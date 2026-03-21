Praha zatím neláká soukromé tryskáče. Chybí jí víc luxusních zážitků, říká šéf W Prague
Praha má nové luxusní hotely a její reputace roste, přesto podle šéfa hotelu W Prague Tareka Dallala stále nepatří mezi světové top destinace pro náročnou klientelu. V rozhovoru vysvětluje, proč je pro hotel zásadní lokální publikum, jakou roli hraje americký trh a co české metropoli chybí, aby přilákala opravdu bohaté cestovatele.
W Prague je otevřený téměř rok a půl. Máte za sebou „porodní bolesti“?
Každé otevření nového hotelu přináší určité výzvy. První prioritou je uvést provoz do plné funkčnosti, doladit technické detaily, servis i interní procesy. Je to podobné jako s novým autem – vždy se objeví drobnosti, které je potřeba postupně vychytat.
První rok je proto hlavně o ladění detailů, a to jak technických, tak provozních. V našem případě šlo navíc o uvedení zcela nové značky na pražský trh, takže bylo potřeba hostům vysvětlit, co vlastně W znamená.
Myslím si ale, že se první rok velmi povedl. Už během něj jsme získali čtyři hvězdy Forbes Travel Guide, což hotely obvykle získávají až po delší době provozu.
Museli jste během prvního roku něco zásadního změnit?
Technické úpravy jsou u podobných projektů běžné, zvlášť když kombinujete historickou budovu s novou částí. U rekonstrukcí se často objeví věci, které je nutné řešit až za provozu. Tyto procesy mohou trvat i rok nebo dva, než se vše dostane do ideálního stavu. Jinak ale chod hotelu odpovídal našim očekáváním.
Dvě třetiny hostů tvoří Pražané
Značka W byla v Praze nová. Jak jste ji představovali místnímu trhu?
W je lifestyle značka – stojí na tom, že se v hotelu neustále něco děje. Naším cílem bylo vytvořit prostředí, kam lidé chodí nejen přespat, ale také za zážitky.
Klíčovou roli hraje gastronomie a bary. Máme několik konceptů, z nichž každý má vlastní atmosféru i publikum. Lounge nabízí večerní DJ program a společenský život, bar Minus One je komornější a Le Petit Beefbar přináší moderní pojetí luxusní gastronomie.
Funguje v Praze model, kdy hotel spoléhá i na lokální klientelu?
Ano, a velmi dobře. Více než dvě třetiny hostů v našich barech a restauracích tvoří Pražané. Bez lokální klientely by takto rozsáhlý gastronomický koncept vůbec nemohl fungovat.
Chceme, aby hotel nebyl jen místem pro ubytované hosty, ale také společenským centrem. Máme stálé hosty, kteří k nám chodí pravidelně – ať už na koktejly, nebo za atmosférou. Spektrum návštěvníků je navíc velmi široké, od mladších po starší klientelu.
Plánujete otevření rooftop baru?
Ano, otevření plánujeme na jaře, pravděpodobně v druhé polovině dubna, pokud to počasí dovolí. Koncept bude inspirovaný Středomořím – jídlem i koktejly.
Nechceme z něj ale dělat hlučné party místo. Spíš chceme nabídnout prostor pro příjemné posezení s výhledem na Prahu.
Na jaký typ hostů se zaměřujete?
Jsme lifestyle luxusní hotel, takže cílíme na hosty, kteří vyhledávají zážitky a jsou ochotni si za ně připlatit. Dříve byla značka W vnímána jako orientovaná na mladší klientelu, dnes je ale publikum mnohem širší.
Chodí k nám páry, jednotlivci i starší hosté. Spojuje je zájem o zážitky – ať už jde o gastronomii, bary nebo naše spa.
Praha zatím není luxusní destinací
Odkud přijíždí vaši hosté?
Pro hotely skupiny Marriott je zásadní americký trh. Hosté ze Spojených států tvoří významnou část klientely. Dále k nám přijíždějí lidé z Velké Británie, Německa i dalších evropských zemí, ale také z Asie a Blízkého východu.
Důležitou roli hraje i věrnostní program Marriott Bonvoy, do kterého se snažíme zapojit co nejvíce hostů.
Je Praha podle vás luxusní destinací?
Do určité míry zatím ne. Města jako Paříž nebo Milán mají dlouhou tradici luxusního turismu, zatímco Praha se světu otevřela relativně nedávno.
Udělala ale obrovský pokrok. Přesto zatím není místem, kam by lidé běžně létali soukromými tryskáči za luxusními zážitky. Cesta na úroveň Paříže, Vídně nebo Milána ještě nějaký čas potrvá.
Co Praze chybí?
Především širší nabídka luxusních zážitků. Velmi náročný host musí mít jasný důvod, proč přijet právě sem. Praha je krásná, ale ve srovnání s většími metropolemi nabízí méně možností.
Pomohla by lepší letecká dostupnost?
Rozhodně. Dálkové lety jsou pro byznys zásadní. Spojení do USA je klíčové, ale většina linek je pouze sezónní. Celoroční provoz by výrazně pomohl.
Jediný lifestyle luxury hotel v Česku
Jakou roli má W Prague v rámci Marriottu?
Marriott má v Praze několik značek, například Courtyard nebo Marriott Prague. W Prague patří do luxusního segmentu a je jediným lifestyle luxury hotelem této skupiny v České republice.
Spekuluje se o odchodu hotelu Augustine z portfolia Marriott. Mělo by to pro vás dopad?
O těchto spekulacích víme, ale nic zatím nebylo oficiálně potvrzeno. Pokud by k tomu došlo, byli bychom jediným luxusním hotelem Marriott v Česku. Jaký konkrétní dopad by to mělo, je ale zatím těžké odhadnout.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.