Hantavirus, ebola... Smrtící infekce hrozí, ale vakcíny proti nim se nevyplácejí

Hantavirus a virus ebola, které se vynořily v posledních týdnech, neohrožují (aspoň zatím) mnoho obyvatel bohatého světa.
Josef Tuček

Hantavirus a virus ebola, které se vynořily v posledních týdnech, neohrožují (aspoň zatím) mnoho obyvatel bohatého světa. A tak farmaceutický průmysl nespěchá s vývojem léků nebo vakcín proti nim. A nové cesty, jak zaplatit výzkum nových léčiv a získat je dostatečně včas, zatím nefungují.

Ohnisko hantaviru na palubě nizozemské výletní lodi Hondius, kam zřejmě v Argentině pronikla nákaza, si získalo pozornost příběhem cestujících, kteří byli na její palubě drženi v izolaci a nemohli se dostat na pevninu.

A v téže době přicházejí z Konžské demokratické republiky a z Ugandy zprávy o nové infekci virem ebola.

Obě události připomínají, že na světě stále existují smrtící infekce, proti nimž neexistuje účinná léčba ani preventivní očkování.

Riziko od zvířat

Právě chybějící obrana proti nim hází oba viry do jednoho pytle. Společné mají i to, že se na lidi šíří ze zvířat.

Hantaviry jsou viry, které žijí v hlodavcích a šíří se vdechnutím částic z jejich moči, trusu nebo slin. Takto se mohou nakazit i lidé. Nebezpečné u hantavirového kmene pojmenovaného Andes, který se dostal i na onu výletní loď, je to, že se přímo od nemocného člověka může nakazit další člověk, což u jiných kmenů hantaviru obvyklé nebývá. Tím se nemoc může rozšířit i do těch částí světa, kde infikovaní hlodavci vůbec nežijí. Nemoc postihuje plíce, navzdory lékařské péči 30 až 50 procent nakažených osob umírá.

Také ebolu šíří zvířata, zpravidla opice nebo kaloni. Přenášejí ji i nakažení lidé svými tělními tekutinami. Infekce se poprvé objevila v roce 1976 a od té doby propukla několikrát. Nemocný člověk má vysoké horečky a krvácí z tělních otvorů. Virový kmen označovaný jako Zaire zabíjí až 90 procent nakažených. Nynější kmen eboly zvaný Bundibugyo usmrtí 20 až 50 procent nakažených.

Vytvořit lék je drahé

Podle prognóz mají obě infekce minimální schopnost vyvolat epidemii třeba v Evropě nebo v Severní Americe. Inkubační doba u lidí nakažených hantavirem činí tři týdny a ebolou něco přes týden. Až poté mohou nemoc přenášet dál a mezitím je čas izolovat infikované i osoby, s nimiž byli v kontaktu.

S léčením je to horší. Proti žádné z obou chorob neexistuje cílený účinný lék, ani dostupná preventivní vakcína. Lékaři dokážou tlumit projevy choroby a udržovat životní funkce, čímž má nemocný vyšší šanci, že jeho organismus nákazu nakonec porazí.

Jenže hantavirus ani ebola nejsou finančně zajímavé. Zhruba 90 procent veškerého vývoje léků se zaměřuje na nemoci, které trápí obyvatele bohatých zemí. Získání nového léku totiž přijde na zhruba půldruhé miliardy dolarů a další miliardu v podobě časových nákladů, tedy očekávaných výnosů, kterých se investoři vzdávají během dlouhého vývoje léku. Tyto peníze plus zisk musí prodej medikamentu přinést, a to se v chudých zemích nedaří. A tak se farmaceutické firmy do výroby nehrnou.

Aspoň startovací výzkum, který vytipuje nadějné směry bádání a není až tolik drahý, financují třeba univerzity. Další postup mohou podporovat vládní nebo mezinárodní instituce. Ovšem třeba Světová zdravotnická organizace (WHO) přestala od začátku loňského roku dostávat dřívější příspěvky od Spojených států, které z ní následně letos vystoupily. Tím se možnosti podpory výzkumu značně zkomplikovaly.

