Papež jmenoval nového pražského arcibiskupa. Do čela arcidiecéze míří Stanislav Přibyl
Papež Lev XIV. jmenoval Mons. ThLic. Ing. Stanislava Přibyla, Th.D., Ph.D., CSsR novým pražským arcibiskupem a metropolitou české církevní provincie. Informaci zveřejnil Svatý stolec a poté ji v kapli pražského arcibiskupského paláce oznámil také apoštolský nuncius v České republice Jude Thaddeus Okolo.
Mons. Přibyl, dosavadní 21. litoměřický biskup, převezme vedení pražské arcidiecéze od současného arcibiskupa Jana Graubnera. Stane se tak 38. biskupem a 25. arcibiskupem v historii pražské arcidiecéze.
Nově jmenovaný arcibiskup si ve své službě ponechá dosavadní biskupské heslo „Pax vobis – Pokoj vám“. Jak uvedl po oznámení svého jmenování, chápe pokoj jako Boží dar v nejširším smyslu slova, který má být přinášen do společnosti poznamenané napětím, nejistotou a únavou. V pražské arcidiecézi chce podle svých slov působit jako pastýř, který naslouchá, povzbuzuje a propojuje.
Mons. Přibyl zároveň zdůraznil, že jeho cílem je nadále utvářet církev jako domov pro všechny věřící, otevřený také lidem dobré vůle, zejména těm, kteří stojí na okraji společnosti. Nový úkol podle svých slov přijal s vědomím zodpovědnosti, ale také s důvěrou v Boha a s radostí.
Duka vadil svými názory, reflexí a neústupností, vzpomíná na zesnulého kardinála jeho dlouholetý přítel, dominikán P. Romuald Štěpán Rob. V sobotu se bude konat poslední rozloučení se zesnulým kardinálem Dominikem Dukou.
Kněz Romuald Štěpán Rod: Dominik Duka byl encyklopedie vědomostí. A také neústupný
Úřadu pražského arcibiskupa se Mons. Stanislav Přibyl ujme 25. dubna v 11 hodin při slavnosti intronizace. Do té doby zůstává administrátorem litoměřické diecéze.
Mons. Přibyl má za sebou dlouholeté pastorační i organizační zkušenosti. Působil jako duchovní správce v Příbrami na Svaté Hoře, v letech 2002 až 2008 byl provinciálem redemptoristů a současně prezidentem Arcidiecézní charity Praha. V roce 2009 jej tehdejší litoměřický biskup Jan Baxant jmenoval generálním vikářem. Od roku 2016 zastával funkci generálního sekretáře České biskupské konference, kde se podílel na koordinaci celocírkevních projektů, komunikaci s veřejností a na mezinárodních vztazích.
Dne 23. prosince 2023 jej papež František jmenoval 21. litoměřickým biskupem. Biskupské svěcení přijal 2. března 2024.
