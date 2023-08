Akciím se letos daří nad očekávání dobře. Investoři vyhlížejí pokles sazeb

Recese, které se analytici obávali ještě na přelomu tohoto roku, se nedostavila. Globální ekonomika šlape dál a investoři již vyhlížejí pokles úrokových sazeb v příštím roce. To vše žene ceny akcií nahoru. Nejlépe se daří těm americkým.

Akciovým trhům se letos daří znatelně lépe, než se predikovalo ještě na začátku roku, a to díky dobře šlapající globální ekonomice. „Z hlediska ekonomického vývoje se především nerealizovala očekávaná recese, kdy zůstal odolný trh práce a spotřeba domácností,“ konstatuje Jan Šafránek, akciový analytik České spořitelny. Pozitivní vývoj ekonomiky se přelévá do lepšího vývoje hospodaření firem. Výsledková sezóna je aktuálně v plném proudu a přináší pozitivní zprávy.

USA vítězí

Investoři a trhy jsou nyní pozitivně naladěni, protože inflace z loňských hodnot, které byly nejvyšší za desítky let, razantně brzdí. Díky tomu se už trh těší na pokles úrokových sazeb centrálních bank, který by měl přijít snad nejpozději v příštím roce.

Akciovým indexům v USA se daří o něco lépe než těm evropským. „Situace ve vývoji ekonomik je lepší ve Spojných státech než v Evropě či v Číně, což je jeden z faktorů pro letošní relativně lepší výkonnost indexů v USA,“ popisuje Šafránek.

Zásadní dopad přišel u technologických akcií, které se na sklonku roku 2021, když začaly centrální banky zvyšovat úrokové sazby, staly nechtěným zbožím. Letos ale americký technologický index Nasdaq zatím posílil o 38 procent.

Big techům se daří

V tomto roce ovlivnilo pohyby na trhu mnoho faktorů. Prakticky neexistuje týden, kdy by se něco důležitého nestalo. „Hned na začátku roku spolu začaly bojovat dvě velké technologické společnosti – Microsoft a Alphabet – na poli vývoje a integrace umělé inteligence. O několik měsíců později přišla krize v americkém bankovním sektoru, která se rozšířila i do Evropy. Vedle toho všeho na trhy vstupují i centrální banky, které se tento týden také sešly. Americký Fed a evropská ECB však nyní říkají, že se zvyšováním úrokových sazeb možná skončily a že další vývoj bude záviset na tom, jaké údaje přijdou z ekonomik. Pokud banky již sazby nezvýší, akciové trhy by si pravděpodobně mohly oddechnout. Akcie však již na tento vývoj reagují pozitivně, neboť americké indexy jsou oproti svým maximům níže pouze o 5 až 8 procent a evropské indexy se pohybují těsně kolem maxim. To samozřejmě může přinést zajímavé obchodní a investiční příležitosti,“ uvádí analytik XTB Tomáš Vranka.

V posledních několika týdnech akciové trhy rozvířila také výsledková sezóna amerických big techů.

Jako první se s výsledky pochlubil Microsoft. „Microsoft zveřejnil čísla, která byla poměrně dobrá, ale investoři zkrátka čekali možná trochu víc. Cloud Azure, který byl v posledních letech hlavním tahounem růstu Microsoftu, dále zpomaluje a segment stolních počítačů a licencí Windows klesá již několik čtvrtletí v řadě,“ dodal Vranka.

Druhou velkou technologickou společností byla společnost Alphabet. Ta je mateřskou společností Googlu a uplynulé čtvrtletí pro ni nebylo nejlepší. Již v průběhu minulého roku začala společnost pociťovat útlum v reklamním segmentu. Velké společnosti se totiž obávaly, že je čekají těžké časy, a tak méně utrácely za reklamu na Googlu. Do toho na začátku roku vyhlásil Googlu otevřenou válku Microsoft, protože mu chtěl díky nástrojům umělé inteligence ve vyhledávání sebrat podíl na trhu. Nyní však Google oproti očekávání dosáhl vyšších tržeb i zisků a cloud, který poskytuje dalším společnostem, mu také začíná přinášet pěkné výnosy.

Třetí velkou technologickou společností byla Meta. Ta má za sebou katastrofální rok 2022, kdy její akcie ztratily více než 70 procent. Společnost však zažívá velký comeback a od začátku roku akcie vzrostly o zhruba 150 procent. Meta před několika dny zveřejnila výsledky, které překonaly veškerá očekávání. Dosáhla vyšších tržeb, zisku, počtu uživatelů a registruje také rostoucí poptávku po reklamě. Meta také výrazně zvýšila svůj výhled na aktuální čtvrtletí, který v ideálním případě počítá s růstem tržeb až o 20 procent a Meta tak patří k nejvýkonnějším akciím letošního roku.

Z velkých technologických společností budou v příštích týdnech reportovat své výsledky Apple, Amazon a NVIDIA, takže je jisté, že na trzích opět dojde k zajímavým pohybům.

Plonkové britské akcie

Širší americký index S&P 500 od začátku roku vzrostl zhruba o 20 procent. Tomu by se mohlo dařit i nadále. „Pokud budou ekonomická data přicházet v podobném trendu jako nyní, mohl by index S&P 500 atakovat loňská, potažmo historická maxima,“ podotýká Šafránek.

Index pražské burzy PX letos posílil o více než 13 procent, nejvíce se na pražském parketě dařilo akcím společnosti ČEZ. Německý DAX od počátku roku stoupl o zhruba 17 procent a francouzský CAC 40 o zhruba 14 procent. Nejslabší růst – o dvě procenta – vykázal britský index FTSE 100. Ostrovním akciím se tak stále nepodařilo setřást stín brexitu, když za posledních pět let vydělaly půl procenta. Index S&P 500 přitom za stejnou dobu investorům vydělal 60 procent.

