Ceny ropy vystřelily na tříleté maximum. Trhy děsí válka USA a Izraele s Íránem

Ceny ropy vystřelily na tříleté maximum. Trhy děsí válka USA a Izraele s Íránem

Ropa
iStock
ČTK
ČTK

Ceny ropy zahájily nový týden prudkým růstem a dostaly se až na nejvyšší hodnotu od poloviny roku 2022. Někteří významní producenti omezili dodávky a trh ovládly obavy z dlouhodobého přerušení dodávek kvůli eskalaci války USA a Izraele s Íránem. Energetické trhy jsou obzvláště nervózní, protože krize se odehrává v okolí Hormuzského průlivu, kterým normálně prochází zhruba pětina světových dodávek ropy.

Kolem 08:00 středoevropského času cena severomořské ropy Brent rostla o 18 procent a prodávala se za 109,41 dolaru za barel. Americká lehká ropa WTI si připisovala 17 procenta a obchodovala se za 106,37 dolarů za barel. Při ranním asijském obchodování ceny obou kontraktů stouply až na zhruba 119,5 dolarů za barel. Minulý týden cena ropy Brent vzrostla o 27 procent a WTI o 35,6 procenta.

Plynovod Nord Stream 2

Válka v Perském zálivu může vrátit do hry Nord Stream 2. Putinův stín se znovu vznáší nad Evropou

Názory

List Wall Street Journal ve včerejším textu konstatuje, že „velkým vítězem“ energetické krize vyvolané válkou v Perském zálivu je Rusko (viz níže). Pro Rusko představuje mimořádný nárůst cen ropy a zemního plynu z tohoto týdne doslova živou vodu, neb jeho hospodářství dosud sláblo nejen vinou západních sankcí, ale také kvůli poměrně nízkým cenám daných energetických surovin. S tím, jak postupně omezují svoji produkci země Perského východu, Rusko získává na důležitosti coby klíčový alternativní dodavatel. Vstříc mu vychází vlastně i sama americká administrativa prezidenta Donalda Trumpa.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Narušení pohybu tankerů a rostoucí bezpečnostní rizika už zpomalila přepravu ropy. To činí obzvláště zranitelnými asijské odběratele, kteří jsou silně závislí na dodávkách ropy z Blízkého východu. Při obchodování v Asii ropa Brent zdražila až o 29 procent a WTI o více než 31 procent.

„Pokud se brzy neobnoví dodávky Hormuzským průlivem a regionální napětí se nezmírní, tlak na růst cen bude pravděpodobně přetrvávat,“ uvedl analytik singapurské společnosti OCBC Vasu Menon.

Irák a Kuvajt začaly omezovat těžbu ropy. Snížení těžby oběma zeměmi přišlo poté, co Katar oznámil snížení dodávek zkapalněného zemního plynu (LNG). Analytici očekávají, že brzy budou muset snížit těžbu také Spojené arabské emiráty a Saúdská Arábie, protože nebudou mít volné kapacity pro skladování ropy.

Psychologická hranice

„Pro energetické trhy je navíc důležitá psychologická hranice 100 dolarů za barel. Jakmile byla překonána, přilákalo to další spekulativní kapitál a zvýšilo volatilitu,“ řekl analytik Purple Trading Petr Lajsek. „Denní pohyby o desítky dolarů už nejsou výjimkou, a ropa tak vykazuje největší cenové výkyvy od roku 2022,“ dodal.

Lajsek také upozornil, že takto rychlý růst cen se nevyhnutelně promítne i do cen pohonných hmot. Záležet ale bude na tom, jak dlouho se ropa Brent udrží kolem úrovně 110 dolarů za barel. Když byla ropa naposledy na podobných úrovních kolem léta 2022, stál benzin v Česku kolem 47 korun za litr a nafta se pohybovala přibližně na 48 korunách za litr.