Půlstoletí výzkumu bez výsledku

A tak dnes sice existují dvě vakcíny proti nejhoršímu kmeni eboly zvanému Zaire, avšak nejsou účinné proti nyní nebezpečnému kmeni Bundibugyo. Širokospektrou vakcínu proti celé skupině virů, včetně eboly, nyní zkouší vytvořit Oxfordská univerzita.

S hantaviry je to podobné. Vývoj vakcíny ve státních ústavech se vleče od osmdesátých let minulého století, ale k využití v lidské medicíně má stále daleko.

Kde vzít peníze

Už před deseti lety přišla britská organizace pro podporu výzkumu Wellcome Trust s nápadem, jak financovat vývoj léků, který se soukromým korporacím nevyplatí. V daném případě šlo o antibiotika. Vzhledem k tomu, že jejich účinnost rychle klesá, jsou pro farmaceutický byznys rovněž finančně riziková.

Zprávu připravila komise pod vedením Jamese O’Neilla, bývalého hlavního ekonoma investiční banky Goldman Sachs a také ministra v britské vládě, nyní profesora na Univerzitě v Manchesteru. Doporučení znělo vytvořit z veřejných peněz velkorysý mezinárodní fond, z něhož by farmaceutické firmy dostávaly miliardy dolarů na vývoj nových antibiotik a jako odměnu za dosažené výsledky, takže by se jim příprava nových léků vyplatila a nemusely by spoléhat až na zisky z jejich prodeje.

Debaty na toto téma stále probíhají. Někteří teoretikové podporují přímou finanční podporu vývoje léků, jak se k němu přikláněla O’Neillova komise. Jiní soudí, že by zdravotnické systémy mohly kupovat opce na budoucí pořízení teprve vyvíjeného medikamentu, čímž by do farmaceutické firmy nalily peníze ještě před prodejem léku.

Další naopak argumentují, že by bylo lepší, kdyby farmaceutická společnost platila přípravu léčiv ze svého či z komerční půjčky. Státy by ji však odměnily poté, kdy už bude výsledek na trhu, třeba daňovými úlevami, podporou vyšší ceny léku nebo jeho nákupem do státních hmotných rezerv. V tomto případě by záleželo na tom, jak velký zdravotní význam by nový lék měl.

Něco takového by teoreticky mohlo být vhodné i pro vývoj léků proti novým infekčním chorobám, protože u nich stále hrozí, že v důsledku neustálé mutace virů přerostou ze stadia lokálního nebezpečí do globální hrozby.

Avšak ve vývoji antibiotik se za deset let žádný navrhovaný posun nekonal. A na úvahy o nějaké stimulaci vývoje léků proti novým infekcím ještě řada vůbec nepřišla.

Bankéř mluvil o „lidech nízké hodnoty.“ Musel se omluvit

šéf Standard Chartered Bill Winters na návštěvě Indie
Wikimedia Commons
nst
nst

Takhle bude vypadat budoucnost? Šéf britské banky Standard Chartered Bill Winters plánoval, že AI nahradí „méně hodnotný lidský kapitál“. Strhla se mela.

V poslední době, která se módně staví proti politické korektnosti, se někteří lidé evidentně poněkud utrhli z řetězu. Generální ředitel Standard Chartered Bill Winters v souvislosti s plánovaným rušením tisíců pracovních míst v bance prohlásil, že banka „v některých případech nahrazuje méně hodnotný lidský kapitál finančním a investičním kapitálem, který do změn vkládá.“

Bankéř, na snímku při loňské oficiální návštěvě Indie s nositelem Nobelovy ceny míru Mohammedem Yunusem, se musel omluvit, protože se podle Bloombergu okamžitě strhla veřejná kritika. Jenže, sociální sítě jsou zákeřné -  zjistilo se, že svůj výrok mezitím na síti Linkedin hájil. Napsal, že banka má odpovědnost pomáhat zaměstnancům přesouvat se do „hodnotnějších rolí“, zatímco automatizace postupně nahrazuje méně kvalifikované pozice.

