti Twisto hovoří o devítiprocentním meziročním nárůstu nákladů na školní pomůcky. Podle průzkumu České bankovní asociace se téměř třetina rodičů vejde do tří tisíc korun, další třetina platí tři až pět tisíc a přes pět tisíc utratí více než pětina domácností. Méně, než tisícikorunu dnes za školní výbavu vydá už jen málokdo.
Předseda opozičního sdružení Praha sobě Adam Scheinherr uvedl, že se koalice ani po letech debat nedokázala dohodnout na systémovém řešení jízdného. "Myslet si, že malé zdražení jednorázových jízdenek problém vyřeší, je jako zalepit otevřenou zlomeninu náplastí," sdělil. Poukázal na to, že předplatné kupony MHD jsou teď levnější než byly před 25 lety. "Udržovat tuto cenu bez ohledu na inflaci je nezodpovědné -chybějící peníze se pak projeví jinde," dodal.
Součástí změn je i úprava tarifů ve vlacích. Zatímco v autobusech, tramvajích a metru se neplatí za převoz kočárku a zdarma může cestovat jedna dospělá osoba doprovázející dítě do tří let, ve vlacích ani jedno z toho neplatí. "Rodiče proto preferovali cesty autobusy, přestože trvaly déle. Někdy se stalo, že řidič už měl v autobuse dva kočárky a další nevzal, takže lidé museli čekat třeba půl hodiny na další autobus. Nyní budou podmínky stejné, takže budou moci rodiče pohodlněji cestovat vlakem," uvedl radní Antonín Klecanda (STAN).
Zdražení v pražské MHD radní na Kováříkův návrh zapracovali do materiálu o zvýšení jízdného pro cesty mezi metropolí a Středočeským krajem, který už schválili krajští zastupitelé. Po zdražení se cena běžné 30minutové jízdenky pro tři tarifní pásma mezi Prahou a jejím okolím v papírové podobě zvýší z 30 na 39 korun, v aplikaci PID Lítačka bude stát 36 korun. Ceny dlouhodobých časových jízdenek se zvednou o čtvrtinu, v případě využití mobilní aplikace o pětinu. Součástí návrhu je také to, že Praha bude mít namísto nynějších čtyř jen tři tarifní pásma, takže cestující z okolí města budou platit o pásmo méně.
Podle vyjádření zástupců vedení kraje je důvodem zdražení růst nákladů. Podobně se dnes vyjádřil i Kovářík ohledně MHD v Praze, kterou podle něj metropole z většiny dotuje, a nezbývají pak peníze na jiné oblasti. Radní doplnil, že podle něj není logické, aby Praha měla levnější MHD než Středočeský kraj. "Praha poskytuje výrazně větší služby oblasti MHD, máme mnohem hustší síť," řekl. Z minulých zkušeností podle něj také vyplývá, že zdražení jednorázového jízdného nevede k menšímu využívání MHD.
Zdražování se letos nevyhne dokonce ani pokutám za jízdu načerno. Takzvané přirážky k jízdnému se mohou nově navyšovat díky novele silničního zákona, která začala platit s prvním červencovým dnem. Neznamená to ovšem, že se bude zdražovat plošně po celé ČR. Zeptali jsme se proto jednotlivých dopravních podniků, jaké mají plány a kde se zdražovat bude určitě, a kde naopak ne.
Která města v Česku zdraží pokuty za jízdu načerno v MHD
Money
Zdražování se letos nevyhne dokonce ani pokutám za jízdu načerno. Takzvané přirážky k jízdnému se mohou nově navyšovat díky novele silničního zákona, která začala platit s prvním červencovým dnem. Neznamená to ovšem, že se bude zdražovat plošně po celé ČR. Zeptali jsme se proto jednotlivých dopravních podniků, jaké mají plány a kde se zdražovat bude určitě, a kde naopak ne.
Dopravní systém Středočeského kraje a metropole je propojený. V kraji žije téměř 1,5 milionu obyvatel, v Praze zhruba 1,4 milionu. Jízdné naposledy v kraji zdražovalo v roce 2022, v Praze zdražily jednotlivé jízdenky v roce 2021 a cena ročního kuponu se nezměnila od roku 2015, kdy ho tehdejší vedení města zlevnilo na 3650 korun.
Sdílené elektrokoloběžky jsou svého druhu mimořádným úkazem dnešní vyspělé společnosti. Zdánlivě nikdo je nepoužívá, všichni je nenávidí a politici se je snaží zrušit. Ale rušit je jde složitě, a navíc se tím znovu otevírá složitější otázka – jak se vlastně máme pohybovat městy, která jsou autem stále méně průjezdná?
Stanislav Šulc: Hřibova prohra s koloběžkami. Turisté budou moci dál brázdit Prahou, a je to tak dobře
Názory
Sdílené elektrokoloběžky jsou svého druhu mimořádným úkazem dnešní vyspělé společnosti. Zdánlivě nikdo je nepoužívá, všichni je nenávidí a politici se je snaží zrušit. Ale rušit je jde složitě, a navíc se tím znovu otevírá složitější otázka – jak se vlastně máme pohybovat městy, která jsou autem stále méně průjezdná?
JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.
Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?
Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.
Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.
A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.
Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v červnu.