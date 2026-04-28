newstream.cz Reality V Praze roste nové město za 50 miliard. Sekyra spustil další megafázi Smíchov City, přibude 800 bytů

V Praze roste nové město za 50 miliard. Sekyra spustil další megafázi Smíchov City, přibude 800 bytů

Luděk Sekyra spustil další fází výstavby na Smíchově.
Petra Nehasilová
Největší urbanistický projekt v centru Prahy od dob Vinohrad míří do další fáze. Sekyra Group zahájila výstavbu tří nových bloků Smíchov City za pět miliard korun. Přinese téměř 800 bytů pro dva tisíce lidí.

Na pražském Smíchově se rozjíždí další velký development. Sekyra Group spustila třetí etapu projektu Smíchov City, která počtem bytů téměř dvojnásobně překoná první dokončenou fázi. Ve třech nových blocích vznikne zhruba 800 bytů, kde může žít přes dva tisíce obyvatel.

„Těší nás, že se projekt Smíchov City posouvá kupředu dle harmonogramu a naše vize se mění v realitu,“ říká výkonný ředitel Sekyra Group Leoš Anderle. Podle něj letos skupina rozestaví napříč svými projekty kolem 1500 bytů.

První z bloků, označený SM8, se už staví. Nabídne 307 bytů od menších jednotek po luxusní penthousy se střešními terasami a výhledy na Prahu. Ještě letos má odstartovat i výstavba sousedního bloku SM7 se 264 byty, třetí blok SM10 s dalšími 226 byty přijde na řadu v roce 2028.

Architektonická pestrost místo sídlištní uniformity

Jedním z taháků nové etapy má být právě architektura. Sekyra Group vsadila na model městských bloků navržených řadou různých studií, aby nová čtvrť působila přirozeně a organicky, nikoliv jako jednolitý development. Na prvním bloku SM8 spolupracují čtyři ateliéry, a to A69 – architekti, edit architects, Chapman Taylor a L.Z.-Atelier. Každá z 12 sekcí má vlastní výraz, odlišnou fasádu i proporce.

„Chtěli jsme, aby zástavba získala přirozenou architektonickou pestrost. Inspirací je historická bloková struktura Smíchova,“ dodává Anderle.

Na sousedním bloku SM7 pracují studia SIEBERT + TALAŠ, Šafer Hájek architekti a Pavel Hnilička Architects + Planners. Třetí blok SM10 navrhují MS architekti, majo architekti a Schindler Seko architekti.

Silnou architektonickou stopu má i další projekt developera, Vision Karlín v Rohan City, jehož autory jsou Eva Jiřičná a Petr Vágner.

Nový pražský downtown

Smíchov City ale není jen o bydlení. Na 20 hektarech bývalého brownfieldu vzniká nová městská čtvrť za 50 miliard korun, kombinující rezidence, kanceláře, retail a veřejnou infrastrukturu.

Vedle bytů roste i nový business hub. Kampus České spořitelny, nové sídlo ČEZ nebo připravovaný dopravní terminál Smíchov mají z lokality udělat jednu z nejvýznamnějších nových adres v Praze. Severní a jižní část propojí kilometrový pěší bulvár Albrightové, přibudou dva hektary zeleně i nové veřejné prostory. Pokud vše půjde podle plánu, bude Smíchov City dokončeno do roku 2032.

Jak udělat z 20 metrů prémiový investiční byt? Na Malé Straně našli odpověď

Na ploše běžného hotelového pokoje vznikl interiér s kuchyní, šatnou, dvojlůžkem i rekuperací. Projekt studia Tunicate dokazuje, že chytrá rozhodnutí mohou vytvořit luxusní bydlení i v miniaturním formátu.

Adresa v srdci Malé Strany si o krátkodobé pronájmy říká sama. Zadání investora pro architekty proto bylo jasné. Malou jednotku navrhnout jako apartmán pro hosty. Jenže místo typického „Airbnb interiéru“ vznikl byt, který funguje spíš jako bydlení. „Chtěli jsme, aby prostor nebyl nouzovým řešením, ale skutečným bytem,“ říká autor projektu Jan Roučka ze studia Tunicate.

Na 20,8 metrech čtverečních je plně vybavená kuchyň, jídelní kout, dvojlůžko, šatní prostory i koupelna. V kategorii investičních mikrobytů spíš výjimka.

Architektura, kterou diktoval dům

Byt vznikl jako součást rekonstrukce pavlačového domu z druhé poloviny 16. století na Valdštejnském náměstí. A to je pro projekt podstatné. Návrh vznikl v památkově chráněné struktuře s jasnými pravidly. Klenutý strop, proporce místnosti i dohled památkářů ovlivnily prakticky vše.

