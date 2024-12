Michal Semotan: Evropa bude muset hodně přidat, aby jí Amerika neutekla

Patří k nejúspěšnějším portfolio manažerům v zemi. Rok 2024 na trzích byl podle Michala Semotana z J&T Investiční společnosti úspěšný, přesto jej překvapilo, jak koncentrovaný ten úspěch byl. Co očekává od roku 2025? „Uvidíme, jak se vlády ujme Donald Trump,“ říká v rozhovoru zkušený investor.

Reklama

Blíží se konec roku, který na trzích patřil k těm úspěšným.

Čekal jsem, že americké trhy půjdou nahoru. Co jsem ale nečekal, bylo to, že ten úspěch je velmi koncentrovaný do několika titulů. Možná jsem podcenil růst na Nvidii a dalších technologických firmách, takže jsem se tohoto růstu neúčastnili. To je potom vidět na výkonech jednotlivých portfolií. Když tyto akcie máte, rostete, když ne, nemůžete ten růst stíhat.

Jak se tedy letos daří vašemu hlavnímu fondu J&T Opportunity?

Je to lehce pod deseti procenti. Proti Americe to je sice málo, ale my kvůli rozložení rizik držíme kolem 40 procent i na evropském kontinentu, tedy domácí, eurové, britské i švýcarské akcie. Portfoliu nadále dominuje ČEZ, který tvoří více než devět procent portfolia a kterému se letos nedařilo a až v prosinci vidíme menší výkyv nahoru. Za letošek tak ČEZ bude spíš na nule. Držíme také docela velkou pozici v Cameco, v kanadském těžaři uranu, což je naše dlouhodobá pozice, kde vnímáme příležitost a chceme ji držet dál i vzhledem k situaci v energetice a možné renesanci jádra. A pak máme také docela vysokou expozici na evropský realitní sektor.

Reklama

Šéf krypta v Tipsportu Tomáš Šanda: Největší zájem je pořád o bitcoin. Nahoru jde XRP Trhy Tipsport jako první sázkovka na světě umožňuje od jara nakupovat kryptoměny. Aktuálně výrazně rozšiřuje nabídku kryptoaktiv, které lze prostřednictvím peněženky Pluso pořídit. „Největší zájem je pořád o bitcoin, který zůstává kryptoměnou, v níž klienti drží nejvíc peněz. V poslední době ale začíná být velmi zajímavý i XRP – ripple, jehož hodnota vzrostla za poslední měsíc přibližně o 250 procent. Tak výrazný růst samozřejmě klienty zaujal,“ říká Šanda. Stanislav Šulc Přečíst článek

Zmínil jste koncentrovaný růst na tech sektoru. Jak se jej účastníte vy? Jestli se nepletu, prodával jste Meta Platforms z dnešního pohledu velmi dole.

Ano, prodávali jsme za 320 až 350 a dneska mě to hodně štve. Ale bylo to rozhodnutí, které nejde vzít zpět. Mimochodem kdybych Metu v portfoliu nechal, byl by ten výkon Opportunity výrazně lepší, člověk se pořád učí. My máme akcie Googlu, i když možná ne tolik, kolik bych si přál. A v srpnu, kdy došlo k propadu burz, jsme otevřeli nově Amazon. Nejde o velké pozice, tvoří mezi dvěma a půl až třemi procenty portfolia, tedy nic až tak zásadního, co by s portfoliem výrazněji pohnulo. V poslední době jsme přikupovali také Uber, který generuje velmi zajímavá čísla.

Jaké události vedly k růstu na trzích?

Pozitivní bylo vítězství Donalda Trumpa a také fakt, že to vítězství bylo hladké. Je to dobře pro akciové trhy a kapitálové trhy obecně. A z mého pohledu je to dobře i pro geopolitiku, protože byť Trumpa možná někdo nemá rád, v jednáních s Čínou či Ruskem může vystupovat z pozice síly. Další podstatnou událostí samozřejmě bylo zahájení snižování úrokových sazeb Fedem. V posledním předvánočním týdnu bude ještě jedno zasedání a myslím, že dojde k ještě jednomu snížení. Data o inflaci jsou v souladu s očekáváním, takže tomu nic nebrání. Zároveň té americké ekonomice se daří, takže se snižováním nemusejí nikam spěchat. Ale to už bude agenda pro příští rok. V Evropě to je zcela naopak.

Takže čekáte výraznější snižování u ECB?

Myslím, že by k tomu mělo dojít, protože by mělo dojít k podpoře růstu hospodářství přes úvěry. Ono to na některých indexech možná není úplně patrné, třeba DAX je hodně vysoko, což táhne zejména SAP, ale Evropa se s Amerikou letos hodně rozešly, přitom donedávna se vyvíjely podobně. Mnozí říkají, že to přišlo až s vítězstvím Donalda Trumpa, ale podle mého to nastalo už po volbách do Evropského parlamentu.

