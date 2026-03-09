Vyberte si z našich newsletterů

Lukáš Kovanda: Pohonné hmoty v Česku mohou brzy zdražit až o devět korun

Lukáš Kovanda: Pohonné hmoty v Česku mohou brzy zdražit až o devět korun
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Svět podle některých analytiků čelí největšímu ropnému šoku od sedmdesátých let. Cena ropy Brent dnes při zahájení obchodování překonala hranici 100 dolarů za barel a dál roste. Pokud by se na této úrovni udržela, mohou pohonné hmoty v Česku během několika týdnů zdražit až o devět korun za litr.

Ropa je tak nejdražší od roku 2022. Už v tomto týdnu by řidiči měli počítat s prvním zdražením benzínu a nafty přibližně o tři až pět korun za litr.

Barel ropy Brent se nyní prodává v přepočtu zhruba za 2300 korun. Když byla ropa naposledy na podobné cenové úrovni, na podzim roku 2022, stál benzín kolem 43 korun za litr a nafta přibližně 47 korun za litr. Tehdy však byla spotřební daň z nafty nižší než dnes – stát ji měl sníženou o jednu korunu a padesát haléřů na litr.

Ceny ropy vystřelily na tříleté maximum. Trhy děsí válka USA a Izraele s Íránem

Ceny ropy zahájily nový týden prudkým růstem a dostaly se až na nejvyšší hodnotu od poloviny roku 2022. Někteří významní producenti omezili dodávky a trh ovládly obavy z dlouhodobého přerušení dodávek kvůli eskalaci války USA a Izraele s Íránem. Energetické trhy jsou obzvláště nervózní, protože krize se odehrává v okolí Hormuzského průlivu, kterým normálně prochází zhruba pětina světových dodávek ropy.

Nejvážnější situace za několik desetiletí

Pokud by současné ceny ropy vydržely, mohlo by podle odhadů dojít během zhruba dvou týdnů k dalšímu zdražení pohonných hmot. Oproti předvčerejším cenám kolem 36 korun za litr benzínu a 38 korun za litr nafty by tak mohly zdražit celkem až o osm až devět korun za litr.

Podle analytika ropného trhu Phila Verlegera jde o nejvážnější narušení globálního trhu s ropou za několik desetiletí. Situace je podle něj závažnější než ropný šok během první války v Perském zálivu v roce 1990 nebo než výkyvy po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022.

Lukáš Kovanda: Pokud Írán zaminuje Hormuz, vrátí se mu to jako bumerang

Íránský režim čelí po smrti nejvyššího duchovního vůdce Alího Chámenejího existenciálnímu ohrožení. A za takové situace, když už nemá tolik, co ztratit, stoupá pravděpodobnost, že se pokusí podniknout extrémní kroky, jichž by se jinak ještě vystříhal. Patří mezi ně položení tisíců námořních min v Hormuzském průlivu, které představuje nejúčinnější formu jeho blokády.

Pokud by růst cen ropy trval delší dobu, mohla by vláda přistoupit ke snížení spotřební daně alespoň u nafty, aby zmírnila dopady na dopravce i domácnosti.

Snížení spotřební daně z nafty o jednu korunu a padesát haléřů na litr by ale znamenalo výpadek příjmů státního rozpočtu zhruba 13 miliard korun ročně. Pokud by k takovému kroku došlo ještě letos a platil by do konce roku, mohl by se plánovaný schodek státního rozpočtu zvýšit z nynějších 310 miliard korun na více než 320 miliard, případně až na 325 miliard korun.

Ceny ropy vystřelily na tříleté maximum. Trhy děsí válka USA a Izraele s Íránem

Prezident Petr Pavel pokládá za nesmyslné tvrzení koaličních politiků, že by byl lídrem nebo prezidentem opozice. V bilančním rozhovoru pro Českou televizi řekl, že ač měl názorově blíž k předchozímu kabinetu Petra Fialy (ODS), v řadě věcí s ním nesouhlasil, podobně jako s kroky nynější vlády. Hodlá s ní ale mít korektní a věcné vztahy, které má i s jejím předsedou Andrejem Babišem (ANO). Rozhovor se odehrál ke třem letům ve funkci hlavy státu.

„Nebyl jsem, nejsem a nebudu prezidentem opozice,“ prohlásil Pavel. Pro vládní koalici je podle něj sice užitečné, že ho označuje za hlavu opozice, sám ale toto označení považuje za nesmysl. Řekl, že nehodlá kabinetu jeho kroky komplikovat za každou cenu, ale chce dělat vše, co bude ve prospěch ČR.

„Babiš dodržel to, na čem jsme se domluvili“

Poslední rok ze tří let ve funkci hlavy státu pokládá prezident za nejtěžší i s ohledem na sestavání nynější vlády ANO, SPD a Motoristů. I přes pochybnosti, které měl, pokládá své kroky za správné. Babiš podle Pavla dodržel to, na čem se domluvili, stejně tak dodržel svůj díl dohody.

