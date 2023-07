Týden tradera: Microsoftu se daří, Fed možná naposledy zvýšil sazby

Máme za sebou týden ve znamení Fedu, kdy se opět po čase rozhodovalo o úrokových sazbách. Očekával se další pohyb směrem vzhůru o 25 bodů, což se také nakonec stalo. Indexy v reakci zatím zaznamenaly spíš menší růst. Je to dáno tím, že většina účastníků trhu stále sází na to, že tato úprava sazeb směrem vzhůru by mohla být již skutečně poslední. Nechejme se ale překvapit, jak to nakonec dopadne.

Úrokové sazby byly zvýšeny o 25 bazických bodů, ale Fed ponechal trhy v nejistotě ohledně dalšího zasedání v září. Centrální banka chce nadále vyhodnocovat přicházející data z ekonomiky. Pokud nezaměstnanost zůstane kolem 3,5 procenta, lze očekávat další tlak na růst sazeb až k šesti procentům.

Guvernér Fedu Jerome Powell na tiskové konferenci rovněž připustil určitou možnost snižování sazeb a pouze pokračování ve snižování bilance (QT), což by bylo považováno za další krok k normalizaci měnové politiky centrální banky. Vzhledem k tomu, že aktuální hodnota ukazatele Shiller P/E je 31,75 bodu (ukazuje velmi nadhodnocený akciový trh), tak v případě „agresivnějšího QT“ se určitě dočkáme nástupu volatilnějšího období na finančních trzích.

Křetínský uspěl v boji o zadlužené Casino. Věřitelé řetězce kývli na jeho nabídku, jak se vyhnout bankrotu Zprávy z firem Francouzský zadlužený maloobchodní řetězec Casino se „v zásadě" dohodl s některými hlavními věřiteli na nabídce českého miliardáře Daniela Křetínského a jeho obchodního partnera Marca Ladreit de Lacharrière podporované britským fondem Attestor. Ti firmě v nesnázích navrhli, že jí zajistí čerstvý kapitál a pomohou s restrukturalizací dluhu, aby se vyhnula bankrotu. Společnost to uvedla na svém webu. ČTK Přečíst článek

Francouzský řetězec Casino (snaží se ho ovládnout podnikatel Daniel Křetínský) ohlásil provozní ztrátu ve výši 233 milionů eur v prvním pololetí. Firma v týdnu přerušila obchodování se svými akciemi a očekává se, že brzy dosáhne definitivní dohody o restrukturalizaci svého dluhu. Za špatnými provozními výsledky stojí především snížení cen ve francouzských obchodech. Osobně jsem velmi zvědav, zda se podaří dosáhnout zajímavé dohody, která by umožnila podniku přežít. Investoři by na případném budoucím úspěšném managmentu českého miliardáře mohli nakonec vydělat.

Společnost Microsoft vykázala lepší než očekávaný růst tržeb díky pokračujícímu posilování své služby Azure. Tržby z "inteligentního cloudu", který zůstává největším tahounem příjmů, vzrostly oproti předchozímu čtvrtletí o 15 procent na 24 miliard dolarů. Společnost vykázala celkové tržby ve výši 56,2 miliardy, což je o osm procent více než v předchozím roce, a zlepšila se i na úrovni čistého zisku. Ten v tomto toto čtvrtletí činil 20,1 miliardy dolarů, což je o pětinu více než v předchozím roce. Akcie tak mají otevřenou cestu pro překonání minulých historických maxim v post-pandemickém období. Průměrná cílová cena přes 370 dolarů se tedy nezdá, jako sci-fi.