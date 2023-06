Skvělý půlrok pražské burzy, porazila inflaci. Bitcoin ale vydělal víc

Téměř 15 procent. Tolik by vydělal investor, který by na počátku letošního roku vsadil na pražskou burzu a nyní by vybíral zisky. Index PX-TR, tedy zahrnující dividendový výnos, si totiž za první půlrok obchodování připsal 14,32 procenta. Tím se vyrovnává nejvýkonnějším burzám světa. Příběh pražské burzy je však komplikovaný a může jít o jeden z posledních skvělých roků.

Za úspěchem pražské burzy stojí zejména úspěch nejvýznamnější emise, kterou je stále ČEZ. Ten je největší a nejvíce obchodovanou akcií v Praze, a právě nárůst její ceny se nejvíce podepsal na růstu celé pražské burzy. Data mluví jednoznačně: od 3. ledna, kdy se otevřely obchody, do aktuálního okamžiku si ČEZ polepšil o 14,8 procenta, PX-TR pak 14,3 procenta.

Problém jménem ČEZ

Závislost na vývoji akcií ČEZ však právě letos můžou být zcela zásadním problémem pro pražskou burzu. Vláda Petra Fialy totiž již vloni uvedla, že ČEZ zestátní a stáhne akcie celé nebo alespoň části společnosti z burzy.

Akcie tuzemské energetické společnosti tak negativně reagovaly vždy, když některý z vládních činitelů podpořil spekulace o zestátnění ČEZ. Naopak výrazně rostly při oznámení výsledků, kdy ČEZ za loňský rok reportoval rekordní zisk ve výši 80,7 miliardy korun.

Konec ČEZ na burze?

Podle minoritních akcionářů v čele s Michalem Šnobrem jsou akce vlády proti minoritním akcionářům velkým problémem a mohou poškodit reputaci České republiky u zahraničních investorů. Stát si takovou kritiku vysloužil zejména zamýšlenou změnou zákona o obchodních společnostech, který by mohl změnit pravidla pro vytěsnění minoritářů.

Namísto aktuálních 90 procent všech akcií by po přijetí novely tohoto zákona stačilo 75 procent akcií z přítomných na valné hromadě. Pokud by k této změně došlo, stát by si podle minoritních akcionářů mohl na příští valné hromadě schválit zcela cokoli, včetně zamýšleného rozdělené společnosti na část výrobní, kterou by 100procentně vlastnil stát, a distribuci s prodejem, které by možná zůstaly na burze.

To by však znamenalo de facto konec ČEZ na burze, protože tato část představuje výrazně nižší podíl na ziscích „velkého ČEZ“. A konec této firmy na burze by byl výrazný problém pro celý český kapitálový trh.

Velmi dobrý půlrok

Navzdory tomu zatím Burza cenných papírů Praha může slavit velmi dobrý půlrok. Výnos přesahující 14 procent totiž znamená, že pražská burza porazila inflaci, což například vloni nepřipadalo v úvahu.

Zároveň se pražská burza dostala mezi úspěšné globální parkety. Podobný výnos totiž zaznamenal například širší americký index S&P 500 (necelých 15 procent) či německý DAX (14,5 procenta). Dokonce výrazně překonala například americký Dow Jones Industrial (výnos necelá tři procenta) či britský index FTSE 100, který dokonce zaznamenal od počátku roku propad o 0,4 procenta.

Raketa zvaná bitcoin

Pražská burza také porazila další populární investiční nástroje, jako je například ropa (za od začátku roku zaznamenala mírný pokles), zlato (růst o šest procent) nebo Dollar index, který také zaznamenal mírný pokles, ačkoli například v loňském problematickém roce patřil k jediným rostoucím investičním nástrojům.

Přesto tu je jedno významné aktivum, které rostlo až zázračně rychle. Vítězem investičního prvního pololetí letošního roku se stal bitcoin. Ten vloni propadl téměř o 80 procent, a právě na začátku letošního roku byl na dně. Jeho cena klesla až pod 16 tisíc dolarů. Nyní se však bitcoin prodává za více než 30 tisíc dolarů, aktuální nárůst činí 80 procent.