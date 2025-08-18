Trump chlácholí Zelenského. Chce zavolat Putinovi, aby prosazoval třístrannou schůzku
Americký prezident Donald Trump přijal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Oválné pracovně. Šéf Bílého domu při té příležitosti hovořil o pokroku v jednáních a řekl, že bude spolupracovat s Ukrajinou a Ruskem za účelem ukončení války.
K americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi a jeho ukrajinskému protějšku Volodymyru Zelenskému se po jejich dvoustranném jednání v Bílém domě připojili lídři klíčových evropských zemí a zástupci Severoatlantické aliance a Evropské unie. Trump podle agentur dosavadní průběh dne označil za úspěšný a na úvod schůzky v širším formátu hovořil o chystaném trojstranném jednání se Zelenským a ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Předmětem dnešních jednání budou podle něj také bezpečnostní záruky pro Ukrajinu, která se nadále brání ruské agresi.
Donald Trump a ukrajinský lídr Volodymyr Zelenskij na setkání vyjádřili naději, že by jejich summit s evropskými lídry mohl vyústit v třístranná jednání s Vladimirem Putinem o ukončení války ruského lídra na Ukrajině.
Trump uvítal Zelenského v Oválné pracovně, hovořil o pokroku v jednáních. Konec konfliktu, který Rusko rozpoutalo svou invazí do sousední země v únoru 2022, si podle Trumpa nyní přeje i ruský prezident Vladimir Putin. Po dvoustranném jednání amerického a ukrajinského prezidenta má následovat jejich diskuse se zástupci klíčových evropských zemí, NATO a Evropské unie.
Jednání Trumpa s Putinem na Aljašce
Trump uvedl, že Kyjev obdrží velkou bezpečnostní pomoc a že bude s Ukrajinou a dalšími zúčastněnými stranami pracovat na tom, aby byl mír trvalý. Z páteční schůzky s Putinem podle Trumpa může vzejít něco dobrého a v tuto chvíli lze hovořit o určitém pokroku. Nyní však podle amerického prezidenta nedojde k okamžitému příměří, ale lze jednat o dohodě. Se Zelenským chce šéf Bílého domu diskutovat také o bezpečnostních zárukách.
Trump podle CNN v úvodu jednání přímo nevyloučil vyslání amerických sil na Ukrajinu, které by dohlížely na dodržování zatím nedojednaného příměří. Zároveň šéf Bílého domu naznačil, že věc bude předmětem jednání s evropskými lídry, kteří mají na bezpečnosti Ukrajiny zájem, a že by brzy v tomto ohledu mohl sdělit nové informace.
Do Maďarska a na Slovensko přes ropovod Družba neproudí ruská ropa. Oznámil to maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó a také slovenský přepravce ropy Transpetrol. Ukrajinská armáda později potvrdila, že je to důsledek jejího útoku na transformátorovou stanici tohoto ropovodu.
Zelenskyj v Oválné pracovně uvedl, že je připraven o ukončení války jednat v trojstranném formátu, tedy s Trumpem a Putinem. Na dotaz také uvedl, že je otevřený uspořádání voleb, až to bude bezpečnostní situace na Ukrajině umožňovat a skončí válka.
"Pokud dnes vše dobře dopadne, budeme mít trojstranné jednání," uvedl Trump. "Budeme spolupracovat s Ruskem, budeme spolupracovat s Ukrajinou," dodal. "Jak řekl prezident, jsme na trojstranné jednání připraveni," podotkl Zelenskyj. Na dotaz, jaké bezpečnostní záruky si Ukrajina představuje, ukrajinský prezident odpověděl, že veškeré.
Trump před začátkem schůzky před novináři poznamenal, že před chvílí komunikoval nepřímo s Putinem a že s ním bude opět hovořit po jednáních se Zelenským a evropskými lídry.
Ruský prezident Vladimir Putin souhlasil s tím, aby Spojené státy a Evropa poskytly Ukrajině takové bezpečnostní záruky, které se budou svým charakterem podobat článku 5 smlouvy o Severoatlantické alianci, jenž obsahuje princip kolektivní obrany. Zároveň je ochoten učinit ústupky na dobytých územích na Ukrajině, řekl v televizi CNN americký zmocněnec Steve Witkoff.
