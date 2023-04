V Česku se bude rekordně stavět. Inflace není pro stát žádnou překážkou

Zatímco běžní Češi přemýšlejí, za co utratit peníze, případně kam je investovat, zda jet na dovolenou nebo si něco nového pořídit do domácnosti, stát tyto problémy neřeší. Jeho příjmy nadále rostou, a stejně tak výdaje. Poradenská společnost Ceec vydala čtvrtletní zprávu, ve které hodnotí český stavební trh. Přestože se v letošním roce čeká mírný pokles aktivity, peněz bude na výstavbu stále dost.

„Z pohledu financování dopravní infrastruktury se pro rok 2023 podařilo schválit rekordní rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury v celkové výši 150,9 miliardy korun. Více než 104 miliard je alokováno na investiční výdaje. Rozpočet je sestaven tak, aby byly plně pokryty výdaje na již probíhající stavby, a počítá i s financováním nových akcí včetně zajištění prostředků pro financování přípravy,“ chlubí se ve studii Zbyněk Hořelica, ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury.

Stavební sektor na tom není přes všechny černé predikce vůbec špatně. Podle prognózy Českého statistického úřadu letos stavební produkce meziročně mírně klesne, asi o 0,2 procenta. Pozemní stavitelství zažívá mírný propad, na druhé straně inženýrské stavitelství je na tom o poznání lépe a zaznamenává meziroční růst.

Téměř tři čtvrtiny dotázaných stavebních společností podle průzkumu Ceec očekává v roce 2023 pokles vývoje trhu stavebních prací. Lehce optimističtější jsou ředitelé stavebních společností v predikci pro rok 2024, kde se očekává stabilizace trhu plus 0,4 procenta. Tato pozitivní očekávání podporuje stabilizace dodávek stavebních materiálů a korekce jejich cen.

Jarní tání na trhu s byty

„Předpokládáme, že by mohlo dojít ke stabilizaci cen materiálových vstupů, případně u některých komodit i k mírnému poklesu,“ tvrdí Tomáš Rieger, člen rady Ústeckého kraje v oblasti majetku a investic.

Jak se bude letos vyvíjet trh výstavby rezidenčního bydlení? Největší český developer Dušan Kunovský říká, že „oživení trhu očekáváme už letos v jarním období, protože jaro bývá tradičně sezónou nejsilnějších prodejů nových bytů, a dá se také předpokládat, že lidé už překonají psychický šok z energetické krize, inflace a celkové nejistoty. Výrazné oživení rezidenčního trhu by pak mělo přijít v průběhu příštího roku, kdy by sazby hypoték mohly klesnout k úrovni tři procenta ročně. To už je hranice, kdy měsíční splátky hypotéky mohou být nižší než nájemné.“

Tento optimismus však nesdílejí všichni hráči na trhu. Například šéf Metrostavu Jaroslav Heran je poněkud pesimističtější. „V roce 2023 očekávám pokračování nejistoty ohledně cenových vstupů, výrazné omezení poptávky privátních investorů, a to zejména v oblasti bytové výstavby, kde v důsledku nárůstu úrokové míry hypoték dochází k razantnímu zamrznutí trhu.“

Jistou skepsi lze vycítit v celé stavitelské branži. Například Moritz Freyborn, šéf představenstva Strabagu, tvrdí, že „tržní sentiment na straně stavebních firem je aktuálně poměrně pesimistický, což se již projevuje v mimořádně nízkých nabídkových cenách. Pokračujícím tématem celého našeho odvětví bude nedostatek kvalifikovaných pracovníků, a to jak v dělnických, tak i vyšších technických pozicích.“

Stavebnictví potáhne veřejný sektor

Zatímco soukromí investoři nyní zvažují, zda a do čeho investovat, veřejná správa nemá s výdaji problém. Což mimo jiné potvrzuje i Markéta Vaňková, primátorka Brna: „Není to tak, že by veřejný sektor přestal stavební veřejné zakázky úplně vypisovat. Tak špatná situace není, a doufejme, že ani nebude. Rozvoj měst a obcí nejde zcela zastavit. Ale je možné, že některé projekty se budou odkládat nebo etapizovat.“

Zásadní vhled do celého segmentu výstavby z veřejných peněz vnáší ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš: „V oblasti veřejných zakázek se v letošním roce bude v souladu s politikou Evropské unie klást větší důraz na environmentální a sociální hlediska. U podniků i veřejných zadavatelů se bude více sledovat dopad jejich aktivit na životní prostředí, například do jaké míry se jim daří přecházet na oběhové hospodářství, tedy snižovat spotřebu materiálu a recyklovat ho.“