V pátečním příspěvku na LinkedIn ale připustil, že jeho „volba slov některé kolegy rozrušila“. „Za to se omlouvám,“ uvedl.

Banka zruší tisíce míst

Winters tvrdí, že banka dlouhodobě investuje do podpory zaměstnanců, jejichž pracovní pozice byly narušeny automatizací.

„V tomto kontextu jsem řekl, že méně hodnotné role jsou vůči automatizaci zranitelnější a že máme odpovědnost pomáhat kolegům přesouvat se do hodnotnějších pozic,“ napsal. „Budeme i nadále otevřeně mluvit o dopadech technologických změn a zároveň budeme odpovědně pomáhat našim lidem přizpůsobit se a uspět.“

Kontroverzní výroky pronesl Winters začátkem týdne při komentování role umělé inteligence v plánech banky zrušit tisíce pracovních míst. Jeho slova vyvolala nevoli mezi managementem i zaměstnanci v klíčových centrech banky, například v Indii.

„Nejde o snižování nákladů; v některých případech nahrazujeme méně hodnotný lidský kapitál finančním a investičním kapitálem, který do transformace vkládáme,“ uvedl Winters v úterý během briefingů v Hongkongu.

Podle zdrojů Bloombergu jeho slova zneklidnila i asijské regulátory, Winters následně zaměstnancům rozeslal uklidňující interní memorandum.

Formulace vyvolala kritiku na sociálních sítích i napříč Asií, regionem, který bance přináší většinu zisků. Případ podle agentury zároveň ukazuje, jak citlivou rovnováhu musí hledat vrcholoví bankéři: akcionáři tlačí na snižování nákladů a rychlejší zavádění AI, zatímco firmy se zároveň snaží působit empaticky vůči zaměstnancům ohroženým automatizací.

Winters svá slova pronesl krátce poté, co londýnská banka oznámila plán zrušit během příštích čtyř let téměř osm tisíc podpůrných pracovních míst. Standard Chartered se tak zařadila mezi první globální banky, které otevřeně popsaly, jak očekávají, že umělá inteligence povede ke snižování počtu zaměstnanců.

Lukáš Kovanda: Svět věří levné iluzi. Ropný náraz může přijít už za pár týdnů

Lukáš Kovanda: Svět věří levné iluzi. Ropný náraz může přijít už za pár týdnů
iStock
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Írán rozehrál s Trumpem ďábelskou partii plnou falše. Záměrem je do poloviny léta nechat Ameriku a Západ vykrvácet ze zásob ropy a potenciálně Číně usnadnit přepadení Tchaj-wanu, píše v komentáři hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Válka na Blízkém východě by normálně vyhnala ceny benzínu u českých čerpacích stanic třeba nad 70 korun za litr. Místo toho ale sledujeme bizarní partii na geopolitické šachovnici, při níž se americký prezident Donald Trump i jeho úhlavní nepřítel z Teheránu snaží trh obelstít. Každý z jiného důvodu. Jenže molekuly ropy nelze vytisknout jako termínové kontrakty na barel a skutečný vítěz sedí v Pekingu.

Učebnicový šok, který se nedostavil

Představme si, že bychom v učebnicích mezinárodní ekonomie hledali klasický, učebnicový příklad geopolitického šoku. Na Blízkém východě dojde k vojenské eskalaci, Írán zablokuje strategicky velevýznamný Hormuzský průliv, kudy denně protéká pětina světové ropy, a globální trhy zachvátí panika. Spekulanti, hedgeové fondy a algoritmy začnou zběsile nakupovat termínové kontrakty, protože větří snadný zisk. Výsledkem je cenový armagedon. Ropa Brent letí ke 150 dolarům za barel, benzín a nafta v Česku lámou historické rekordy a inflace kosí peněženky střední třídy.

Jenže v květnu 2026 sledujeme na displejích burz v Londýně a New Yorku naprostou anomálii. Ropa sice není levná, osciluje kolem vysokých 110 dolarů za barel, ale k žádnému apokalyptickému vzestupu nedošlo. Řidiči v Praze či Brně sice nadávají na dražší paliva, ale čerpací stanice normálně fungují.

