V Praze roste nové město za 50 miliard. Sekyra spustil další megafázi Smíchov City, přibude 800 bytů
Největší urbanistický projekt v centru Prahy od dob Vinohrad míří do další fáze. Sekyra Group zahájila výstavbu tří nových bloků Smíchov City za pět miliard korun. Přinese téměř 800 bytů pro dva tisíce lidí.
Na pražském Smíchově se rozjíždí další velký development. Sekyra Group spustila třetí etapu projektu Smíchov City, která počtem bytů téměř dvojnásobně překoná první dokončenou fázi. Ve třech nových blocích vznikne zhruba 800 bytů, kde může žít přes dva tisíce obyvatel.
„Těší nás, že se projekt Smíchov City posouvá kupředu dle harmonogramu a naše vize se mění v realitu,“ říká výkonný ředitel Sekyra Group Leoš Anderle. Podle něj letos skupina rozestaví napříč svými projekty kolem 1500 bytů.
První z bloků, označený SM8, se už staví. Nabídne 307 bytů od menších jednotek po luxusní penthousy se střešními terasami a výhledy na Prahu. Ještě letos má odstartovat i výstavba sousedního bloku SM7 se 264 byty, třetí blok SM10 s dalšími 226 byty přijde na řadu v roce 2028.
Realitní CLUB duben 2026
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu. Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia…
Architektonická pestrost místo sídlištní uniformity
Jedním z taháků nové etapy má být právě architektura. Sekyra Group vsadila na model městských bloků navržených řadou různých studií, aby nová čtvrť působila přirozeně a organicky, nikoliv jako jednolitý development. Na prvním bloku SM8 spolupracují čtyři ateliéry, a to A69 – architekti, edit architects, Chapman Taylor a L.Z.-Atelier. Každá z 12 sekcí má vlastní výraz, odlišnou fasádu i proporce.
„Chtěli jsme, aby zástavba získala přirozenou architektonickou pestrost. Inspirací je historická bloková struktura Smíchova,“ dodává Anderle.
Sekyra Group aktuálně staví v Praze jeden milion metrů čtverečních, bytů a kanceláří. „Je to víc než milion metrů. Jsou to rozvojové plochy, zejména brownfieldy. Je to investice ve výši sto miliard korun,“ uvedl Luděk Sekyra na konferenci GIS, která se konala v Martinickém paláci a věnovala se z velké části realitnímu trhu. Sekyrovy investice jsou, jak podotýká, samozřejmě rozloženy v čase. „Předpokládáme realizaci v příštích patnácti letech.“ Podobný čas si vybrala i příprava projektů, změny územního plánu, povolování, stavební příprava.
Reality
Na sousedním bloku SM7 pracují studia SIEBERT + TALAŠ, Šafer Hájek architekti a Pavel Hnilička Architects + Planners. Třetí blok SM10 navrhují MS architekti, majo architekti a Schindler Seko architekti.
Silnou architektonickou stopu má i další projekt developera, Vision Karlín v Rohan City, jehož autory jsou Eva Jiřičná a Petr Vágner.
Nový pražský downtown
Smíchov City ale není jen o bydlení. Na 20 hektarech bývalého brownfieldu vzniká nová městská čtvrť za 50 miliard korun, kombinující rezidence, kanceláře, retail a veřejnou infrastrukturu.
Vedle bytů roste i nový business hub. Kampus České spořitelny, nové sídlo ČEZ nebo připravovaný dopravní terminál Smíchov mají z lokality udělat jednu z nejvýznamnějších nových adres v Praze. Severní a jižní část propojí kilometrový pěší bulvár Albrightové, přibudou dva hektary zeleně i nové veřejné prostory. Pokud vše půjde podle plánu, bude Smíchov City dokončeno do roku 2032.
Ceny stavebních materiálů jsou stále vysoké, významně prodražují celkové náklady na stavbu. Objemné skladové zásoby se do jejich ceny nepropisují, říká šéf developerské společnosti Sekyra Group Leoš Anderle v dalším díle podcastu Realitní Club.
Šéf Sekyra Group: Stavební materiály zásadně nezlevňují
Reality
Ceny stavebních materiálů jsou stále vysoké, významně prodražují celkové náklady na stavbu. Objemné skladové zásoby se do jejich ceny nepropisují, říká šéf developerské společnosti Sekyra Group Leoš Anderle v dalším díle podcastu Realitní Club.
Vychází jarní Realitní CLUB
Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.
Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.
Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.