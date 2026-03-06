Vyberte si z našich newsletterů

newstream.cz Názory Generace Z: Mladí muži jsou rigidnější než jejich boomerští dědové

Generace Z: Mladí muži jsou rigidnější než jejich boomerští dědové

Generace Z: Mladí muži jsou rigidnější než jejich boomerští dědové
iStock
Karel Pučelík
Karel Pučelík

Čekáte, že mladá generace posune svět zase o krok blíže k rovnosti a spravedlnosti? Realita může být složitější. Mladí muži po celém světě se totiž v řadě otázek posouvají ke konzervativnějším a rigidnějším postojům. Nezanedbatelná část z nich se nechce podílet na péči o děti a ženy vnímají jako podřízené partnerky.

Mladá generace se v mnohém liší od svých rodičů. Často se mluví o tom, že dnešní mladí tráví výrazně více času v online prostředí, méně pijí alkohol a oddalují důležitá životní rozhodnutí. Nový výzkum však naznačuje ještě jeden trend: v některých společenských otázkách jsou překvapivě konzervativní. Platí to především pro mladé muže.

Jak upozorňuje deník The Guardian, muži z generace Z (narození mezi lety 1997–2012) vykazují v postojích k sociálním normám větší rigiditu než jejich rodiče z takzvané baby boom generace (1946–1964). Právě „boomers“ přitom bývají často vnímáni jako symbol konzervativních hodnot a terč nespočtu vtipů a internetových memů.

ilustrační foto

Biohacking: Nálada není náhoda, ale chemický proces

Enjoy

Náladu, motivaci i odolnost vůči stresu neurčují jen vnější okolnosti, ale i jemná chemie v mozku. Oxytocin, dopamin a serotonin fungují jako vnitřní trh, jehož rovnováha rozhoduje o tom, jak zvládáme tlak, vztahy i každodenní výkyvy.

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek

Výzkum agentury Ipsos a Global Institute for Women’s Leadership při londýnské King’s College sledoval postoje lidí ve 29 zemích světa, mimo jiné ve Velké Británii, Austrálii, Brazílii, Indonésii či Indii. Nepřekvapí, že konzervativnější názory v absolutních číslech převažují spíše v zemích mimo západní svět, například v Indonésii nebo Malajsii.

Zajímavé však je, že ani tam se mladí muži neposouvají k liberálnějšímu pohledu na svět. Spíše naopak – čím mladší generace, tím častěji se objevují konzervativní postoje. Tento trend lze do určité míry pozorovat také u generace X a mileniálů, nejvýraznější kontrast však vzniká při srovnání nejmladší a nejstarší generace.

Muži, kteří se nestarají o děti

Co si pod pojmem „maskulinní konzervatismus“ vlastně představit? Například skutečnost, že přibližně pětina dotázaných mladých mužů věří, že ti, kteří se aktivně podílejí na péči o děti, jsou méně mužní než muži, kteří se o děti nestarají. V této generaci se také méně často setkáváme s otevřeně feministickými postoji.

Zhruba třetina mladých mužů je navíc přesvědčena, že žena by měla být v manželství podřízena svému partnerovi, který by měl mít v důležitých otázkách rozhodující slovo. U jejich otců a dědů z generace „boomerů“ je tento podíl přibližně poloviční.

Karel Pučelík: Mladí lidé pomalu mění politiku. Na pozoru se musí mít krajní pravice i tradiční strany

Názory

Média jsou plná zpráv o všeobecném vzestupu krajní pravice. Tento problém se ovšem možná vyřeší sám, protože mladí lidé a nastupující generace v těchto stranách spasitele povětšinou nevidí. Co však se svými radikalizovanými rodiči a prarodiči mají společné, je nechuť k neslané a nemastné politice tradičních stran. Politika se nemusí stát kořistí pravicového populismu, ale aby se zachránila, musí se dost zásadně změnit.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Žen, které s těmito názory souhlasí, je sice výrazně méně, přesto jich v mladé generaci najdeme více než mezi ženami starších věkových skupin. Největší podporu mají tyto postoje v Indonésii a Malajsii, kde s nimi souhlasí více než 60 procent respondentů. Ve Spojených státech jde přibližně o 21 procent mladých mužů, ve Velké Británii zhruba o 13 procent.

Téměř čtvrtina mladých mužů si také myslí, že ženy by neměly být příliš nezávislé a soběstačné. Data zároveň ukazují, že ve většině zemí přetrvává silné očekávání, že hlavní odpovědnost za péči o děti ponese žena. Celkově tak výzkum naznačuje, že tlak na prosazování genderové rovnosti v některých ohledech slábne.

