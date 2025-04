Lukáš Kovanda: Akcie Tesly padají na úroveň, kam už se podívat nikdy neměly

Panikařící trhy sází na to, že ČNB v důsledku Trumpových cel výrazně zrychlí tempo snižování úrokových sazeb. Koruna se ale celkem drží, zato těžce krvácí třeba Muskova Tesla, ovšem překvapivě padá i zlato.

Světové trhy se v pondělí výrazně propadají třetí obchodní den v řadě. Bezpečných útočišť je poskrovnu. Padá dokonce i zlato. Daří se švýcarskému franku, japonskému jenu či americkým vládním dluhopisům. Většina aktiv ale klesá, například některé akcie krvácí obzvláště těžce – patří mezi ně i ty automobilky Tesla, jejímž největším akcionářem je Elon Musk, blízký spolupracovník a podporovatel amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Američtí byznysmeni a miliardářští investoři, včetně Trumpových dalších podporovatelů, jako je Bill Ackman, ovšem stupňují svoji kritiku nečekaně vysokých cel, která americký prezident hodlá zavést již tuto středu.

Burzy ve světě se tak ocitají na pokraji paniky, padají, což právě umocňuje nervozitu miliardářů. Mohutní sázky trhu na rychlejší než dosud předpokládané snižování úrokových sazeb centrálních bank, které má mírnit důsledky hrozící světové obchodní války a z ní potenciálně plynoucí globální recese. Ta by neblaze dolehla také na Česko, které je vysoce citlivé na kladení překážek mezinárodnímu obchodu, včetně právě cel.

Koruna se drží

Ještě letos na Apríla trhy většinově předpokládaly, že do roka a do dne klesne základní úroková sazba České národní banky z nynější úrovně 3,75 procenta na 3,5 procenta (viz graf 1, žlutá křivka). Nyní ale míní že by to mohlo být spíše na rovná tři procenta, nebo dokonce na 2,75 procenta (tamtéž, zelená křivka). A to navzdory inflačním tlakům, které může světové obchodní válka zesílit. Jenže vedle inflačních tlaků zesílí také riziko recese v Česku, na něž bude – jak nyní míní trh – tuzemská centrální banka reagovat právě výraznějším než až do minulého týdne předpokládanou redukcí svých úrokových sazeb.

K výraznějšímu než očekávanému snižování úrokových sazeb ČNB může přispět i to, že koruna zatím zůstává poměrně odolná vůči turbulentnímu vývoji zejména na akciových trzích.

Tesla je propadák, překvapivě ale i zlato

Od středečního Trumpova projevu v Růžové zahradě koruna vůči dolaru zpevnila, o 0,2 procenta. Česká měna tudíž patří k hrstce měn, které vůči dolaru od Trumpova středečního oznámení nových cel zpevňují (graf 2 níže). Společně s ní je to švýcarský frank či euro. Oslabují však britská libra, polský zlotý, maďarský forint, švédská i norská koruna... Trh tedy zatím nepředpokládá, že Trumpova cla by měla českou ekonomiku poškodit zvláště těžce.

Odolnost koruny je o to pozoruhodnější, že v posledních dnech padá také zlato, poměrně překvapivě. Nemá být zlato pojistkou do těžkých časů? Propad zlata je zvláště výrazný ve švýcarských francích. Od Trumpova středečního představení „tabulky smrti“, jak nový rámcový celní sazebník USA rychle překřtil Wall Street, ztratil žlutý kov vůči franku už takřka šest procent.

Frank tak v době hrozby rozvratu světové ekonomiky v důsledku globální obchodní války plní roli bezpečného útočiště mnohem lépe než právě zlato. To klesá i v dolarech, ba právě i v českých korunách. Důvodem je vybírání zisků investorů do zlata, jimiž chtějí krýt své ztráty v akciových obchodech, stejně jako nutnost skládat rezervu pro případ dalších ztrát na akciích. Slábne také vyhlížená poptávka po zlatě coby průmyslovém kovu (kvůli hrozbě globální recese) a, zejména v Asii, zlatě coby šperku (kvůli oslabení zákaznické kupní síly v důsledku oné možné globální recese).

Z akcií v pondělí krvácí obzvláště těžce akcie Tesly. Před zahájením řádného obchodování v USA ztrácely až přes deset procent. Padají na úroveň, kam už nikdy padnout neměly – alespoň podle slov ministra obchodu USA Howarda Lutnicka. Ještě na přelomu roku stála akcie Tesly přes 400 dolarů, nyní už jen mírně přes 200 dolarů.

Zdá se, že nervozita miliardářů a Trumpových podporovatelů, jako je Musk či Ackman, po dnešku ještě vzroste. Což může být tlak, který Trumpa přiměje přehodnotit svůj zatvrzelý postoj a zamýšlená cla mírnit.