Jarní tání hypoték může překazit zdražující ropa

Money

Průměrná nabídková sazba hypoték podle Swiss Life Hypoindexu v březnu klesla na 4,89 procenta. Jde o drobný sezónní pokles typický pro začátek jara. Další vývoj však bude záviset na inflaci a vývoji cen energií, které mohou sazby hypoték znovu ovlivnit směrem nahoru.

nst

Přečíst článek

Ceny ropy zvýšilo také oznámení, že íránské Shromáždění znalců vybralo jako nového duchovního vůdce Íránu Modžtabu Chameneího, druhorozeného syna zabitého ajatolláha Alího Chameneího. To signalizuje, že v Teheránu zůstává pevně u moci tzv. tvrdá linie. Podle analytiků se jmenováním nového vůdce vzdálil cíl amerického prezidenta Donalda Trumpa na změnu režimu v Íránu, což urychlilo nákupy ropy, protože se očekává, že Írán bude pokračovat v uzavření Hormuzského průlivu a útocích na ropná zařízení v jiných zemích.

I v případě, že by válka rychle skončila, může to znamenat, že spotřebitelé a podniky po celém světě budou čelit týdnům nebo měsícům vyšších cen pohonných hmot kvůli poškození zařízení, narušení logistiky a zvýšeným rizikům pro přepravu. Pokud by země navíc musely začít uzavírat ropné vrty, trvalo by obnovení dodávek po ukončení konfliktu ještě déle.

Těžba ropy z hlavních jižních polí v Iráku klesla o 70 procent na 1,3 milionu barelů denně, země totiž nemůže vyvážet ropu přes Hormuzský průliv, řekly agentuře Reuters zdroje z odvětví. Skladovací kapacity jsou na maximu.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Prezident Petr Pavel pokládá za nesmyslné tvrzení koaličních politiků, že by byl lídrem nebo prezidentem opozice. V bilančním rozhovoru pro Českou televizi řekl, že ač měl názorově blíž k předchozímu kabinetu Petra Fialy (ODS), v řadě věcí s ním nesouhlasil, podobně jako s kroky nynější vlády. Hodlá s ní ale mít korektní a věcné vztahy, které má i s jejím předsedou Andrejem Babišem (ANO). Rozhovor se odehrál ke třem letům ve funkci hlavy státu.

„Nebyl jsem, nejsem a nebudu prezidentem opozice,“ prohlásil Pavel. Pro vládní koalici je podle něj sice užitečné, že ho označuje za hlavu opozice, sám ale toto označení považuje za nesmysl. Řekl, že nehodlá kabinetu jeho kroky komplikovat za každou cenu, ale chce dělat vše, co bude ve prospěch ČR.

„Babiš dodržel to, na čem jsme se domluvili“

Poslední rok ze tří let ve funkci hlavy státu pokládá prezident za nejtěžší i s ohledem na sestavání nynější vlády ANO, SPD a Motoristů. I přes pochybnosti, které měl, pokládá své kroky za správné. Babiš podle Pavla dodržel to, na čem se domluvili, stejně tak dodržel svůj díl dohody.

Michal Nosek: Pro Andreje Babiše a Tomia Okamuru je Imunita jako štít moci

Názory

Sněmovna odmítla vydat Andreje Babiše a Tomia Okamuru k trestnímu stíhání. Formálně jde o hlasování o poslanecké imunitě, ve skutečnosti však o mnohem víc. O test, zda v české politice platí stejná pravidla pro všechny. Výsledek vysílá veřejnosti nepříjemný signál.

Michal Nosek

Přečíst článek

„Myslím, že není jeho (Babišovou) snahou, ale ani mojí, abychom vztahy vyhrocovali. Že máme na řadu věcí odlišný pohled, je zřejmé. Myslím, že jsme zatím dokázali ty názorové rozdíly komunikovat především v rozhovoru jeden na jednoho a ne veřejně,“ dodal prezident. Dosavadní vzájemnou komunikaci označil za korektní.

Demokracie v ČR podle Pavla zatím ohrožena není a neerodují ani její základy, i když některé kroky například ve formě omezování nezávislosti médií, nerespektování závazků předchozí vládou nebo změn služebního zákona k tomu podle něj mohou vést. Pokud se společnost přestane starat o demokracii, tak ta může být nahrazena jistou formou autokracie, míní Pavel.