Líheň mladých fašistů?

Výsledky studie zároveň podporují teorie, o nichž se v posledních letech stále častěji diskutuje – například o radikalizaci části mladých mužů. Tento problém se dostal do širšího povědomí i díky populárnímu seriálu Adolescent, který se tématu věnoval.

V některých online komunitách se mezi mladými šíří ideologická neúcta k ženám a odpor k liberálním hodnotám. Podle profesorky Heejung Chungové, která vede zmíněný institut při King’s College London, může být jedním z vysvětlení pocit ztráty společenského postavení.

Mojmír Hampl

Sněhové vločky? Nesmysl. Mladí jsou investičně odvážnější než generace před nimi, říká Mojmír Hampl

Money

O generaci Z, tedy o mladých lidech do 30 let, se často dost pochybuje. Říká se, že jde o slabou generaci takzvaných sněhových vloček. Z průzkumů, které byly v posledních týdnech zveřejněny o finančním chování této generace, však mladí lidé vycházejí úplně jinak. Jak tuto generaci vidí šéf Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl, který se účastnil debaty k jednomu z těchto průzkumů, a co v tomto ohledu očekává od nové vlády?

Věra Tůmová

Přečíst článek

„Vzniká vakuum, které je následně vyplňováno rétorikou a hlasy snažícími se postavit mladé muže proti genderové rovnosti, proti mladým ženám i proti migrantům,“ uvedla Chungová pro The Guardian.

Nabízí se proto otázka, zda tento trend nepřispívá také k růstu populismu a krajní pravice. Právě zde se totiž může formovat podpora pro hnutí typu MAGA spojené s Donaldem Trumpem nebo pro další varianty populistických ideologií po celém světě.

Zjištění zároveň narušují rozšířenou představu, že se společnost postupně a téměř lineárně posouvá směrem k větší liberalizaci a rovnosti.

Karel Pučelík: Mladí lidé pomalu mění politiku. Na pozoru se musí mít krajní pravice i tradiční strany

Názory

Karel Pučelík

Názory

Karel Pučelík

Přečíst článek

Něco jako švarcsystém, ale lepší a legální. Česko potřebuje nová pravidla práce, shodli se odborníci

Money

Money

tzv

Přečíst článek

Mladí Češi jsou v investování odvážnější než generace před nimi. Stále se ale mají co učit

Money

Věra Tůmová

Money

Věra Tůmová

Přečíst článek

Jawa představila nové motocykly a plánuje zdvojnásobit výrobu

Nové motocykly Jawa si prohlédl i prezident Petr Pavel
Profimedia.cz
nst
nst

Český výrobce motocyklů Jawa chce v následujících letech výrazně zvýšit produkci až na 5000 strojů ročně. Pomoci k tomu mají dva nové modely představené na brněnském veletrhu Motosalon – exkluzivní Jawa 1000 a dostupnější Jawa Twin 730.

Česká značka motocyklů Jawa plánuje výrazně zvýšit výrobu svých strojů. Z nynějších zhruba 1000 až 2500 vyrobených motocyklů ročně by se chtěla během několika let dostat až na dvojnásobek, tedy přibližně 5000 kusů ročně. Pomoci mají nové modely, které firma představila na brněnském veletrhu Motosalon.

Jednou z novinek je prémiový model Jawa 1000, který má být exkluzivním produktem vyráběným v omezeném množství. Výroba by měla začít na podzim a první série nebude mít více než patnáct kusů. Některé detaily bude možné upravit podle přání zákazníků. Cena tohoto modelu se pohybuje okolo 1,5 milionu korun.

Ropa může zdražit až o 80 procent. Válka na Blízkém východě hrozí novou inflační vlnou

Money

Válka na Blízkém východě a prudký růst cen ropy mohou podle analýzy agentury Bloomberg vyvolat novou vlnu globální inflace a zpomalit hospodářský růst. Největším rizikem je možné dlouhodobé uzavření Hormuzského průlivu, kudy proudí významná část světových dodávek ropy.

nst

Přečíst článek

Druhou novinkou je Jawa Twin 730, která je designově příbuzná, ale cenově výrazně dostupnější. Její cena má být necelých 200.000 korun a první zákazníci by se jí měli dočkat už v květnu. Letos firma plánuje vyrobit přibližně 150 těchto motocyklů.

Oba modely navazují na tradiční design značky – typické jsou zejména červené odstíny lakování a kulatý světlomet. Design vytvořil český designér Jan Hrbek.

