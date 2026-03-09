Lukáš Kovanda: Pohonné hmoty v Česku mohou brzy zdražit až o devět korun
Svět podle některých analytiků čelí největšímu ropnému šoku od sedmdesátých let. Cena ropy Brent dnes při zahájení obchodování překonala hranici 100 dolarů za barel a dál roste. Pokud by se na této úrovni udržela, mohou pohonné hmoty v Česku během několika týdnů zdražit až o devět korun za litr.
Ropa je tak nejdražší od roku 2022. Už v tomto týdnu by řidiči měli počítat s prvním zdražením benzínu a nafty přibližně o tři až pět korun za litr.
Barel ropy Brent se nyní prodává v přepočtu zhruba za 2300 korun. Když byla ropa naposledy na podobné cenové úrovni, na podzim roku 2022, stál benzín kolem 43 korun za litr a nafta přibližně 47 korun za litr. Tehdy však byla spotřební daň z nafty nižší než dnes – stát ji měl sníženou o jednu korunu a padesát haléřů na litr.
Ceny ropy zahájily nový týden prudkým růstem a dostaly se až na nejvyšší hodnotu od poloviny roku 2022. Někteří významní producenti omezili dodávky a trh ovládly obavy z dlouhodobého přerušení dodávek kvůli eskalaci války USA a Izraele s Íránem. Energetické trhy jsou obzvláště nervózní, protože krize se odehrává v okolí Hormuzského průlivu, kterým normálně prochází zhruba pětina světových dodávek ropy.
Nejvážnější situace za několik desetiletí
Pokud by současné ceny ropy vydržely, mohlo by podle odhadů dojít během zhruba dvou týdnů k dalšímu zdražení pohonných hmot. Oproti předvčerejším cenám kolem 36 korun za litr benzínu a 38 korun za litr nafty by tak mohly zdražit celkem až o osm až devět korun za litr.
Podle analytika ropného trhu Phila Verlegera jde o nejvážnější narušení globálního trhu s ropou za několik desetiletí. Situace je podle něj závažnější než ropný šok během první války v Perském zálivu v roce 1990 nebo než výkyvy po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022.
Íránský režim čelí po smrti nejvyššího duchovního vůdce Alího Chámenejího existenciálnímu ohrožení. A za takové situace, když už nemá tolik, co ztratit, stoupá pravděpodobnost, že se pokusí podniknout extrémní kroky, jichž by se jinak ještě vystříhal. Patří mezi ně položení tisíců námořních min v Hormuzském průlivu, které představuje nejúčinnější formu jeho blokády.
Pokud by růst cen ropy trval delší dobu, mohla by vláda přistoupit ke snížení spotřební daně alespoň u nafty, aby zmírnila dopady na dopravce i domácnosti.
Snížení spotřební daně z nafty o jednu korunu a padesát haléřů na litr by ale znamenalo výpadek příjmů státního rozpočtu zhruba 13 miliard korun ročně. Pokud by k takovému kroku došlo ještě letos a platil by do konce roku, mohl by se plánovaný schodek státního rozpočtu zvýšit z nynějších 310 miliard korun na více než 320 miliard, případně až na 325 miliard korun.