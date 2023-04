Banky s úroky u hypoték příliš nehýbají. Průměrná sazba v dubnu nepatrně vzrostla na 6,3 procenta

Průměrná sazba hypoték na počátku dubna mírně stoupla na 6,30 procenta z březnových 6,27 procenta. Vyplývá to z údajů Fincentra Hypoindexu. Metodika odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro 80 procent hodnoty nemovitosti.

Reklama

„Příčinou zvýšení nabídkových sazeb je ukončení akčních slev u některých bank. Nicméně většina bankovního trhu i nadále kopíruje chování České národní banky a svoje sazby udržuje na stejné hodnotě. Vše nasvědčuje tomu, že tento trend bude opravdu trvat, když ne celý letošní rok, tak určitě do jeho poslední čtvrtiny,“ uvedl hypoteční analytik Fincentrum & Swiss Life Select Jiří Sýkora.

Měsíční splátka hypotečního úvěru na 3,5 milionu korun sjednaného do 80 procent odhadní ceny nemovitosti při splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 6,3 procenta vzrostla v dubnu o 73 korun na 23 205 korun. Meziročně si však klienti připlatí téměř 3000 korun, loni v dubnu byla totiž průměrná nabídková sazba 4,88 procenta.

Nejvýrazněji zdražily desetileté fixace

V uplynulém měsíci vzrostly všechny průměrné nabídkové sazby hypoték fixovaných od jednoho roku do deseti let, a to jak u hypoték do 80 procent zástavní hodnoty nemovitosti (LTV), tak u hypoték s LTV nad 80 procent.

Nejvýrazněji vzrostly sazby desetiletých fixací hypoték s LTV nad 80 procent, a to o 12 procentních bodů na 6,38 procenta. Hypotéky s LTV do 80 procent fixované na deset let zdražily o 0,08 procentního bodu na 6,1 procenta. Nárůst o osm procentních bodů zaznamenaly i hypotéky fixované na tři roky s LTV nad 80 procenta a se sazbou 6,7 procenta, jsou tak nejdražší na trhu.

Vývoj průměrné sazby hypoték Fincentrum Hypoindex

Sazby hypoték fixované na jeden rok vzrostly pouze o jeden procentní bod. Banky tak v průměru nabízejí jednoleté fixace hypoték s LTV do 80 procent za 6,65 procenta a s LTV nad 80 procent za 6,15 procenta. Stejný nárůst byl u hypoték do 80 procent fixovaných na pět let (6,05 procenta).

Reklama

Většina bank kopíruje chování ČNB, která ponechala na konci března úrokové sazby beze změny. Základní úroková sazba se drží na sedmi procentech už od loňského června a podle odhadu analytiků tomu tak bude minimálně do druhé poloviny tohoto roku. Sazby by na vyšší úrovni mohly zůstat po delší dobu. To samé by pak mělo podle expertů platit i pro hypoteční sazby.

Bankovní rada je však podle guvernéra centrální banky Aleše Michla stále připravena sazby zvýšit, a to zejména pokud by vzrostlo riziko mzdově inflační spirály.

I přes vysoké úrokové sazby ale hypoteční trh ožívá. „Hypoteční trh na počátku roku zažívá očekávané mírné oživení. To je způsobeno zejména končící fixací u starších hypoték, ale také propadem cen některých nemovitostí. A také tím, že klienti si pomalu zvykají na zvýšené sazby,“ uzavřel Sýkora.

Ceny bytů zamířily dolů, i když jen symbolicky Názory Podle dnes zveřejněných údajů Eurostatu ceny bytů v ČR začaly v posledním čtvrtletí loňského roku klesat. Ve srovnání s předchozím kvartálem se snížily o 2,2 procenta, a zaznamenaly tak první pokles za posledních devět let. Pokles cen bytů je nepochybně známkou toto, že měnová restrikce ČNB funguje, i když to chvíli trvá, píše Petr Dufek, hlavní ekonom Banky CREDITAS. Petr Dufek Přečíst článek