newstream.cz Trhy Majitel Jack Daniel’s jedná o fúzi s Pernod Ricard. Může vzniknout globální lídr v alkoholu

Majitel Jack Daniel’s jedná o fúzi s Pernod Ricard. Může vzniknout globální lídr v alkoholu

Francouzský výrobce lihovin Pernod Ricard SA a americká společnost Brown-Forman Corp., známá především díky whisky Jack Daniel's, potvrdily jednání o možném spojení. Firmy reagují na zpomalující poptávku po alkoholu i změny spotřebitelského chování. Případná „fúze rovných“ by spojila ikonické značky a vytvořila jednoho z největších hráčů v odvětví.

Obří transakce na trhu s alkoholem by dle informací agentury Bloomberg měla mít výraznou akciovou složku, což by umožnilo rodinným akcionářům na obou stranách zachovat významné podíly i vliv v nové společnosti. Rodina Ricardů zůstává klíčovým akcionářem Pernod Ricard, zatímco Brown-Forman je dodnes z velké části kontrolován potomky zakladatele George Garvina Browna.

Spojení by propojilo silná portfolia obou firem. Pernod Ricard přináší značky jako Jameson, Absolut či Martell, zatímco Brown-Forman vedle Jack Daniel’s vlastní například tequilu Herradura nebo bourbon Woodford Reserve. Vzniklá skupina by tak významně posílila pozici zejména na trhu americké whiskey a tequily.

Čekáte, že mladá generace posune svět zase o krok blíže k rovnosti a spravedlnosti? Realita může být složitější. Mladí muži po celém světě se totiž v řadě otázek posouvají ke konzervativnějším a rigidnějším postojům. Nezanedbatelná část z nich se nechce podílet na péči o děti a ženy vnímají jako podřízené partnerky.

Jednání přichází v době, kdy celé odvětví čelí tlaku. Spotřebitelé v řadě zemí omezují konzumaci alkoholu, častěji sahají po levnějších produktech a do popředí se dostávají i alternativy, jako je konopí. Významnou roli hrají také léky na hubnutí typu GLP-1, které podle firem negativně ovlivňují poptávku. Slabší prodeje jsou patrné zejména ve Spojených státech.

K situaci přispívají i obchodní spory. Brown-Forman upozornil na dopad cel mezi USA a Kanadou, kvůli nimž se prodeje v Kanadě propadly až o desítky procent. Pernod Ricard se zase potýká s nižší poptávkou v Číně, kde dopady cel zasáhly především prodej koňaku.

Analytici upozorňují, že plánovaná transakce dává strategický smysl – Pernod by posílil svou pozici v USA, zatímco Brown-Forman by získal lepší přístup na mezinárodní trhy, například do Indie či Číny. Zároveň ale může jít o signál, že odvětví vstupuje do období pomalejšího růstu, které nutí velké hráče hledat úspory a nové zdroje expanze.

Reakce investorů naznačuje opatrný optimismus. Akcie Brown-Forman po zprávách o jednání výrazně posílily, zatímco akcie Pernod Ricard zaznamenaly mírný růst po předchozím poklesu.

Dohoda zatím není uzavřená a podle zdrojů může její finalizace trvat ještě několik týdnů. Pokud by se ji podařilo dotáhnout, vznikl by nový globální gigant, který by výrazně proměnil konkurenční mapu trhu s lihovinami.

Prohlídka palírny Jack Daniel's: Whiskey, která se rodí v městě, kde se nesmí pít

Dalibor Martínek: Babiš se přepočítal, Rutteho rohlíkem neopil

Generální tajemník NATO Mark Rutte
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Mark Rutte, generální tajemník NATO, vyzval členské země, aby v červenci na summitu v Ankaře přesvědčily, že jsou na důvěryhodné cestě ke zvýšení obranných výdajů na pět procent HDP. Tomu se říká hozená rukavice. Babiš se dostává do kouta, cestu do něj si sám vymyslel.

Babiš rozehrál kolem obranných výdajů šílenou hru. Snížil rozpočet obrany, a tvrdí, že to není pravda. Do obranných výdajů započítává i desítky miliard na výstavbu silnic a tvrdošíjně na tomto triku trvá. Přestože ho například Národní rozpočtová rada upozorňuje, že takhle se výdaje na zbrojení nepočítají a NATO nám takové výdaje neuzná.

