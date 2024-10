Ceny bytů v Česku stále rostou. Výrazně podražil Plzeňský kraj

Ceny bytů v Česku stále rostou. Z dat žebříčku Deloitte Real Index, který vydává poradensko-technologická společnost Deloitte, vyplývá, že průměrná cena rostla o 2,4 procent na 101 700 korun za metr čtvereční, oproti čtyř procentům a 99 300 korunám za metr v prvním letošním čtvrtletí. Cenovka se zvedla u bytů ve 12 ze 14 krajů.

Nejvyšší růst napříč zemí byl zaznamenán v Plzeňském kraji, kde ceny nemovitostí vyletěly o 12,8 procenta. Podobný údaj zaznamenal i kraj Pardubický. Jen ve dvou krajích v Česku došlo k poklesu cen nemovitostí. Konkrétně v Jihočeském kraji (-0,1 procenta) a Karlovarském (-4,4 procenta).

„Druhý kvartál letošního roku přinesl pokračující růst cen bytů napříč Českem. Po roce, kdy ceny bytů v Česku stagnovaly či spíše klesaly, došlo už potřetí v řadě k jejich růstu. Navíc poprvé v historii průměrná transakční cena v ČR překročila 100 tisíc korun za metr čtvereční, a to zejména vlivem dominantních rezidenčních trhů Prahy a Brna. Aktuální situace tak definitivně potvrzuje, že trend růstu, který započal snižováním úrokových sazeb, odezněním vysoké inflace i poklesem cen energií, pokračuje a pokračovat bude. Dochází totiž ke zvyšování poptávky, což se vždy projevuje rostoucími cenami bytů,“ uvádí expert na nemovitostní trh z poradenské a technologické společnosti Deloitte Petr Hána.

Nejdráže je i nadále v Praze. Zde byl zaznamenán nárůst o 5,7 procenta, průměrná cena za metr čtvereční činí 132 tisíc korun. Naopak nejnižší ceny bytů jsou nadále v Ústeckém kraji, kde se cena za metr čtvereční pohybuje okolo 34 900 korun za metr čtvereční.

„Během letošního jara se v celém Česku prodalo dohromady 7 182 bytů. Nejvíce, a to 3 208, jich bylo v novostavbách, dále bylo 2 226 bytů v panelových domech a 1 748 jednotek v cihlových domech,“ pokračuje Hána.

V Praze během daného období vzrostla průměrná cena bytů o zmíněných 5,7 procenta na 132 tisíc korun za metr čtvereční v porovnání s 2,6 procenty a 124 900 korunami za metr v prvním letošním kvartále. K nárůstu cen došlo ve většině městských částí, ten nejrychlejší byl zaznamenán na Praze 7, a to o 14 procent při cenách kolem 146 400 korun za metr čtverční.

Nejdražší nemovitosti jsou v hlavním městě na Praze 1 (172 700 korun za metr čtvereční), Praze 2 (161 900 korun za metr) a na Praze 7 (146 400 korun za metr). Naopak nejlevnější byty jsou v metropoli na Praze 4 (118 600 korun za metr čtvereční), Praze 9 (118 900 korun za metr) a Praze 10 (120 tisíc korun za metr).

„Situaci na českém realitním trhu výrazně ovlivňuje váznoucí výstavba nových bytů, kterou bych se nebál označit za chronickou. Každoročně se po celé naší zemi postaví o tisíce bytů méně, než by bylo potřeba. Momentálně to však nevypadá, že by se mohl vývoj ubírat lepším směrem. Jsem tudíž přesvědčen, že v příštích měsících a nejbližších letech pojede tuzemský nemovitostní trh ve stejných kolejích jako doposud,“ dodává Hána z Deloitte.

