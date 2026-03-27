Majitel Jack Daniel’s jedná o fúzi s Pernod Ricard. Může vzniknout globální lídr v alkoholu
Francouzský výrobce lihovin Pernod Ricard SA a americká společnost Brown-Forman Corp., známá především díky whisky Jack Daniel's, potvrdily jednání o možném spojení. Firmy reagují na zpomalující poptávku po alkoholu i změny spotřebitelského chování. Případná „fúze rovných“ by spojila ikonické značky a vytvořila jednoho z největších hráčů v odvětví.
Obří transakce na trhu s alkoholem by dle informací agentury Bloomberg měla mít výraznou akciovou složku, což by umožnilo rodinným akcionářům na obou stranách zachovat významné podíly i vliv v nové společnosti. Rodina Ricardů zůstává klíčovým akcionářem Pernod Ricard, zatímco Brown-Forman je dodnes z velké části kontrolován potomky zakladatele George Garvina Browna.
Spojení by propojilo silná portfolia obou firem. Pernod Ricard přináší značky jako Jameson, Absolut či Martell, zatímco Brown-Forman vedle Jack Daniel’s vlastní například tequilu Herradura nebo bourbon Woodford Reserve. Vzniklá skupina by tak významně posílila pozici zejména na trhu americké whiskey a tequily.
Jednání přichází v době, kdy celé odvětví čelí tlaku. Spotřebitelé v řadě zemí omezují konzumaci alkoholu, častěji sahají po levnějších produktech a do popředí se dostávají i alternativy, jako je konopí. Významnou roli hrají také léky na hubnutí typu GLP-1, které podle firem negativně ovlivňují poptávku. Slabší prodeje jsou patrné zejména ve Spojených státech.
K situaci přispívají i obchodní spory. Brown-Forman upozornil na dopad cel mezi USA a Kanadou, kvůli nimž se prodeje v Kanadě propadly až o desítky procent. Pernod Ricard se zase potýká s nižší poptávkou v Číně, kde dopady cel zasáhly především prodej koňaku.
Analytici upozorňují, že plánovaná transakce dává strategický smysl – Pernod by posílil svou pozici v USA, zatímco Brown-Forman by získal lepší přístup na mezinárodní trhy, například do Indie či Číny. Zároveň ale může jít o signál, že odvětví vstupuje do období pomalejšího růstu, které nutí velké hráče hledat úspory a nové zdroje expanze.
Reakce investorů naznačuje opatrný optimismus. Akcie Brown-Forman po zprávách o jednání výrazně posílily, zatímco akcie Pernod Ricard zaznamenaly mírný růst po předchozím poklesu.
Dohoda zatím není uzavřená a podle zdrojů může její finalizace trvat ještě několik týdnů. Pokud by se ji podařilo dotáhnout, vznikl by nový globální gigant, který by výrazně proměnil konkurenční mapu trhu s lihovinami.