Akcie Tesly letí k měsíci a dál. Muskův majetek se blíží půl bilionu dolarů Leaders Investice Elona Muska do vítězství Donalda Trumpa ve výši zhruba 150 milionů dolarů se nejbohatšímu muži světa stále více zhodnocuje. Akcie Tesly i s vidinou různých opatření v automotive průmyslu na území USA raketově stoupají. Aktuální hodnota přesahující 470 dolarů je nejvyšší v historii, analytici navíc zvýšili cílovou částku na 515 dolarů. Muskův majetek se blíží půl bilionu dolarů. Stanislav Šulc Přečíst článek

Čím to je?

Myslím, že investoři nad Evropou trochu lámou hůl. Evropě chybí jasná vize, co dál. Respektive někteří žijí ve představě, že děláme všechno dobře. Ale reálně to bohužel moc nefunguje. Podívejte se na Německo, klíčovou zemi pro EU, veškeré náklady jsou extrémně drahé. Práce, energie. A do toho regulace, které firmy limitují. Výsledkem je opravdu snižující se konkurenceschopnost evropských firem. Snižují se marže, a to zcela logicky vede ke snižování cen těchto firem na burze.

Vyklesaly již evropské akcie dostatečně, abyste o nich uvažoval do portfolia?

Některé tituly už začínají být zajímavé, začínáme oportunisticky sledovat, které akcie bychom nakoupili.

Po jakých sektorech se v Evropě díváte? Jsou to technologie, které nyní vévodí růstu?

Evropský technologický sektor reálně představuje jen pár firem. Například SAP, ale ten je z mého pohledu už moc drahý. Docela vyklesalo ASML, tam tedy možná nějaká příležitost je, ale v tuto chvíli tam nejsme. Pro nás jsou zajímavé tři sektory. První je průmyslová výroba, která je pod tlakem, takže tam jsou zajímavé firmy. Například Bayer, což je velmi kvalitní společnost, jejíž akcie už hodně klesly, nicméně je dál ohrožovaná soudními spory v Americe ohledně Roundupu (jedná se o více než 11 tisíc žalob kvůli možnému způsobení rakoviny více než 150 tisícům lidí v důsledku používání herbicidu Roundup – pozn. red.). Dál sledujeme automobilky, které samozřejmě před sebou ještě mají složité období, ale například Porsche vyklesalo hodně a rok 2025 by pro luxusní automobilky měl být rokem obratu. A koukáme také na evropskou energetiku, kde může dojít k určitému odklonu od Green Dealu, uvidíme, co přinesou německé volby. Nicméně možná nejatraktivnější nám připadá evropský realitní sektor.

Proč?

Jde o sektor rezidenčních nemovitostí, abych to upřesnil. Máme podíl ve Vonovii a relativně velkou expozici také v Deutsche Wohnen, jehož téměř 90procentním vlastníkem je právě Vonovia. Sázeli jsme na to, že Vonovia kompletně převezme Deutsche Wohnen a dojde za směnu za akcie Vonovie, přičemž na Deutsche Wohnen je větší sleva. Navrhovaný poměr je však pro nás zklamáním a nebudeme na něj chtít přistoupit. Jinak obecně platí, že v Evropě chybějí byty a s tím, jak se začnou snižovat úroky na hypotékách, se to projeví. Lidé si budou chtít zajistit bydlení, kdo nedosáhne na vlastní, půjde do nájmu. Ale i nájemný byty musí někdo postavit. V Británii například má nová vláda velmi ambiciózní plán na výstavbu dostupného bydlení, takže jsme investovali do místního developera, který se na tyto nemovitosti zaměřuje. Obecně očekáváme, že tento sektor poroste.

Šéf koncernu VW hájil úsporné plány automobilky, zaměstnanci ho vypískali Zprávy z firem Šéf německého automobilového koncernu Volkswagen (VW) Oliver Blume ve středu na setkání se zaměstnanci závodu ve Wolfsburgu hájil plány vedení na úspory, které počítají i se snižováním platů a propouštěním. Odbory, které v pondělí uspořádaly v Německu výstražnou stávku, vyzval ke kompromisu. Jejich návrh řešení, který vylučuje uzavírání závodů, podle něj ale k řešení krize v největší evropské automobilce nestačí. ČTK Přečíst článek

Zmínil jste i automobilky. Vy jste hodně investovali do Volkswagenu, který však v posledních měsících prochází krušnými časy.

Já mám průměrnou nákupní cenu kolem 125 eur (nyní se pohybují akcie pod 90 eury – pozn. red.). Ale brali jsme jednu mimořádnou dividendu za Porsche, což bylo 19 eur na akcii, a ročně VW vyplácí kolem osmi devíti procenty ročně. Na pozici tak jsme minus 15 až 20 procent. Když se dívám na tu situaci a na jednání s odbory, musím si připustit, že to může jít ještě níž.