Jak je to možné, když světová ekonomika reálně čelí největšímu fyzickému výpadku dodávek ropy v moderních dějinách?

Psychologická válka o cenu ropy

Odpověď dává nejnovější, zevrubná zpráva Oxfordského institutu pro energetická studia. Pod povrchem se totiž odehrává asi ta nejcyničtější finanční a psychologická válka jednadvacátého století. Je to fascinující divadlo, ve kterém se americký prezident Donald Trump a íránští ajatolláhové paradoxně snaží o totéž – verbálně srazit cenu ropy dolů. Každý z nich k tomu má však diametrálně odlišný, čistě sebestředný motiv. A v koutě mezitím tiše vyčkává Peking, který z této blamáže těží maximum a systematicky se připravuje na anexi Tchaj-wanu.

Abychom rozpletli toto klubko ekonomických paradoxů, musíme nejdříve pochopit, co se stalo s takzvaným „papírovým trhem“. To je virtuální prostor, kde se netočí reálné sudy s černým zlatem, ale obchoduje se zde s finančními deriváty – s futures neboli termínovými kontrakty.

Spekulanti z trhu utekli

V minulosti to byli právě finanční spekulanti, kteří při sebemenším politickém napětí přilili olej do ohně a vyhnali cenu nahoru. Tentokrát se ale stal naprostý úlet. Množství dlouhodobě otevřených pozic na londýnské burze ICE, kde se obchoduje evropská referenční ropa Brent, absolutně zahučelo dolů. Spekulanti z trhu prchli. Důvodem je tvrdý zásah burzovních regulátorů.

Londýnská burza ICE po předchozích zlých zkušenostech s kolapsem, například když v roce 2022 kvůli válce na Ukrajině totálně zkolaboval její trh s niklem, uplatnila hrubou sílu a plošně zdvojnásobila finanční zálohy, takzvané marginy, které je třeba na burze složit, aby bylo možné vůbec obchodovat. Takže kdo chce držet burzovní pozici, musí mít na účtech obří balík hotovosti, ještě násobně větší než dosud. Pro velké hráče, jako jsou hedgeové fondy a komoditní obchodníci, to byla stopka. Náklady na kapitál totiž prorazily jejich interní limity řízení rizik, takzvané VaR limity, a donutily je k ústupu.

Trh s ropou se proměnil v divokou arénu vnitrodenního obchodování. Objemy obchodů během dne sice trhaly rekordy, protože si všichni přehazovali ropu jako horký brambor, aby zrovna pod nimi nekřápl tenký led, ale nikdo neměl žaludek na to držet pozici přes noc. Investoři zkrátka nechtěli jít spát s otevřeným rizikem, že se ráno probudí do zpráv o raketovém útoku a zkrachují.

Kapitál proto z Londýna masivně utekl ke konkurenci v Chicagu, tedy na CME, která zareagovala prozíravěji a nabídla slevy na zálohách, a především k opcím. U opcí totiž člověk riskuje jen to, co zaplatí za „lístek do hry“, tedy opční prémii. Žádné strmé nárůsty nutných záloh přes noc, žádné nucené výprodeje. Trh začal žít vteřinou. Extrémně se rozšířil druh opcí, tedy kontraktů, které expirují ještě ten samý den, kdy je investor koupí. Z ropného trhu se v důsledku toho vytratil proces efektivního objevování rovnovážné ceny. Finanční svět paralyzoval strach a regulace, což paradoxně notně zchladilo nákupní horečku spekulantů.

Trumpova slovní intervence

A právě toho využili politici. Ustrašené nálady na trhu umně využívá Trump. Pro něj je cena benzínu na amerických pumpách klíčovým ukazatelem dalších vlastních politických šancí. V USA se totiž nezadržitelně blíží podzimní kongresové volby. Historická zkušenost ukazuje, že drahá paliva jsou pro vládnoucí stranu politickou gilotinou.

