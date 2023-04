Český Těšín se dostal do zahraničních médií. Zaujal dřevěnou konstrukcí u přehrady

Nenápadná dřevěná konstrukce na břehu přehrady Hrabinka u Českého Těšína zaujala i prestižní zahraniční architektonický server.

Dřevěná konstrukce na břehu přehrady Hrabinky u Českého Těšína vznikla v rámci mezinárodního workshopu Mood for Wood. Slovenské studio Grau Architects objekt navrhlo jako čajový pavilon, i když v tuzemsku bude spíš sloužit jako výletní místo, zastávka na cestě česko-polským pohraničím.

„Pavilon jsme navrhli pro neznámé návštěvníky a zároveň pro každého, kdo by chtěl strávit čas u vody, na chvíli se tady zamyslet,“ cituje server Dezeen architekty.

Japonská architektura na Moravě

Japonská tradice čajových rituálů se propisuje i do interiéru pavilonu. „Při vstupu se každý návštěvník musí sklonit a projít pod nejnižším vodorovným trámem konstrukce, což odkazuje na dveře niriji-guchi, symbol rovnosti všech účastníků obřadu,“ přibližují architekti v autorské zprávě.

Nízký stolek uprostřed dispozice vybízí návštěvníky, aby si sedli na kolena, jak je v japonské kultuře zvykem.

Vodní nádrž byla vybudována v Hrabinském údolí na toku Hrabinka v první polovině 50. let minulého století jako rekreační zóna pro obyvatele Českého Těšína. Vodní nádrž lemovaly pláže, byla zde restaurace a klubovna vodáckého oddílu Třineckých železáren. Veliké oblibě se těšila půjčovna lodiček, která se však nezachovala.

