Ropný šok na obzoru? Konflikt v Íránu tlačí ceny k ročním maximům
Ceny ropy se dál výrazně zvyšují kvůli obavám, že pokračující konflikt na Blízkém východě naruší dodávky suroviny na trh. Severomořská ropa Brent si krátce po 09:00 středoevropského času připisovala více než čtyři procenta a pohybovala se v blízkosti 81 dolarů za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) vykazovala nárůst zhruba o 3,7 procenta a nacházela se nedaleko 74 dolarů za barel.
Společnost Bernstein v pondělí zvýšila odhad ceny ropy Brent na letošní rok z 65 dolarů na 80 dolarů za barel. Předpověděla, že v případě vleklého konfliktu by cena Brentu mohla vystoupit na 120 až 150 dolarů za barel. V pondělí se cena Brentu v jednu chvíli vyšplhala až na 82,37 dolaru za barel, nejvýše od loňského ledna.
Írán od soboty čelí útokům Spojených států a Izraele. Vysoce postavený činitel íránských revolučních gard v pondělí večer uvedl, že Teherán uzavřel Hormuzský průliv, přes který prochází zhruba pětina celosvětových dodávek ropy. Oblastní velitelství amerických ozbrojených sil CENTCOM později tuto informaci podle televize Fox News popřelo. Tankery a další lodě se nicméně Hormuzskému průlivu dál vyhýbají, uvedla agentura Reuters.
„Rychlé uklidnění situace není na obzoru, Hormuzský průliv zůstává prakticky uzavřen a Írán dává najevo připravenost útočit na energetickou infrastrukturu v regionu, takže pokračuje tlak na růst cen ropy,“ uvedl analytik Tony Sycamore ze společnosti IG. „Ačkoliv panují obavy ohledně ropy přepravované přes Hormuzský průliv, větším rizikem pro trh by byly útoky Íránu na další energetickou infrastrukturu v regionu,“ domnívají se analytici banky ING.
Evropský plyn výrazně zdražuje. Cena klíčových burzovních kontraktů vyskočila o více než 20 procent a od pátečního uzavření trhů už vzrostla o více než 60 procent. Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh se dostala na 56 eur, tedy 1360 korun, za megawatthodinu. Investoři reagují na zastavení provozu největšího světového exportního závodu na zkapalněný zemní plyn (LNG) v Kataru, který byl uzavřen po zásahu íránským dronem.
Evropa čelí nové hrozbě pro dodávky plynu. Ceny vyskočily o desítky procent
Zprávy z firem
