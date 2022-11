Kupujeme tisíc nájemních bytů. Je to byznys, ne charita, říká šéf ekonomiky pražského arcibiskupství

Jan Balík je nyní nejdůležitějším mužem na českém developerském trhu. Zní to poněkud zvláštně. Ví někdo, kdo je Jan Balík? Je to šéf ekonomické sekce pražského arcibiskupství. Pravá ruka pražského arcibiskupa Jana Graubnera. Je to muž, který disponuje miliardami korun, o nichž rozhoduje, kam je vložit. A protože se rozhodl, že je vloží do nemovitostí, do nákupu bytů určených pro nájemní bydlení, developeři mu nyní v uvozovkách zobou z ruky. Jak říká Balík v rozhovoru pro newstream.cz, nejde o charitu. Jde o byznys. Levné nájmy pod církevními křídly nelze čekat.

Reklama

Již se psalo o plánu arcibiskupství pražského pořídit si asi tisíc bytů určených k nájemnímu bydlení. Platí tento plán?

Rok 2030 je pro naše diecéze velkou výzvou. Od tohoto roku nebude stát přispívat na naši hlavní činnost, na náš provoz. Musíme svou hospodářskou činností vydělat na pokrytí naší hlavní činnosti, což je pastorace, platy kněží a základního personálu, opravy kostelů. V roce 2019 ekonomická rada pražské arcidiecéze rozhodla, že bude důležitým pilířem nájemní bydlení. Od roku 2020 jsme se dali do práce a v současnosti již první byty pronajímáme. Výhledově by byl tisíc bytů ideální stav. Nájemní bydlení by se tak stalo důležitým pilířem naší hospodářské činnosti.

V jakém jste v současnosti stavu, kolik bytů již máte, kolik sháníte?

Opravili jsme jeden činžovní dům, který jsme získali dědictvím. Tam je sedmnáct bytových jednotek. Další byty máme v Praze na Zličíně a za několik měsíců v Praze Střížkově. Je připravený projekt, kde čekáme každým dnem na stavební povolení, v Praze na Habrovce.

Církev nakupuje byty. Dosud tichý hráč může změnit trh s nájemním bydlením Reality Plzeňské biskupství v úterý podepsalo kupní smlouvu na novostavbu domu se stovkou nájemních bytů za víc než 300 milionů korun. Také pražské arcibiskupství mělo v plánu nakupovat tisíce bytů. Tam se ale plány pozdržely kvůli vynucenému odchodu šéfa diecéze Antonína Jurigy. vku Přečíst článek

Reklama

Jste domluveni s nějakým developerem? Nebo jakým způsobem budujete domy?

Habrovka je projekt, který se připravuje asi šestnáct let. Tady si developera děláme sami. Vybereme stavební firmu a budeme na ní dohlížet. Nové byty získáváme buď směnou za pozemky, nebo nákupem celých bytových domů.

Kolik bude na Habrovce bytů?

Jedná se o pět bytových domů s 82 byty a o osm vil. Všechno bude využito pro nájemní bydlení.

Do nájemního bydlení investujeme jednotky miliard

Jak získáte oněch tisíc bytů? Postavíte si je, nebo je nakoupíte od developerů?

Tento způsob vydělávání peněz byl na arcibiskupství přijat v roce 2019. Od té doby hledáme cesty. Můžeme využívat na stavby naše pozemky, což je zdlouhavé. Zjistili jsme, že nejrychlejším způsobem, jak získat tuto baterii bytů, je buď nákup celých bytových domů, nebo směna za pozemky, které nejsme schopni zužitkovat lépe sami. V současnosti máme nakoupených několik bytových domů, které se staví. První byty na Zličíně jsme již převzali, další várka bude na Střížkově. Aktuálně spolupracujeme s Central Groupem a Trigemou.

Vít Soural: Byt za padesát tisíc za metr? Existuje ve Vsetíně Reality Propad cen nemovitostí nelze očekávat ani v regionech. Nejlevněji se nové projekty prodávají v okresech, jako jsou Hodonín nebo Louny. V dalších, jako je Ústecký kraj, se zatím ale žádné nové byty nestaví. „Stavební náklady jsou tam vyšší než odbytová cena například na trhu se staršími byty,“ říká šéf analytické společnosti Flat Zone Vít Soural. Petra Jansová Přečíst článek

Kolik peněz chcete do získání nájemních bytů vložit?

Pokud chceme vlastnit tisíc bytů, jistě každý chápe, že částka bude veliká. Investujeme peníze, které dostáváme od státu za nevydaný majetek. Tato náhrada se bude vyplácet do roku 2042. Protože děláme konsolidaci majetku, investujeme i finance, které získáme prodejem nevýnosných aktiv.

Mluvíme o jednotkách miliard korun?

Ano. Zatím máme nasmlouváno několik set bytů. Některé byty chceme stavět sami, což by měla být asi třetina z toho odhadovaného množství. Přesnou sumu říci nemohu, protože zatím jde o rozjednané akce a ceny na trhu se mění. Pokud nakupujeme celé domy, ceny jsou jiné, než když byty kupují jednotliví zájemci.

Jaký máte kolem investic do realit další plány?

V Praze máme na několika místech vlastní pozemky, na kterých chceme rozvinout vlastní development. Někde se hodí menší domky, jinde bytovky. Všechno na nájemní bydlení. I mimo Prahu jsou vhodné pozemky ve správě farností, s nimiž jednáme, aby je vložily do arcidiecézního svěřenského fondu, pod kterým budou naše projekty probíhat. Jedná se třeba o Unhošť, kde je pozemek vhodný pro nákupní středisko a několik menších bytových domů.