Michal Nosek: Pro Andreje Babiše a Tomia Okamuru je Imunita jako štít moci

Názory

Sněmovna odmítla vydat Andreje Babiše a Tomia Okamuru k trestnímu stíhání. Formálně jde o hlasování o poslanecké imunitě, ve skutečnosti však o mnohem víc. O test, zda v české politice platí stejná pravidla pro všechny. Výsledek vysílá veřejnosti nepříjemný signál.

Michal Nosek

Michal Nosek

Přečíst článek

„Myslím, že není jeho (Babišovou) snahou, ale ani mojí, abychom vztahy vyhrocovali. Že máme na řadu věcí odlišný pohled, je zřejmé. Myslím, že jsme zatím dokázali ty názorové rozdíly komunikovat především v rozhovoru jeden na jednoho a ne veřejně,“ dodal prezident. Dosavadní vzájemnou komunikaci označil za korektní.

Demokracie v ČR podle Pavla zatím ohrožena není a neerodují ani její základy, i když některé kroky například ve formě omezování nezávislosti médií, nerespektování závazků předchozí vládou nebo změn služebního zákona k tomu podle něj mohou vést. Pokud se společnost přestane starat o demokracii, tak ta může být nahrazena jistou formou autokracie, míní Pavel.

Podle prezidenta je v zájmu ČR, aby byla součástí zemí, které budou tvořit základ nové Evropy. Narážel tak na snahy některých států o vytvoření vícerychlostní Evropské unie. Opak by měl podle Pavla pro Česko fatální následky.

Dalibor Martínek: Pavel si přišel do Sněmovny pro úšklebky a parodii potlesku

Dalibor Martínek

Hypotéky mírně zlevnily, sazby zůstávají pod pěti procenty

Průměrná sazba hypoték počátkem března mírně meziměsíčně klesla o 0,04 bodu na 4,89 procenta. Sazby ročních a tříletých fixací mírně klesaly, pětileté a desetileté fixace naopak zdražily. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypoindexu, který se zpracovává na základě nabídkových sazeb na začátku každého měsíce. Metodika odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro 80 procent hodnoty nemovitosti.

„Začátek jara bývá obdobím, kdy banky na hypotečním trhu zvyšují aktivitu a snaží se přilákat nové klienty atraktivnější nabídkou. Jde o poměrně pravidelný sezonní efekt, který lze na hypotečním trhu pozorovat prakticky každý rok,“ uvedl hypoteční analytik Swiss Life Select Jiří Sýkora.

Hypoteční sazby se pod hranici pěti procent dostaly v září 2025 a od té doby se pohybují těsně pod touto hranicí. „V posledních měsících tak sledujeme spíše velmi pozvolný pokles než výraznější změny,“ řekl Sýkora. Ve srovnání s lety 2022 až 2024 je však podle něj současná situace přece jen výrazně příznivější. „Tehdy se totiž sazby hypoték pohybovaly výrazně nad pěti procenty a v některých měsících dokonce přesahovaly i šest procent,“ připomněl.

Měsíční splátka hypotečního úvěru 3,5 milionu korun sjednaného do 80 procent odhadní ceny nemovitosti (LTV) při splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 4,89 procenta klesla za tři roky o více než 3000 korun na 20 240 korun.

Realitní makléři jsou předražení, jde to i jinak, říká Meyer z Bezrealitky

Realitní makléři si berou za svou práci nepřiměřeně moc peněz, říká Hendrik Meyer, generální ředitel společnosti European Housing Services (EHS), pod kterou spadá například portál Bezrealitky.

Dalibor Martínek

Pokles sazeb se neočekává

V letošním roce neočekává Sýkora dramatický pokles sazeb. Banky budou podle něj reagovat jak na vývoj základních sazeb České národní banky, tak na konkurenci na hypotečním trhu. „Výraznější změny v řádu celých procentních bodů proto nejsou pravděpodobné,“ odhadl. Do hry podle něj vstupují nové události ve světě.

„Napětí a vojenské operace na Blízkém východě okamžitě ovlivnily ceny ropy a následně i ceny pohonných hmot. Zkušenost z doby pandemie přitom ukázala, že energie a pohonné hmoty zdražují prakticky celou ekonomiku. Pokud tedy jejich ceny rostou, často s nimi roste i celková inflace. Rozhodující proto bude především to, jak se konflikt bude vyvíjet a jak dlouho potrvá,“ doplnil vedoucí produktového oddělení Swiss Life Select Tom Kadeřábek.

Pro hypotéky to podle něj znamená, že banky se v nejbližší době do výrazného zlevňování nepoženou. Naopak se objevují rizika, že by sazby mohly jít spíše opačným směrem.

Šéf ČSOB Hypoteční banky: Češi si trošku zaspekulovali, ale už se zase vracejí k delším fixacím

Věra Tůmová

Blíží se čas refixací hypoték z doby boomu před covidem. Čekáme velkou vlnu, říká Miroslav Zetek z ČSOB Hypoteční banky

Dalibor Martínek

