Třetí největší evropská cestovka krachuje

Německá cestovní kancelář FTI se ani přes masivní finanční pomoc nepřenesla přes následky globální pandemie.

Třetí největší cestovní společnost v Evropě FTI se dostala do finančních problémů a její mateřská skupina FTI Touristik GmbH podala v pondělí u soudu návrh na zahájení insolvenčního řízení. Firma uvedla, že dělá maximum, aby zahájené zájezdy byly dokončeny podle plánu, ty nezahájené budou zrušeny.

Společnost v době pandemie nemoci covid-19 získala od státního stabilizačního fondu WSF pomoc 595 milionů eur (14,7 miliardy korun). Zdálo se, že budoucnost má zajištěnou, protože ji za jedno euro chtělo převzít konsorcium vedené americkým finančním investorem Certares a chtělo do ní vložit nový kapitál v objemu 125 milionů eur.

Podle poskytnutých údajů však rezervace v poslední době výrazně zaostávala za očekáváním a řada dodavatelů trvala na platbě předem. Kvůli tomu se zvýšila potřeba likvidity, a firma už nebyla schopna tyto peníze vyplácet do doby, než bude vyřešena nová investice. Vláda odmítla firmě poskytnout další pomoc.

FTI Group má zhruba 11 tisíc zaměstnanců a je třetí největší evropskou cestovní společností za TUI a DER Touristik. Ve fiskálním roce 2022/2023 vzrostl firmě obrat o deset procent na 4,1 miliardy eur. Hlavním akcionářem byla naposledy egyptská investiční rodina Sawirisů, uvedla agentura DPA.

