Giganti Alphabet i Microsoft ohromili čtvrtletními zisky

Matka Googlu i její věčný rival Microsoft se topí v ziscích. Oběma Big techům rostly čtvrtletní zisky dvouciferným tempem, a to hlavně díky cloudovým službám. Alphabetu se spuštěním chatovacího robota Bard z části podařilo zmírnit obavy, že by Google na poli umělé inteligence mohla předstihnout firma Microsoft se svým ChatGPT.

Americké společnosti Alphabet, která je majitelem internetového vyhledávače Google, vzrostl ve druhém čtvrtletí čistý zisk o 14,8 procenta na 18,37 miliardy dolarů (400 miliard Kč). Výsledky překonaly očekávání analytiků díky stabilní poptávce po cloudových službách a oživení reklamy, uvedla firma v prohlášení.

Zisk na akcii Alphabetu činil 1,44 dolaru, zatímco analytici dotazovaní agenturou Refinitiv očekávali zisk jen 1,34 dolaru na akcii. Nad očekávání skončily i tržby, které se zvýšily o sedm procent na 74,6 miliardy dolarů.

Výsledky zahnaly obavy, že Google ztrácí finanční sílu ve stejné době, kdy pokrok v oblasti umělé inteligence (AI) ohrožuje dominantní vyhledávač, který je hlavním pohonem digitálního reklamního impéria Alphabetu, upozornila agentura AP. Googlu se ve čtvrtém čtvrtletí podařilo zastavit předchozí pokles reklamy. Očekává se, že bitva o nadvládu v oblasti AI si v příštích letech vyžádá investice v řádu miliard dolarů a růst tržeb z reklamy je pro investice do technologie AI, která by měla změnit konkurenční prostředí, důležitý. Ve druhém čtvrtletí tržby Googlu z reklamy vzrostly o tři procenta na 58,1 miliardy dolarů a byly vyšší, než čekali analytici.

Akcie Alphabetu letos vzrostly o téměř 50 procent. Většina zisků přišla od května, kdy Google poskytl podrobnější informace o svých produktech a strategii v oblasti AI. Tato prezentace pomohla zmírnit obavy, že Google by v důležité oblasti mohla předstihnout firma Microsoft.

Googlu roste konkurence. Bing s ChatGPT

Microsoft si díky investicím do firmy OpenAI, která vlastní populární službu ChatGPT, zajistil včasný náskok v oblasti AI a analytici nyní sledují, jak by Microsoft mohl ze služeb generativní AI těžit, upozornila agentura Reuters. Firma již začleňuje AI do svých produktů, třeba do interenetového vyhledávače Bing. Ve světle těchto investic Microsoftu už se pozice Googlu nezdá být tak neotřesitelnou.

Čistý zisk Microsoftu vzrostl za čtvrté fiskální čtvrtletí o 20 procent 20,1 miliardy dolarů (437,5 miliardy korun). Hospodaření podpořilo cloudové podnikání, které těžilo právě z nabídky doplňujících produktů zahrnujících novou technologii umělé inteligence (AI).

Zisk na akcii za tři měsíce do konce června činil 2,69 dolaru a překonal očekávání analytiků, kteří předpokládali zisk 2,55 dolaru. Tržby stouply o osm procent na 56,2 miliardy dolarů a rovněž byly vyšší než odhady analytiků. Tržby z cloudových služeb vzrostly o 21 procent na 30,3 miliardy dolaru.

„Microsoft ve svém čtvrtém fiskálním čtvrtletí (druhé čtvrtletí 2023) překonal odhady tržeb i čistých zisků. Společnost mírně překonala odhad tržeb v divizi inteligentního cloudu, kde vykázala solidní 15 procent meziroční růst,“ uvedl analytik XTB Tomáš Cverna. „Výrazný pokles v prodeji počítačů a jiných zařízení, ve čtvrtém fiskálním čtvrtletí, o 20 procent meziročně si vysvětluji poklesem poptávky kvůli předzásobení se spotřební elektronikou během pandemie covid-19,“ doplnil.

Firmě však prudce vzrostly i náklady, protože vybudovala nová datová centra pro podporu AI. Čtvrtletní kapitálové výdaje byly nejvyšší přinejmenším od fiskálního roku 2016.