Trump proto nasadil svou nejsilnější zbraň: umění slovního srážení cen, tedy jakési verbální intervence, kterou uplatňují třeba i centrální bankéři, když chtějí tlumit inflační očekávání veřejnosti. S nebývalou kadencí se na síti Truth Social nebo na tiskových konferencích svět už řadu týdnů dozvídá, že „mírové rozhovory s Íránem jsou v závěrečné fázi“ a že „dohoda o bezpečném průjezdu tankerů Hormuzským průlivem je na spadnutí“. Trump dobře ví, jak citlivé jsou algoritmy obchodující s krátkodobými opcemi.

Jakmile se na terminálech agentury Bloomberg objeví nadějný titulek, obchodní systémy začnou automaticky prodávat a cena klesne. Trump tak úspěšně udržuje iluzi klidu a kupuje si politický čas. A kupuje si také akcie a další věci na burze, kde je letos i na své poměry mimořádně aktivní – uskutečňuje rekordních 60 obchodů denně.

Jenže samotná slova by trh dlouho neopila. Aby Trumpova rétorika měla váhu, musí ji Washington podložit tvrdým materiálním zásahem. Spojené státy proto spustily historicky bezprecedentní operaci: pumpují na trh gigantických 10 milionů barelů ropy týdně ze svých strategických ropných rezerv. Tento masivní proud vládní ropy fyzicky lepí díry po chybějících dodávkách z Blízkého východu.

Írán hraje delší hru

Co na to Írán? Mohlo by se zdát, že ten bude s Trumpem bojovat a snažit se cenu ropy vyhnat co nejvýše, aby Západ ekonomicky ochromil. Jenže Teherán hraje rafinovanější, dlouhodobější a nebezpečnější hru. Íránské tajné služby a Revoluční gardy prostřednictvím arabských médií, jako je televizní stanice Al Arabiya, záměrně vypouštějí do světa falešné zprávy o tom, že „diplomatické řešení krize v Hormuzu je na spadnutí“. Příslušné posty na síti X pak po několika hodinách klidně smažou nebo popřou.

Proč to ajatolláhové dělají? Protože nechtějí, aby cena ropy vyletěla nahoru příliš rychle. Kdyby ropa okamžitě stála 150 dolarů, globální ekonomika by upadla do těžké recese, nastala by zásadní destrukce poptávky, lidé by přestali kupovat auta a paliva a západní armády by přešly k přímému vojenskému bombardování íránského území. Íránu vyhovuje, když cena osciluje kolem snesitelnějších 110 dolarů. Svět díky tomu dál spotřebovává ropu plným tempem, jako by se nic nedělo.

A to je past. Írán totiž ví, že americká vládní ropa v rezervách SPR není nekonečná. Tyto podzemní zásobníky v Texasu a Louisianě už kvůli Trumpovu masivnímu vypouštění spadly na nejnižší úroveň od roku 2024 a povážlivě krvácejí. Írán hodlá nechat USA vykrvácet, totálně je zbavit ropných rezerv. Nemá už co ztratit – jeho ekonomika je kvůli dekádám sankcí zdevastovaná, domácí měna je bezcenným papírem a tamní teokratický režim se nemusí zodpovídat naštvaným voličům v demokratických volbách.

Ajatolláhové chladnokrevně čekají, až USA během letošního léta vystřílejí veškerou svou strategickou munici a komerční zásoby narazí na absolutní dno nádrží. Jakmile k tomu dojde, západní energetický štít padne, Trumpova slova už nebude čím fyzicky krýt a Írán bude moci diktovat podmínky z pozice absolutní síly.

Svět se řítí plnou rychlostí proti zdi, zatímco uchlácholení lidé a média řeší maličkosti v porovnání s tím, co může nastat. Řeší, zda je benzín o korunu či dvě na litr dražší nebo o kolik podraží palivový příplatek letenek.

Skutečný vítěz sedí v Pekingu

Zatímco Washington a Teherán spolu hrají toto vyčerpávající divadlo, skutečným strategickým vítězem situace se stává Peking. Čína představuje obří černou skříňku. Na rozdíl od západních zemí striktně tají veškerá data o svých ropných zásobách. Nikdo zvenčí nedokáže přesně říct, kolik ropy se skrývá v jejích nově vybudovaných podzemních komplexech. Oficiální data americké banky Goldman Sachs sice ukazují mírný pokles čínské spotřeby, ale to je jen optický klam. Čína pouze omezila činnost svých rafinérií pro export a obrovské objemy surové ropy rovnou přelévá do svých strategických skladů.