Podle výkonného ředitele Jiřího Krafta chce Jawa růst také díky rozšiřování prodejní sítě v Evropě. Firma v poslední době otevřela trh ve Francii a Itálii, získala partnera v Maďarsku a postupně rozšiřuje síť dealerů v Polsku. Motocykly prodává také v pobaltských zemích a nově zahajuje spolupráci s dealerem ve Švýcarsku.

Strnad chce dostat HIMARS na vozy Tatra. Jedná o tom s Maďary

Zprávy z firem

Miliardové kontrakty, tisíce vozidel a možný HIMARS. Česká CSG vstupuje do maďarského obranného byznysu přes podíl ve skupině 4iG. Významná část výroby má probíhat přímo v Maďarsku. Projekt má posílit nejen tamní armádu, ale i exportní potenciál regionu.

nst

Přečíst článek

Nové modely mají zároveň reagovat na změny ve vkusu zákazníků. Ti dnes podle vedení firmy častěji hledají výkonnější motocykly a více než praktičnost oceňují zážitek z jízdy. Jde o styl známý například z kategorie café racer, tedy motocyklů určených spíše pro rekreační vyjížďky.

Společnost sídlí v Týnci nad Sázavou na Benešovsku a zaměstnává zhruba 80 lidí. V letech 2023 a 2024 dosáhla tržeb okolo 130 milionů korun ročně, zároveň však vykázala ztrátu přibližně 26 milionů korun. Současná firma vznikla v roce 1997 a navazuje na tradici značky Jawa založené v roce 1929.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Petr Pavel ve Sněmovně

Dalibor Martínek: Pavel si přišel do Sněmovny pro úšklebky a parodii potlesku

Názory

Dalibor Martínek

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Češi tloustnou. A s léčbou obezity otálejí

Češi tloustnou. A s léčbou obezity otálejí
iStock
nst
nst

Česko tloustne a problém se stále častěji týká i dětí. Lékaři varují před zdravotními riziky. Přesto lidé s léčbou často otálejí. Třetina ani neví, komu si říct o pomoc.

Česká republika patří v Evropské unii mezi země s nejvyšším podílem lidí s nadváhou a obezitou. A přestože více než polovina Čechů považuje obezitu za nemoc, s léčbou pod dohledem lékaře spíše váhají. Třetina dotázaných v průzkumu agentury NMS dokonce neví, na koho se v takovém případě obrátit. Výzkum vznikl u příležitosti Světového dne obezity.

Lékaři přitom upozorňují, že obezita výrazně zvyšuje riziko dalších zdravotních problémů, například cukrovky druhého typu, srdečních onemocnění nebo některých druhů rakoviny.

Obezita

Lukáš Kovanda: Češi odmítají pohyb. Obezita a „nemoci z pohodlnosti“ je vyjdou dráž než covid

Názory

Podle dat společnosti MultiSport Češi stále odmítají ten nejlevnější a nejdostupnější lék – pravidelný pohyb. Více než 60 procent obyvatel má nadváhu, přes 40 procent nesportuje vůbec a téměř každé čtvrté dítě je obézní. Obezita už dávno není hrozbou budoucnosti, ale realitou, která se dotýká nás všech. Prognózy navíc varují: do roku 2035 bude obézní každý třetí Čech. Na vině je pohodlný životní styl, nedostatek motivace a prostředí, které pohybu příliš nenahrává. Nejde tedy jen o individuální selhání, ale o problém celé společnosti.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Obézních přibývá i mezi dětmi

Podle dostupných dat má v Česku nadváhu téměř polovina mužů a zhruba třetina žen. Obezitou pak trpí více než pětina mužů a téměř pětina žen. Roste také počet případů mezi dětmi. Podle studie Státního zdravotního ústavu z roku 2025 žije s obezitou přibližně 12 procent dětí. Oproti začátku devadesátých let jde o čtyřnásobný nárůst.

„Situace s obezitou v české společnosti je skutečně vážná a stále výrazněji se týká také dětské populace,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Podle něj představuje obezita nejen zdravotní riziko pro jednotlivce, ale také rostoucí zátěž pro zdravotní systém. „Proto je podle mě klíčové zaměřit se nejen na dostupnou a účinnou léčbu, ale především na systematickou prevenci, to znamená podporu zdravého životního stylu, pohybových aktivit ve školách a omezení nadměrné konzumace slazených nápojů,“ dodal ministr.