Nejde o charitu, ale byznys

Má tento projekt nákupu nájemního bydlení nějaký sociální rozměr?

Naše značka je X-Place - nájemní bydlení pro celý život. Chceme mít velkou bytovou rozmanitost: jak ve velikosti bytů, tak v jejich umístění a výbavě. Budeme mít byty vysokého standardu pro lidi, kteří chtějí veškeré pohodlí a krásné místo, ale i byty pro jednotlivce či začínající rodiny. Kromě toho má církev i naše arcibiskupství řadu projektů, které již neděláme komerčně, ale charitativně. Disponujeme řadu domů pro sociální bydlení, seniory a pro lidi, kteří potřebují pomoc.

Zvyšují se vám rodinné výdaje? A jak je zkrotit? Money Ze všech stran se na nás valí informace o tom, co všechno zdražuje. Potraviny, služby, energie, voda, materiál, stravování… Prostě všechno. To se zákonitě projeví i na vašem rodinném rozpočtu. Dosud jste s příjmy vycházeli, teď se vaše náklady na život zvyšují. Dají se výdaje zkrotit, nebo si máte hledat další zaměstnání? nst Přečíst článek

Takže těch tisíc nájemních bytů je byznys…

Je velká otázka, o které se diskutuje, a já se k ní kloním, že by v našem nájemním bydlení pro celý život měl být i určitý segment domů, který by mohli využívat senioři. Kde by byla poskytována i základní péče, kterou potřebují. Nové možnosti, jak vyjít vstříc potřebám seniorů, studujeme.

Kdo bude tento balík nájemních bytů spravovat? Budete si to dělat sami, nebo na to máte správcovskou firmu?

Budujeme si vlastní facility firmu. Jmenuje se XPlace services a pracuje pro ni řada zkušených lidí. Rozhodli jsme se pro její vznik i z důvodu, že chceme mít správu bytového fondu pod jednou střechou. Byty totiž vlastníme i v nadacích a pochopitelně i přímo na Arcibiskupství máme řadu činžovních domů.

Jak půjdou vaše nájemní byty na trh? Budete si nájemce vybírat, nebo půjde výběr komerční cestou přes prostředníka?

V současné době spolupracujeme s realitní kanceláří Lexxus. V budoucnu si budeme vše jistě dělat sami. Chceme uvést naši značku na trh jako značku, která bude mít dobré jméno. Mimo jiné i proto, že nájemníci budou vědět, že za těmito projekty stojí kapitál církve. Chceme také poskytovat služby kvalitně a s nadstandardním přístupem.

Úrok na nejvýhodnějším spořicím účtu už začíná šestkou. Porovnali jsme podzimní nabídky bank Money Třináct bank u nás už nabízí na spořicím účtu úročení pět procent a více. Nejlepší sazbu přes šest procent si ale celý říjen drží zatím jen staronová Max banka. Přinášíme aktuální přehled nejlepších tuzemských spořicích účtů. Věra Tůmová Přečíst článek

Co je tím nadstandardním přístupem?

Lidé budou vědět, že cílem majitele není zvyšovat výnos pro výnos, ale že placením nájmu pomáhají základní službě církve. Všechny peníze, které získáme komercí nebudou sloužit přepychu církve, ale pastoraci, školství, charitě a opravě a údržbě kulturního bohatství. Kromě toho budeme mít svůj etický kodex a snahu přistupovat k zákazníkovi vstřícně.

Nájemné stanoví trh

Jak vysoké budou nájmy ve vašich bytech?

Musíme kopírovat trh, není to možné jinak. A také musí nájemné odpovídat standardu. Dům v Dejvicích, který je s mimořádným standardem, se vyprodal velice rychle. Střížkov bude standardní kategorie. V každém typu domu se snažíme nastavit takové nájemné, které je adekvátní pro lokalitu a úroveň vybavení.

Celou ekonomickou agendu pražského arcibiskupství měl ještě nedávno na starost ředitel arcibiskupství Antonín Juriga. Ten nedávno skončil. Z jakého důvodu?

Požádal jsem pana arcibiskupa, aby zrušil místo výkonného ředitele. K tomu jsem měl jiné důvody, než že by existovaly finanční problémy. Naopak, pan Juriga svou činností velice pomohl arcibiskupství pražskému. Funkce výkonného ředitele obnovena nebude.

Dalibor Martínek: Doba se definitivně změnila. U developera už nový byt nehledejte Názory Současní miliardáři, kteří před třiceti lety postavili svůj byznys na výstavbě bytů, začínají šlapat vodu. Korec, Kunovský, Sekyra a spol. Zkušení podnikatelé, kteří dokázali najít způsob jak vydělat miliardy korun na tom, že získali pozemky, postavili na nich domy a byty výhodně prodali. Dalibor Martínek Přečíst článek

Developeři omezí výstavbu nových bytů. První bude nejspíš Kunovského Central Group Reality Zpomalení prodejů, prudce rostoucí ceny vstupů a zdražující se financování bude i nadále dopadat na realitní trh. Už tak nedostatečnou nabídku nových bytů v příštím roce zřejmě ovlivní i pozastavení některých developerských projektů. O prvních kandidátech se nyní rozhoduje. Petra Jansová Přečíst článek