„Protože jsme byli součástí rekonstrukce domu, přesně jsme věděli, do jakého kontextu byt vstupuje,“ říká Roučka. To je vidět třeba na vestavěném nábytku, který kopíruje geometrii historické klenby a reaguje na limity prostoru místo boje proti nim.

Dvacet metrů, které fungují

Pozornost budí i práce s materiály. Ne kvůli okázalosti, ale naopak střídmosti. Na mosazné detaily ve společných prostorách domu interiér navazuje laminovanými deskami s metalickým efektem, doplněných travertinem a dubovými parketami. „Místo kompromisů jsme vsadili na promyšlené spojování prémiových a cenově dostupnějších materiálů,“ popisuje Roučka.

Jinými slovy, ve výsledku vznikl luxusní dojem bez luxusního rozpočtu. A možná právě to je na projektu pro investiční segment nejzajímavější.

Skutečná síla bytu ale není v materiálech, nýbrž v dispozici. Čelo postele ukrývá šatnu. TV stěna je zároveň úložný blok. Technologické prvky včetně rekuperace mizí ve vestavbách. Nic tu není navíc a skoro nic nemá jen jednu funkci. Takže byt na ploše běžného hotelového pokoje funguje jako plnohodnotný interiér.

Experti: Vyšší ceny materiálů i financování zdraží byty i nájmy

Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Rostoucí ceny stavebních materiálů, práce i financování podle expertů dál zvýší tlak na ceny nemovitostí i nájmů. Část nákladů ponesou developeři a banky, rozhodující část se ale podle ankety Realitního Clubu promítne do konečné ceny pro kupující a zhorší dostupnost bydlení.

Rostoucí ceny stavebních materiálů, práce i financování dál mění ekonomiku rezidenčního trhu. Podle expertů oslovených v anketě Realitního Clubu se tento trend nevyhnutelně promítne do cen nemovitostí, dostupnosti bydlení i nájemního trhu. Přestože část zvýšených nákladů ponesou developeři a částečně se promítnou i do ceny financování, převládá mezi respondenty jednoznačný názor. Ve výsledku je zaplatí koncový kupující.

Krátkodobě může trh podle některých odborníků projít obdobím zpomalení. V dobách nejistoty kupující často odkládají rozhodnutí, podobně jako tomu bylo v minulých krizových obdobích. Současně se však v ekonomice kumuluje odložená poptávka, která se po uklidnění situace na trh vrací a podporuje další cenový růst.

Vedle samotných stavebních nákladů bude podle expertů důležitou roli hrát inflace a vývoj úrokových sazeb. Pokud vyšší náklady povedou k dalším inflačním tlakům, může to znamenat dražší hypotéky a tím i horší dostupnost bydlení. A právě financování je podle mnoha respondentů dnes zásadnějším faktorem než samotná cena nemovitosti.

„Pro řadu klientů není nejpodstatnější, kolik nemovitost stojí, ale zda na ni dosáhnou hypotékou,“ říká Petr Bulan z realitní kanceláře Centrury 21. 

Právě dostupnost financování může podle ankety omezit poptávku více než samotný růst cen. Ne proto, že by lidé nechtěli kupovat, ale protože jednoduše nedosáhnou na potřebnou bonitu.

Respondenti se zároveň shodují, že růst stavebních nákladů nezůstane jen u cen nového bydlení. Postupně se propíše i do nájmů a bude dál zvyšovat tlak na celý trh s bydlením. Dostupnost bydlení se tak podle nich v dohledné době spíše nezlepší.

„Dostupnost bydlení se zhorší, ceny nemovitostí i nájmů porostou,“ míní Pavel Šatný, šéf a spolumajitel společnosti Doornite. 

Developerský pohled přitom připouští, že sektor se bude snažit část zvýšených vstupů absorbovat, možnosti ale nejsou neomezené. Dlouhodobě nelze očekávat, že firmy ponesou rostoucí náklady na úkor vlastní ekonomiky.

„Budeme se snažit, aby se na koncového klienta přeneslo co nejméně těchto nákladů,“ tvrdí Michal Šiller, obchodní ředitel developerské spoelčnosti Neocity. 

Růst nákladů se postupně promítne i do nájemního bydlení

Shoda napříč anketou je v tomto směru poměrně silná. Vyšší stavební náklady budou vytvářet další tlak na ceny nemovitostí, zároveň mohou kvůli dražším hypotékám zhoršit dostupnost vlastního bydlení a sekundárně podpořit růst nájmů. Developeři část nákladů ponesou, banky zdraží cenu peněz, ale finální účet podle expertů skončí u kupujícího.

Nejde přitom nutně o scénář skokového zdražení, ale spíše o pokračování trendu, který český realitní trh sleduje už delší dobu. Současná geopolitická situace ho však může dál akcelerovat.

„Když rostou vstupy, nakonec to vždy zaplatí ten, kdo si byt koupí,“ uzavítá šéf rezidenční výstavby společnosti JRD Jan Sadil.