Podle prezidenta je v zájmu ČR, aby byla součástí zemí, které budou tvořit základ nové Evropy. Narážel tak na snahy některých států o vytvoření vícerychlostní Evropské unie. Opak by měl podle Pavla pro Česko fatální následky.

Pražská burza je malý rybník. Investoři utíkají do private equity, rizika ale podceňují

Pražská burza je malý rybník. Investoři utíkají do private equity, rizika ale podceňují
Michaela Szkanderová / GIS
Ivana Pečinková
Ivana Pečinková

Češi masově vrhají úspory do soukromého kapitálu. Marketéři tak evidentně dělají svou práci dobře. Není to ale bez rizika, shodli se účastníci diskusního panelu na téma kapitálový trh pátého ročníku Global Investment Summitu (GIS). Stoupající oblibě private equity či venture kapitálu ovšem nahrává fakt, že český trh s veřejně obchodovanými firmami je malý a málo likvidní. Navíc ze srovnání se zahraničím vychází jako chudý příbuzný.

„Co se týče veřejných trhů, česká burza cenných papírů je příliš úzký rybníček s malým výběrem, takže pokud člověk chce být na veřejných trzích, musí do zahraničí,“ vynesl v úvodní části diskuse investičních bankéřů na pátém GIS jasnou kartu Rostislav Plíva, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Winstor investiční společnost. Do českých titulů však investuje také.

Podle Jana Kabelky, ředitele Sales & Investments a partnera společnosti KK Investment Partners, je důležité investovat v regionu, kde člověk žije. Je vidět, že investice, které postupně rostou, pomáhají růst také regionu a životní úrovni jeho obyvatel. Pro investory je nicméně důležité, aby jejich investiční portfolio bylo diverzifikované, a tak je nutné být aktivní také v globálním světě investic. „Takže jednoznačně kombinace obou světů,“ uzavřel Kabelka na dotaz moderátora panelu, zda investuje doma či v zahraničí.

Influencer, investor a partner společnosti FG Group Invest Petr Novotný připomíná, že pokud jde o českou burzu, výběr je sice zúžený, ale stále jsou tam dividendové hvězdy, které by investor měl mít ve svém portfoliu, jako třeba Philip Morris. V akciovém portfoliu by ale měly převažovat americké akcie, ačkoli o nich by se v současnosti mělo diskutovat. Obecně by podle něj měl investor svou strategii stavět na diverzifikaci, jakkoli to může znít jako klišé.

Kdo krmí trh? Velká porce přišla od Strnada

Výkonný ředitel a investiční manažer společnosti Comsense Analytics Future a zároveň moderátor panelu Ondřej Záruba vnesl do diskuse další podnět. Kapitalizace domácího akciového trhu podle něj činí něco málo přes 80 miliard dolarů, přičemž je nutné podotknout, že nedávno tento objem výrazně vzrostl díky akciové emisi společnosti Czechoslovak Group (CSG) zbrojaře Michala Strnada. CSG podle něj přidalo asi 35 miliard dolarů.

Záruba dále připomněl, že pokud jde o CSG, volně obchodovatelných je 15 procent akcií, v případě ČEZ je to 30 procent, v případě Komerční banky asi 40 procent, stejně jako u společnosti Colt CZ, a Moneta kolem 47 procent. Philip Morris nemá na trhu ani polovinu svých akcií.

„Takže skoro ve všech případech větších burzovně obchodovatelných titulů, jejichž emitenti mají své sídlo v České republice – nikoli pouze primární burzu v České republice, protože to by byl seznam ještě užší – se s majoritou jejich akcií většinou vůbec neobchoduje,“ vnesl do diskuse další impuls Záruba.

Novotný ale na této skutečnosti vidí také pozitivní stránky. Tím, že majitel firmy prodá na burzu pouze část akcií, potvrzuje, že zůstává ve firmě a rozvíjí ji. „Spíš vidím problém v tom výběru (akciových titulů – pozn. red.), že je hodně úzký, a dále v problému s likviditou. I když si myslím, že se to celkově zlepšuje,“ podotkl.

