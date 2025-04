Dalibor Martínek: Jak souvisí Trump a ceny bytů v Česku? Víc, než by kdo čekal

Padá na nás strašně moc informací v reálném čase. Amerika nasadila cla celému světu, akciové trhy rekordně padají, Donald Trump jako nějaký psychicky narušený člověk, nebo možná lety obouchaný zdatný byznysmen, těžko říct, jak je to doopravdy, možná platí obojí, přichází každý den s novými opatřeními, která nejmocnější stát světa šíří do světa.

Šéfové všech zemí světa sedí v zoufalství nad zprávami o nových opatřeních. Přemýšlejí, zda s Trumpem bojovat, nebo se mu poddat. Je to obchod, a ten Američané, Trump první, umějí. Nahoďte přemrštěný požadavek, pak chvíli smlouvejte, a výsledek bude přes nějaké ústupky pro silnějšího dobrý. Trump funguje jako trhovec.

Svět, Evropa a další země, však nemají jinou možnost než tuto hru hrát. Spojené státy jsou pořád největší ekonomikou světa. Tady by si skutečně mohli evropští lídři vzít ponaučení. Je třeba něco tomu většímu nabídnout, abyste s ním mohli v klidu žít. Buď být tvrdý jako skála, mít své páky, jako Izrael, nebo dát nějaký úplatek. Třeba zaplatit Trumpova cla.

Málokdo si Trumpova cla dokáže překládat do dopadů na reálný život. Řada lidí ani nestíhá Trumpův „mimoděj“ sledovat. Takže, co informace o clech, ať už ta sama budou reálně uskutečněna nebo ne, budou znamenat třeba pro Česko?

Mnohé. Už samotné vyjednávání o clech je pro trh informace.

Trump zdraží Čechům bydlení

Pro český realitní trh to znamená další zvyšování cen bydlení. Bydlení je v Česku nedostupné už teď, kvůli strašidelnému povolovacímu řízení. Ani Bartošova nepovedená digitalizace s tím nic neudělala.

Spousta lidí, investorů, čekala, až základní sazby v Česku klesnou. Aby se zase pustili do nakupování bytů. I developeři dva roky čekali s výstavbou, až oživí poptávka. To se nakonec loni stalo. Nyní je základní sazba 3,75 procenta a banky i developeři čekají letos rekordní rok z pohledu hypoték i nákupu bytů.

Jenže. Trumpova cla změnila hru i na českém trhu s bydlením. Už žádný pád sazeb, dostupnější hypotéky. V celém světě panuje nejistota, co Trumpova cla udělají s cenami. A v souvislosti s tím s pracovním trhem. Budou dodavatelé, kteří se nedostanou na americký trh, propouštět? Centrální banky, které byly donedávna připravené ještě snížit úrokové sazby, a tím zatraktivnit investice do nemovitostí, začaly brzdit.

Česká národní banka na svém posledním zasedání už k žádnému snížení sazeb nepřistoupila. Podle průzkumu mezi analytiky, který ČNB publikovala koncem března, už většina oslovených expertů očekávala letošní zvýšení inflace v průměru na 2,3 procenta. Což je více než předchozí předpoklad.

A to ještě nebyla známa Trumpova cla. Dá se čekat, že nová prognóza národní banky bude o inflaci mluvit opatrněji. A bude to mít jediný efekt. Konec snižování sazeb. Což v důsledku bude znamenat konec zlevňování hypoték. Při nedostatečné nabídce nového bydlení z toho bude další převis poptávky po bydlení, tedy růst cen. Přestože je Česko z geopolitického pohledu nepodstatná entita, možná méně důležitá než Grónsko, Trumpova cla zasáhnou náš realitní trh. Už tak dost soužený.