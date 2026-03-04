Cena plynu pro Evropu kolísá. Po skoku přichází pád
Velkoobchodní cena plynu v Evropě po prudkém růstu začala opět klesat. Během dne se propadla téměř o deset procent a dostala se pod 50 eur za megawatthodinu. Ještě v úterý přitom vystoupala na nejvyšší úroveň za více než dva roky. Napětí kolem Hormuzského průlivu zvyšuje volatilitu cen energií.
Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh se po silném růstu v uplynulých dvou dnech snižuje. Klíčový termínový kontrakt na plyn s dodáním příští měsíc kolem 13:00 SEČ vykazoval ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku pokles o téměř deset procent. Cena tak sestoupila pod 50 eur (zhruba 1200 korun) za megawatthodinu (MWh). V minulých dvou dnech přitom prudce rostla kvůli dopadům války na Blízkém východě.
V úterý se cena tohoto kontraktu přechodně vyšplhala nad 65 eur za MWh, nejvýše od ledna 2023. Ještě minulý pátek se přitom pohybovala nedaleko hranice 30 eur za MWh.
Írán od soboty čelí útokům Spojených států a Izraele. Konflikt vedl k omezení lodní dopravy v Hormuzském průlivu, kterým prochází zhruba třetina globálních dodávek zkapalněného zemního plynu (LNG).
Negativní dopad konfliktu na Blízkém východě na dodávky energetických surovin by mohl v Evropské unii obnovit debatu ohledně zákazu dovozu zemního plynu z Ruska. Podle agentury Reuters to řekl norský ministr energetiky Terje Aasland.
Konec ruského plynu v EU? Konflikt na Blízkém východě může plány zkomplikovat
Zprávy z firem
Negativní dopad konfliktu na Blízkém východě na dodávky energetických surovin by mohl v Evropské unii obnovit debatu ohledně zákazu dovozu zemního plynu z Ruska. Podle agentury Reuters to řekl norský ministr energetiky Terje Aasland.
Katar byl v pondělí nucen zastavit vývoz LNG, protože íránské drony zasáhly zařízení společnosti QatarEnergy na zpracování plynu.
„Pochybujeme, že se situace výrazně zlepší, dokud bude Írán schopen odpalovat rakety a drony,“ uvedl analytik Arne Lohmann Rasmussen ze společnosti Global Risk Management (GRM).
Evropská unie nicméně členským zemím sdělila, že nevidí žádný bezprostřední dopad konfliktu na bezpečnost dodávek zemního plynu a prozatím v této souvislosti neplánuje žádná opatření, uvedla agentura Reuters.
Zásobníky plynu v Evropské unii byly v pondělí podle údajů organizace Gas Infrastructure Europe (GIE) naplněny z necelých 30 procent. V České republice to bylo přes 31 procent.
Je česká ekonomika kvůli útokům na Írán v nebezpečí? Zdraží benzín, plyn, elektřina? Jisté ekonomické dopady mohou nastat, ale zatím je nelze srovnávat s covidem, říká Petr Bartoň, hlavní ekonom společnosti Natland, který dnes vystoupí na jubilejním pátém ročníku Global Investment Summitu (GIS). Summit se letos zaměří především na investice do nemovitostí, ale nabídne i široký přesah do kapitálových trhů, private equity, tradingu, kryptoměn a makroekonomických predikcí.
Na Česko má konflikt v Íránu malý vliv, říká ekonom Bartoň
Money
Je česká ekonomika kvůli útokům na Írán v nebezpečí? Zdraží benzín, plyn, elektřina? Jisté ekonomické dopady mohou nastat, ale zatím je nelze srovnávat s covidem, říká Petr Bartoň, hlavní ekonom společnosti Natland, který dnes vystoupí na jubilejním pátém ročníku Global Investment Summitu (GIS). Summit se letos zaměří především na investice do nemovitostí, ale nabídne i široký přesah do kapitálových trhů, private equity, tradingu, kryptoměn a makroekonomických predikcí.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.