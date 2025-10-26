Nový magazín právě vychází!

Prohlídka palírny Jack Daniel’s: Whiskey, která se rodí v městě, kde se nesmí pít

Jack Daniel’s
Zdeněk Pečený/Newstream
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

V odlehlém Lynchburgu, městečku ztraceném mezi kopci a borovicemi Tennessee, se rodí jeden z největších amerických symbolů. Jack Daniel’s není jen whiskey. Je to příběh odvahy, řemesla a tradice, která přetrvala více než půldruhého století – a stále zůstává věrná svému malému městu, kde se alkohol paradoxně nesmí prodávat.

V srdci Tennessee, mezi vápencovými kopci a zelenými údolími, leží Lynchburg – město s několika stovkami obyvatel, které se stalo synonymem jedné z nejznámějších značek na světě. Právě zde, v nejstarší registrované palírně v USA, se od roku 1866 destiluje Jack Daniel’s Tennessee Whiskey. A přestože palírna přitahuje stovky tisíc návštěvníků ročně, samotný Lynchburg zůstává „suchým“ městem – alkohol se zde nesmí prodávat ani konzumovat jinde než v areálu palírny. Jack Daniel’s je tak nejen duší regionu, ale i jeho paradoxem.

Jack Daniel a Nearest Green – příběh přátelství a poctivosti

Za vznikem značky stojí Jasper Newton „Jack“ Daniel – muž malého vzrůstu, ale velkého vlivu. Řemeslu se naučil od pastora Dana Calla a jeho spolupracovníka Nearesta Greena, prvního černošského master distillera ve Spojených státech.

Legenda praví, že zemřel na otravu krve poté, co v hněvu kopl do trezoru, jehož kód zapomněl. Jeho odkaz však přežil – nejen v chuti whiskey, ale i v hodnotách, které definují značku dodnes: důslednost, poctivost a respekt k tradici.

Zrození vůně a chuti legendy

Soukromá prohlídka palírny, kterou jsem absolvoval jen s jedním průvodcem, ukázala proces výroby v plné syrovosti. Tam, kde hučí měděné destilační kotle a prostor je nasycen vůní dřeva a kvasu, se ukazuje, jak náročné a přesné řemeslo výroba whiskey je. V místnostech s otevřenými fermentačními káděmi, kam se nesmí fotit, se člověk dostane opravdu blízko k samotnému procesu. Individuální přístup dává prostor všímat si detailů – teploty, rytmu práce i lidí, kteří tu často působí po generace.

Voda, dřevo a čas

Každá kapka Jack Daniel’s pochází z jeskynního pramene Cave Spring Hollow – zdroje s vodou bez železa a stálou teplotou 13 °C. Po destilaci whiskey prochází filtrací přes dřevěné uhlí z javoru cukrodárného a zraje v sudech z amerického bílého dubu, které si palírna vyrábí sama. Na závěr prohlídky stojí za to zastavit se v restauraci Miss Mary Bobo’s, kde se podává tradiční kuchyně. Teprve tam člověk pochopí, jak silně je značka propojená s místem, lidmi i historií Lynchburgu.

Nové povolenky EU na dovoz jsou sice primárně namířeny proti zemím mimo EU, které produkují bez emisních povolenek nebo při jejich výrazně nižší ceně. Tyto ekonomiky ale uhlíkové clo EU paradoxně zdaleka nepoškodí tolik jako ekonomiky samotné EU, zejména její východní části. Důvodem je fakt, že EU postupně s náběhem povolenek na dovoz ukončí přidělování průmyslových povolenek EU ETS1 zdarma. Volné přidělování Brusel umožňuje z velké části v obavě eurounijního průmyslu ze ztráty konkurenceschopnosti vůči zemím mimo EU, které povolenky nezavedly nebo je mají levnější. Tato obava však podle Bruselu začne být se zavedením uhlíkového cla lichá.

Ukončení přidělování povolenek EU ETS1 zdarma bude tlačit cenu těchto povolenek vzhůru, což zasáhne zejména země východní části EU, které jsou obecně chudší a stále si s sebou táhnou zátěž energeticky nehospodárné průmyslové výroby z doby socialismu před pádem železné opony. Tento druhý efekt stažení povolenek zdarma v řadě sektorů, a zejména v zemích východní části EU, převáží první ochranářský efekt v podobě vzestupu protekcionismu v souvislosti se zavedením uhlíkového cla.

Dopad na jednotlivá nejvíce zatížená odvětví zachycují grafy níže, které pocházejí ze zmíněného odborného článku v žurnálu Energy Economics, jenž vyšel letos v únoru. Grafy zachycují také to, že dopad na některé země EU bude mnohem tíživější než na země mimo EU (které jsou v pravé části daných grafů).

Emisní povolenky EU na dovoz se zpočátku budou týkat odvětví produkce základních surovin cementu, oceli a železa, hliníku, hnojiv, elektřiny a vodíku. Sazba uhlíkového cla neboli cena povolenek na dovoz se bude vypočítávat tak, že se od průměrné týdenní aukční ceny průmyslových povolenek EU ETS1 odečte nákladnost výrobního využití oxidu uhličitého, případně dalších skleníkových plynů v zemích, které do EU vyvážejí. Přitom, samozřejmě, čím vyšší bude obsah uhlíku či jeho ekvivalentu ve zboží dováženém do EU ze zemí mimo ni, tím vyšší bude sazba uhlíkového cla čili cena potřebných emisních povolenek na dovoz.

EU bude představovat „světovou laboratoř“ pro posouzení dopadu emisních povolenek na dovoz. Podobné opatření totiž dosud nikde na světě zavedeno nebylo, s určitou výjimkou amerického státu Kalifornie a kanadské provincie Quebec, které se však s uhlíkovým clem rozhodly experimentovat v omezenější míře, než se chystá EU, a v přirozeně menším rozsahu daném velikostí dotčených trhů.

