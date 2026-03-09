Ceny ropy vystřelily na tříleté maximum. Trhy děsí válka USA a Izraele s Íránem
Ceny ropy zahájily nový týden prudkým růstem a dostaly se až na nejvyšší hodnotu od poloviny roku 2022. Někteří významní producenti omezili dodávky a trh ovládly obavy z dlouhodobého přerušení dodávek kvůli eskalaci války USA a Izraele s Íránem. Energetické trhy jsou obzvláště nervózní, protože krize se odehrává v okolí Hormuzského průlivu, kterým normálně prochází zhruba pětina světových dodávek ropy.
Kolem 08:00 středoevropského času cena severomořské ropy Brent rostla o 18 procent a prodávala se za 109,41 dolaru za barel. Americká lehká ropa WTI si připisovala 17 procenta a obchodovala se za 106,37 dolarů za barel. Při ranním asijském obchodování ceny obou kontraktů stouply až na zhruba 119,5 dolarů za barel. Minulý týden cena ropy Brent vzrostla o 27 procent a WTI o 35,6 procenta.
List Wall Street Journal ve včerejším textu konstatuje, že „velkým vítězem“ energetické krize vyvolané válkou v Perském zálivu je Rusko (viz níže). Pro Rusko představuje mimořádný nárůst cen ropy a zemního plynu z tohoto týdne doslova živou vodu, neb jeho hospodářství dosud sláblo nejen vinou západních sankcí, ale také kvůli poměrně nízkým cenám daných energetických surovin. S tím, jak postupně omezují svoji produkci země Perského východu, Rusko získává na důležitosti coby klíčový alternativní dodavatel. Vstříc mu vychází vlastně i sama americká administrativa prezidenta Donalda Trumpa.
Válka v Perském zálivu může vrátit do hry Nord Stream 2. Putinův stín se znovu vznáší nad Evropou
Narušení pohybu tankerů a rostoucí bezpečnostní rizika už zpomalila přepravu ropy. To činí obzvláště zranitelnými asijské odběratele, kteří jsou silně závislí na dodávkách ropy z Blízkého východu. Při obchodování v Asii ropa Brent zdražila až o 29 procent a WTI o více než 31 procent.
„Pokud se brzy neobnoví dodávky Hormuzským průlivem a regionální napětí se nezmírní, tlak na růst cen bude pravděpodobně přetrvávat,“ uvedl analytik singapurské společnosti OCBC Vasu Menon.
Irák a Kuvajt začaly omezovat těžbu ropy. Snížení těžby oběma zeměmi přišlo poté, co Katar oznámil snížení dodávek zkapalněného zemního plynu (LNG). Analytici očekávají, že brzy budou muset snížit těžbu také Spojené arabské emiráty a Saúdská Arábie, protože nebudou mít volné kapacity pro skladování ropy.
„Pro energetické trhy je navíc důležitá psychologická hranice 100 dolarů za barel. Jakmile byla překonána, přilákalo to další spekulativní kapitál a zvýšilo volatilitu,“ řekl analytik Purple Trading Petr Lajsek. „Denní pohyby o desítky dolarů už nejsou výjimkou, a ropa tak vykazuje největší cenové výkyvy od roku 2022,“ dodal.
Lajsek také upozornil, že takto rychlý růst cen se nevyhnutelně promítne i do cen pohonných hmot. Záležet ale bude na tom, jak dlouho se ropa Brent udrží kolem úrovně 110 dolarů za barel. Když byla ropa naposledy na podobných úrovních kolem léta 2022, stál benzin v Česku kolem 47 korun za litr a nafta se pohybovala přibližně na 48 korunách za litr.
Jarní tání hypoték může překazit zdražující ropa
Ceny ropy zvýšilo také oznámení, že íránské Shromáždění znalců vybralo jako nového duchovního vůdce Íránu Modžtabu Chameneího, druhorozeného syna zabitého ajatolláha Alího Chameneího. To signalizuje, že v Teheránu zůstává pevně u moci tzv. tvrdá linie. Podle analytiků se jmenováním nového vůdce vzdálil cíl amerického prezidenta Donalda Trumpa na změnu režimu v Íránu, což urychlilo nákupy ropy, protože se očekává, že Írán bude pokračovat v uzavření Hormuzského průlivu a útocích na ropná zařízení v jiných zemích.
I v případě, že by válka rychle skončila, může to znamenat, že spotřebitelé a podniky po celém světě budou čelit týdnům nebo měsícům vyšších cen pohonných hmot kvůli poškození zařízení, narušení logistiky a zvýšeným rizikům pro přepravu. Pokud by země navíc musely začít uzavírat ropné vrty, trvalo by obnovení dodávek po ukončení konfliktu ještě déle.
Těžba ropy z hlavních jižních polí v Iráku klesla o 70 procent na 1,3 milionu barelů denně, země totiž nemůže vyvážet ropu přes Hormuzský průliv, řekly agentuře Reuters zdroje z odvětví. Skladovací kapacity jsou na maximu.