Navíc vykládá, že výdaje má domluvené s Markem Ruttem. Poslední prohlášení šéfa aliance naznačuje opak. Ústy ministra obrany Zůny uvedl premiér v život další výmluvu, že prý výdaje nemusí být vysoké nyní, 3,5 procenta HDP se týká až roku 2035. Do té doby prý může trajektorie mířit i dolů. Vlastně říká, že průšvih s nízkými výdaji přesouvá do budoucnosti.

Ještě předtím říkal, že závazek na zvyšování výdajů se ho netýká, že to slíbil Petr Fiala. S tímto argumentem již vycouval, závazek si však dál vykládá po svém.

Další vrásky pro Babišovu vládu? Rutte žádá masivní navýšení výdajů na obranu

Money

Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte vyzval členské země, aby v červenci na summitu v Ankaře přesvědčily, že jsou na důvěryhodné cestě ke zvýšení obranných výdajů na pět procent hrubého domácího produktu. Rutte to uvedl ve výroční zprávě NATO za rok 2025, podle níž evropské země a Kanada zvýšily loni meziročně objem financí věnovaných na obranu o 20 procent.

Co řekne Babiš Trumpovi?

Očekávám, že spojenci na příštím summitu NATO v Ankaře ukážou, že jsou na jasné a důvěryhodné cestě k dosažení pětiprocentního cíle, napsal Rutte. Bude Babiš na setkání, na které letí místo prezidenta Pavla, protože jak uvedl, on sám lépe partnerům vysvětlí, proč nyní nemůže utrácet za zbraně, vykládat Bulharům nebo Slovákům, že Česko na to nyní nemá peníze?

A řekne to Donaldu Trumpovi? S ním údajně vyjednává, rád mu prý znovu vysvětlí naši pozici. Přitom dostal jasný vzkaz, když nedávno americký velvyslanec při NATO Matthew Whitaker prohlásil, že USA nepřijímají „žádné výmluvy, žádné výjimky.“ Babiš začíná ztrácet nervy. Trump ho prý zklamal. Má snad kvůli Trumpovi skočit z okna? Babiš patrně nepochopil, co se ve světě děje.

Bude v Ankaře vykládat, že peníze musí přednostně dávat na zdravotnictví? Doma mu tento populismus možná prochází. Patrně se dočkáme v Turecku blamáže kolosálních rozměrů. Aby se tak nestalo, měl by premiér přehodnotit priority s ohledem na mezinárodní rozměr. Dřív, než je přehodnotí aliance vůči nám.

Youtubeři pronikli do slovenské zbrojovky. Šest hodin tam natáčeli, dostali se až k houfnicím

ZTS Špeciál
ČTK
ČTK
ČTK

V areálu slovenské zbrojovky ZTS Špeciál a v její podzemních prostorech se šest hodin nerušeně pohybovala dvojice mužů, která se dostala až houfnicím. Nahrávku z akce pak zveřejnili na internetu. Napsal to slovenský list Pravda, podle kterého nejde o první případ vniknutí civilních osob do uvedené firmy se sídlem na západním Slovensku. Podnik, jehož vlastníkem je stát, incident přiznal.

V Česku vyvolal debatu o zabezpečení areálů zbrojařských firem úmyslně založený požár haly pardubické zbrojovky LPP Holding, policie v tomto případu z minulého týdne obvinila tři lidi.

List Pravda k uvedené nahrávce uvedl, že muži se nejprve pohybovali v opuštěném labyrintu chodeb a na cestu si svítili čelovkami. Prošli kolem zaprášených beden s náhradními díly, kanceláří s dokumenty, dílen s nářadím a starou technikou a dostali se až do prostor se starými vojenskými vozidly se slovenským znakem. Nahrávku za tři týdny vidělo téměř 10 tisíc lidí. Podle Pravdy se autoři těchto videí zabývají průzkumem opuštěných, skrytých nebo veřejně nepřístupných objektů.

Slovenská zbrojovka potvrdila, že v uvedeném případu jde o její areál. „V souvislosti se zjištěnými skutečnostmi společnost bezodkladně podnikla příslušné kroky a věc oznámila orgánům činným v trestním řízení,“ citovala Pravda zástupce společnosti Nina Rosenberga. Ten dodal, že strážní služba podniku v souvislosti s podobnými incidenty zadržela dosud 16 lidí, kteří do objektu vstoupili násilně.

Pravda napsala, že zbrojovka s více než 70letou tradicí výroby minometů, tankových kanónů a dělostřeleckých systémů v únoru podepsala a Ázerbájdžánem svůj prozatím největší kontrakt v hodnotě 210 milionů eur (5,1 miliardy korun) na výrobu samohybných minometů.