A budete přikupovat? Stále ve VW věříte?

Teď jsme už nepřikupovali. Rizika si samozřejmě uvědomuju, a proto nechci mít VW mezi největšími pozicemi. Nicméně hodnotu v té firmě stále vidím a pořád platí i to, že drží 75procentní podíl v Porsche a 90procentní podíl v Tratonu, což je výrobce náklaďáků. A jen hodnota těchto podílů je zkrátka vyšší než celá tržní kapitalizace VW. Ale ono to je nyní jedno, protože investoři na to takto nekoukají. Vnímají to přes problémy, které jsou velké. Na druhou stranu za mě tam šance je, ale musejí udělat ta radikální opatření. A opravdu se nebavíme jen o snížení mezd a osekání bonusů. Budou muset zavřít některé fabriky. A má logiku, že to budou ty nejdražší, takže ty německé.

Vy jste hodně sázeli také na Řecko, které bylo dlouho symbolem evropské ekonomické krize.

Ano, Řecko je nadále velmi zajímavé. Máme tam velkou expozici na Titan Cement, který krásně performuje, navíc chtějí americkou divizi uvést samostatně na americkou burzu. Také držíme Optima Bank a Alpha Bank a zrovna nedávno jsem koukal, jestli ještě Alphu nepřikoupíme. Tam šlo o to, že během té dluhové krize stát vykoupil veškeré podíly v bankách a nyní je postupně rozprodával přes athénskou burzu. Což je mimochodem cesta, která se v Česku neděje, ačkoli je tu pořád spousta věcí, které by bylo možné zprivatizovat.

Týden tradera: Čip Willow od Googlu a čínské snahy o oživení ekonomiky zahýbaly trhem Trhy Uplynulý týden byl na trzích ve znamení určitého výběru zisků, znovu se ozvala geopolitika, ale tématem byla i inflace v USA. Zveřejněna byla data spotřebitelské inflaci CPI. Zajímavé zprávy zveřejnil rovněž Alphabet (Google), který si připravil nový čip Willow. Hlavní americký index se vrátil blíže k hodnotě 6000 bodů. Kryštof Míšek Přečíst článek

Rok 2024 byl docela plný na velmi očekávané události. Byly to americké volby, očekávání ohledně sazeb Fedu. Pro rok 2025 toho zase tolik nezbylo. Co tam podle vás bude hrát významnou roli z pohledu trhů?

Budou to asi tři klíčové věci. První rozhodně bude to, jakým způsobem se ujme úřadu Donald Trump a jak bude jeho vláda fungovat. S tím samozřejmě souvisí i to, co bude dělat Fed, jak rychle bude pokračovat ve snižování sazeb. Trump samozřejmě bude chtít, aby byly úroky co nejnižší, protože celá Amerika od domácností přes firmy po stát jedou na dluh. Zároveň fiskální politika tomu snižování sazeb bude docela bránit, protože se bude kvůli snižování daní rozpočet dostávat do stále většího deficitu a hrozby inflace. Druhá zásadní věc budou celní tarify, které chce Trump zavést. Uvidíme, jak to skutečně zrealizuje. A třetím určujícím faktorem bude pokračující válka na Ukrajině, kde Trump opět bude moci sehrát významnou úlohu ve snaze tu válku utnout.

Michal Semotan

Dlouhodobě specializuje na akcie a jako portfolio manažer v J&T řídí akciové fondy. Na kapitálových trzích se pohybuje od roku 1997. Do J&T nastoupil v roce 1998 a v rámci finančních trhů působil nejprve jako makléř, později jako vedoucí obchodování na akciových trzích. V J&T Investiční společnosti působí od roku 2012. Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty financí a účetnictví, obor finance a je držitelem makléřské licence. Ve svém volném čase se věnuje rodině, cestování a sportu. Jeho velkou vášní jsou automobily a sledování nových trendů v oblasti automobilového průmyslu.

Pražská burza před Vánocemi naděluje. V čele s Erste vylepšila maxima za 17 let Trhy Index PX v týdnu stoupl o 2,1 procenta na 1749,4 bodu. Nejvíce si připsaly akcie bankovní skupiny Erste, největší ztrátu naopak zaznamenaly akcie Photon Energy. ČTK Přečíst článek

Od toho, kdo ukazuje rolexky na volantu Lamborgini, utíkejte pryč. Ten vám s investicemi neporadí, varuje Brodani Money Takzvaných finfluencerů, kteří na sociálních sítích lidem radí ohledně peněz, jsou v Česku už desítky. A je třeba být obezřetný. „Ve financích nestačí, že někdo má dobrou zkušenost, či mu zrovna vychází investování,“ upozorňuje výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Jana Brodani. Věra Tůmová Přečíst článek