Čím delší, tím tvrdší dopad i na českou ekonomiku. Válku v Perském zálivu nelze podceňovat, varují ekonomové

Leaders

Rozpoutaný válečný konflikt mezi Íránem a Izraelem po boku se Spojenými státy by neměl mít na globální a českou ekonomiku významný vliv. Pokud ovšem nebude trvat dlouho, shodli se špičkoví makroekonomové na Globálním Investičním Summitu (GIS), který se už po páté konal v Praze.  

Ivana Pečinková

Přečíst článek

Dodal, že v Česku je například řada státních podniků, které už na burzovním parketu dávno měly být, jenže uvedení firmy na burzu je těžkým politickým rozhodnutím a vlády, nezávisle na svém politickém zaměření, se k tomu těžko odhodlávají.

„Možná provokativní myšlenkou je, že zlaté časy pražské burzy už tady byly,“ nadhodil moderátor Záruba. „Přijde mi, že vrchol slávy byl tak před dvaceti lety,“ dodal.

Polsko superstar

Jan Kabelka upozornil, že český kapitálový trh je nutné vnímat v kontextu regionu. „Region střední Evropy je dynamickou částí Evropy a je to velmi silně vidět na zájmu zahraničních investorů. Mezinárodní investor nebo mezinárodní investiční společnost se nedívá konkrétně na Českou republiku, dívá se na region. A ten potenciál v tom regionu je. Jak vidíme i v komentářích z poslední doby, investoři na střední Evropu hledí pozitivně, protože vidí tu dynamiku,“ podtrhl Kabelka.

„Ano, takže Česká republika je poměrně úzký trh, ale region, jehož je součástí, není nezajímavý,“ uzavřel.

S tím Ondřej Záruba souhlasí. „Ale je nutné podotknout, že na veřejně obchodovatelných kapitálových trzích je superstar Polsko, nikoli Česko. Takže ten region táhnou nahoru Poláci,“ upozornil s tím, že v Polsku se uskutečnilo velké množství primárních akciových emisí a že polský akciový trh v posledních dvou dekádách rostl „dost dramaticky“. Na rozdíl od českého trhu.

Investor a influencer Petr Novotný spatřuje důvod v tom, že u nás chybí politická podpora. Tím míní nejen neochotu privatizovat podniky, které stále ještě ovládá stát, nýbrž i vytváření legislativních pravidel pro fungování trhu.

Na Česko má konflikt v Íránu malý vliv, říká ekonom Bartoň

Money

Je česká ekonomika kvůli útokům na Írán v nebezpečí? Zdraží benzín, plyn, elektřina? Jisté ekonomické dopady mohou nastat, ale zatím je nelze srovnávat s covidem, říká Petr Bartoň, hlavní ekonom společnosti Natland, který dnes vystoupí na jubilejním pátém ročníku Global Investment Summitu (GIS). Summit se letos zaměří především na investice do nemovitostí, ale nabídne i široký přesah do kapitálových trhů, private equity, tradingu, kryptoměn a makroekonomických predikcí.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Válka a Trump

V další části diskuse Novotný promluvil o svých zkušenostech s americkými investory. Ti označili Česko, ale i třeba Lucembursko za „nebezpečné“, a to kvůli velké blízkosti válečného konfliktu.

Ondřej Záruba v této souvislosti připomněl také přístup amerického prezidenta, kterého označil za „generátora velkých proměnných, které ovlivňují všechno“. A položil panelistům otázku, zda to není důvod, proč už se třeba investoři nedívají na americké finanční trhy jako na bezpečný přístav.

Jan Kabelka to vidí následovně: svět je podle něj v poslední dekádě velmi silně v pohybu. Už v prvním prezidentském období Donalda Trumpa se děly věci, které byly komentovány negativně, ale později se ukázaly jako velmi prozíravé. Jako třeba paradigma, že závislost na nějakém teritoriu je riziková, jak se potvrdilo následně během covidu.

„Takže svět se mění. Na druhou stranu, rok či dva jsou pro investory pouhá epizoda. To znamená, že dnes můžeme velmi negativně vnímat všechny komentáře, které čteme. A za rok budeme žít v jiném světě a to, co nám dnes může připadat jako extrémně negativní nebo destabilizující, nám za dva tři roky při pochopení toho kontextu může připadat jako správné,“ řekl. Podtrhl, že investoři mají rádi stabilitu, ale žijeme ve světě, který se neustále mění.