Biohacking: Prázdné kalorie jsou pro tělo to nejhorší

Enjoy

Je tu nový rok a toho chce řada lidí využít pro nový začátek v nějaké oblasti života. Velmi častým cílem je hubnutí, což je často motivací žít zdravěji. Není těžké si propojit, že zdravější život znamená často i váhu v rozumných mezích. Ale platí to i naopak, kdy štíhlejší tělo značí i zdravější životní styl?

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek

Obezita není jen otázkou vůle

Podle odborníků veřejnost stále častěji přijímá názor, že obezita je chronické onemocnění. Více než polovina lidí ji tak také vnímá.

„Obezita je chronické onemocnění, na jehož vzniku se podílí genetické faktory, hormonální regulace i prostředí. Redukovat ji pouze na otázku vůle je nepřesné a pro pacienty často demotivující,“ říká předseda České obezitologické společnosti Martin Haluzík.

Podle něj by měl být prvním krokem při řešení obezity kontakt s praktickým lékařem, který může zahájit základní vyšetření a doporučit další postup.

Kouč Marian Jelínek

Marian Jelínek: Žijeme v době nadbytku, ale šťastnější nejsme

Leaders

Pokračuje Inventura 2024 na byznysovém portálu Newstream.cz. Jako dárek svým čtenářům postupně zveřejňujeme nejúspěšnější rozhovory, které jsme letos vydali. Doposud jste si je mohli celé přečíst pouze v tištěných magazínech Newstream CLUB. Na Druhý svátek vánoční nabízíme rozhovor s úspěšným koučem Marianem Jelínkem. „Myslím, že žijeme v době, která je zlomová. Poprvé jako lidská společnost žijeme v dostatku. Dosud jsme žili v nedostatku, pořád jsme odtlačovali nějaké negace. Měli jsme hlad, byla nám zima, netekla teplá voda, neměli jsme léky. Negace už neodtlačujeme, žijeme v době nadbytku,“ říká Marian Jelínek.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Moderní léčba existuje, dostupnost je omezená

Medicína dnes nabízí nové možnosti léčby obezity. Přístup pacientů k nim ale zůstává omezený. „Moderní léčba obezity se rychle vyvíjí a přináší výrazné zlepšení výsledků. Problémem ale zůstávají administrativní a úhradové bariéry,“ uvedl výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu David Kolář.

Moderní léky jsou v Česku dostupné, ale při léčbě samotné obezity nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Pojišťovny je proplácejí pouze v případě, že jsou předepsány na léčbu diabetu.

Jak se vyrábí Ozempic

Akcie Novo Nordisku kolabují. Evropské léky na hubnutí trpí americkou konkurencí

Trhy

Více než 60 miliard hodnoty ztratila během jediného dne farmaceutická společnost Novo Nordisk stojící za léky na hubnutí Ozempic a Wegovy. Kdysi nejhodnotnější firma starého kontinentu čelí mimořádnému tlaku ze strany americké konkurence a investoři očekávají propady tržeb.

sta

Přečíst článek

Lékaři začnou obezitu více sledovat

Od letošního roku se obezita sleduje také v rámci preventivních prohlídek u praktických lékařů. Součástí vyšetření je nově měření BMI a obvodu pasu.

„Zařazení těchto měření je důležitým krokem k včasnému záchytu obezity a prevenci dalších onemocnění,“ uvedl náměstek ministra zdravotnictví Igor Karen.

ilustrační foto

Biohacking: Procházka je nejkratší cestou k lepšímu zdraví a kondici

Enjoy

Benefity chůze jsou podle všeho skoro až zázračné. Je to převážně kvůli tomu, že chůze a pomalý souvislý každodenní pohyb je pro člověka tak přirozený, že s jeho nedostatkem vlastně organismus ani nepočítá. Tím je na chůzi závislý pro řadu procesů, takže její absenci tělo vyhodnocuje tak, že ve vnějším prostředí musí být něco špatně. A to se pak v dlouhodobém horizontu nebo/a za současné přítomnosti více nevhodných lifestylových návyků začne projevovat ve formě různých psychických či fyzických problémů.

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek

Obezita

Lukáš Kovanda: Češi odmítají pohyb. Obezita a „nemoci z pohodlnosti" je vyjdou dráž než covid

Názory

Lukáš Kovanda

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Po pětapadesátce nenajdete skoro nikoho bez problému, varují lékaři
video

Češi žijí déle, ale ne zdravěji. Po pětapadesátce nenajdete skoro nikoho bez problému, varují lékaři

Enjoy

Michal Nosek

Přečíst článek
