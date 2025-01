Nejdřív se vrhneme na Bubny. Prostavíme tam až sedm miliard, říká šéf Křetínského realitní divize Petr Palička

Petr Palička patří mezi matadory tuzemského developerského byznysu. Za 17 let svého působení v Penta Real Estate vedl spoustu zajímavých projektů. Na konci loňského roku, ale změnil dres a stal se šéfem realitní divize EPH holdingu Daniela Křetínského. Co má jako právě na stole? Na jaký projekt se těší a vyroste pod jeho vedením z EP Real Estate další velký pražský developer?

Reklama

„Vidím spoustu zajímavých projektů, pozemků i lidí. A samozřejmě je také ještě hodně dalšího, co ještě detailně neznám,“ říká Petr Palička po měsíčním působení v křesle šéfa EP Real Estate.

Zatím firma nestaví, i tak je EPH díky vlastnictví velkého množství zajímavých pozemků, a to nejenom v Česku, i v zahraničí, velmi silným hráčem na realitním trhu. „S konkrétními projekty se postupně seznamuji. Ano, pravděpodobně může dojít k tomu, že si řekneme, že některé projekty rozvíjet nadále nebudeme, počkáme nebo je třeba prodáme, jiné na naopak,“ dodává Petr Palička.

Příští rok se mají prostavět miliardy. Kde se Praha bude nejvíc měnit? Reality I v příštím roce čeká Prahu výstavba či příprava miliardových projektů. Kromě metra D, asi nejzásadnější položky z rozpočtu metropole, se chystá změna územního plánu pro Bubny Zátory. A miliardy prostaví v Praze i soukromý sektor. Petra Nehasilová Přečíst článek

Jako nosný projekt společnosti označuje development v Bubnech Zátorech, kde skupina vlastní areál někdejší elektrárny. „Jde o plochu, na níž se dá vybudovat 250 až 300 tisíc metrů čtverečních hrubých podlahových ploch,“ přibližuje Petr Palička.

Reklama

Aktuálně probíhá změna územního plánu podle urbanistické studie, která se dolaďuje. Součástí toho projektu je kromě výstavby nových ploch, i rekonstrukce někdejší elektrárny, která je chráněna jako kulturní památka. Celková investice EP Real Estate do přeměny lokality se vyšplhají k šesti až sedmi miliardám korun.

V dalším díle podcastu Realitní Club, který již zítra ráno bude k poslechu na podcastových platformách, jsme se s Petrem Paličkou probírali i další projekty EP Real Estate.

Z Penty ke Křetínskému. Palička míří do realitní divize EPH Reality Petr Palička, bývalý šéf realitní divize Penty, od prosince nastupuje do služeb nejbohatšího Čecha, informoval server Seznam Zprávy. nst Přečíst článek

Výstavbu v Praze brzdí úředníci a hlavně prudiči, říká Petr Palička z Penty Reality Máme jeden bytový projekt na Praze 9, ale ten je nyní pozastavený, protože nám dělá obstrukce jedna paní, říká Petr Palička, šéf Real Estate společnosti Penta. To je podle něj notorický problém, a proto trvá výstavba v hlavním městě a obecně v Česku tak dlouho. Týká se to kanceláří i bytů. Proto se málo staví, proto cena bydlení roste, mladí lidé utíkají do nájmů. Od nového stavebního zákona, který má začít platit v polovině roku, si Palička moc neslibuje. Nově ustanovená fikce souhlasu je podle něj pofiderní. „Uvidíme, co ukáže praxe.“ Dalibor Martínek, Petra Nehasilová Přečíst článek