David Marek, hlavní ekonom Deloitte

David Marek: Problém není dražší ropa, ale blokáda Hormuzského průlivu

Leaders

Dodávky ropy z Perského zálivu lze bez zvýšení ceny nahradit odjinud. Ale jen krátkodobě. Větším problémem, který hrozí, je ovšem výpadek globální námořní dopravy. To už se stalo kvůli covidu i Hútíům a evropské země včetně Česka to stálo část ekonomického růstu, říká hlavní ekonom a ředitel Clients & Markets české pobočky poradenské společnosti Deloitte David Marek.

Ivana Pečinková

Přečíst článek

Private equity vede nad veřejnými trhy

Moderátor panelu investičních bankéřů Ondřej Záruba přilil další porci oleje do ohně otázkou, kde se na kapitálových trzích investuje lépe, zda v Česku anebo v zahraničí.

Připomněl, že ve standardních podílových fondech je něco kolem 1,8 bilionu korun, zatímco ve fondech kvalifikovaných investorů 1,4 bilionu.

Podílové fondy sice vedou, jenže zásadní je, že do FKI přitekla drtivá většina peněz v poslední době. To svědčí o tom, že jejich potenciál z hlediska přitažlivosti pro investory je větší. V roce 2019, jak připomněl Rostislav Plíva, bylo v FKI pouhých 240 miliard korun. Podle Záruby má na tom velký podíl všeobjímající marketing, který prodává úspěšné příběhy investorů do private equity a rizikového kapitálu.

Partner advokátní kanceláře Havel & Partners a specialista na private equity a venture capital fondy Jaroslav Baier však upozorňuje, že dojem rychlého zbohatnutí bez rizika, který vzbuzují příběhy o startupech, je často mylný – realita je trochu jiná.

Pražská burza

Pražská burza nabobtná. Vstoupit by mohly až tři nové firmy, uvedl šéf burzy Koblic

Trhy

Na hlavní akciový trh pražské burzy Prime by příští rok mohly vstoupit jedna až tři firmy, uvedl generální ředitel pražské burzy cenných papírů (BCPP) Petr Koblic. Podotkl, že pokud se v roce 2025 uskuteční alespoň jeden ze vstupů, bude to podle něj v evropských poměrech úspěch. Na trhu Prime se nyní obchoduje deset emisí.

ČTK

Přečíst článek

V Česku je podle něj schopno vrátit půjčené prostředky investorům jen méně než 15 procent venture fondů. „Z toho plyne, že český trh venture kapitálu zatím rozhodně etablovaný není. Provází ho celá řada problémů. A myslím, že do budoucna, i s nástupem umělé inteligence, jej ještě celá řada problémů provázet bude a že ještě uvidíme pár zajímavých věcí,“ hodnotí.

Lépe jsou na tom podle Baiera investice do private equity. Záruba ovšem připomíná, že tématem, které jde ruku v ruce s private equity, je konflikt zájmů. „Samozřejmě že zastánci veřejně obchodovatelných trhů budou vždy správně poukazovat na to, že na těchto trzích nějakým způsobem funguje regulace. Burza má nějaká pravidla, všechny transakce se spřízněnými osobami se musejí hlásit. Insider trading je v podstatě trestná činnost,“ podotkl Záruba.

Štěpán Křeček, ekonom BHS

Inverzní výnosová křivka teď nahrává krátkodobým investicím, říká ekonom Štěpán Křeček

Zprávy z firem

Vysoká inflace nás sice potrápila, současně ale přiměla řadu lidí více přemýšlet nad svými úsporami. Přirozeně tak vzrostl zájem o investice a přetrvává i v době, kdy se pomalu blýská na lepší časy. Očekávané zlepšení ekonomické situace nejenže zvýhodňuje krátkodobé produkty, ale také přispívá k růstu akciových trhů. „Od začátku roku výrazně narostly především velké technologické tituly ve Spojených státech, některé dokonce o více než 100 procent,“ upřesňuje Štěpán Křeček, hlavní ekonom BH Securities. 

Newstream & Partner

Přečíst článek