Pokaždé, když Trumpův nebo íránský falešný titulek srazí cenu ropy na burze na chvíli dolů, Čína sedne k terminálům a začne masivně nakupovat. Peking navíc zcela ignoruje americkou námořní blokádu Hormuzského průlivu. Stal se exkluzivním odběratelem íránské „zakázané“ ropy. A protože Írán nemá komu jinému prodávat, Čína si diktuje závratné slevy, často 20 až 30 dolarů pod tržní cenou. Čínský průmysl tak paradoxně v době globální energetické krize jede na extrémně levné palivo.

Navíc když americké válečné lodě fyzicky uzavřely Hormuzskou úžinu, Írán a Čína bleskově aktivovaly nouzové logistické trasy. Klíčovou roli převzala nově dokončená „Ocelová stezka“ – masivní, 10 tisíc kilometrů dlouhá železniční trať vedoucí vnitrozemím Střední Asie přes Turkmenistán a Kazachstán. Tisíce vlakových cisteren denně vozí ropu z Íránu přímo do čínských průmyslových center. Celá tato trasa leží mimo dosah amerického námořnictva a obchody se navíc platí přímo v čínských jüanech, takže je Washington nemůže zablokovat ani přes mezinárodní bankovní systém. Co se nevejde na koleje, to Írán posílá potrubím do přístavu Jask, který leží až za zablokovanou úžinou, a odtud ropu odváží čínská „flotila duchů“ – staré tankery s vypnutými radary, které kličkují Indickým oceánem po alternativních trasách mimo americké hlídky.

Čínský ropný polštář pro Tchaj-wan

Proč Čína takto zapáleně hromadí ropu a tají zásoby? Nejde jen o ekonomiku. V Pekingu se hraje o Tchaj-wan. Čínské vedení si uvědomuje, že pokud by se rozhodlo pro vojenskou invazi na ostrov, USA a jejich spojenci by se okamžitě pokusili Čínu odříznout od námořních tras v Malackém průlivu. Současné masivní syslení zlevněné ropy je přímou přípravou na tuto situaci. Čína si buduje obří energetický polštář, který její armádě a ekonomice umožní přežít měsíce trvající totální námořní blokádu.

Zároveň Peking s uspokojením sleduje, jak Trump ve snaze zachránit si domácí politickou kůži dobrovolně vyprazdňuje strategické ropné rezervy USA – tedy zásoby, které by Amerika kriticky potřebovala v případě skutečného globálního vojenského střetu v Tichomoří.

Bod zlomu se blíží

Jak dlouho může toto divadlo postavené na falešných titulcích a krvácení vládních rezerv fungovat? Podle komoditních expertů se čas neúprosně krátí. Matematika fyzického světa je na rozdíl od burzovních derivátů neúprosná – nové molekuly ropy nelze vytisknout v tiskárně cenin. Globální export ropy je kvůli blízkovýchodní krizi meziročně nižší o masivních šest milionů barelů denně. Amerika dokázala díky svým rezervám a břidlicovému boomu vykompenzovat zhruba čtvrtinu tohoto výpadku. Ale tento záložní zdroj vysychá.

První velké ropné uzly, jako je emirát Fudžajra v těsné blízkosti konfliktu, už hlásí, že narazily na absolutní dno svých komerčních skladů. Řada analytiků předpovídá, že lámání chleba přijde na přelomu června a července. V té chvíli bude muset finanční trh do svých cen plně promítnout realitu, že americká vládní ropa došla a USA budou nuceny omezit své vlastní exporty, aby zásobovaly domácí trh.

V ten moment se zbytek světa ocitne v brutálním boji o každý volný barel. Trumpův slovní tlumič přestane fungovat, íránská past sklapne a světová ekonomika plnou rychlostí narazí do zdi, kterou se politické elity snažily posledních několik měsíců zamaskovat novinovými titulky.

