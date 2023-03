Spasit české stavebnictví mohou Filipínci. Chce to ale lepší legislativu, tvrdí komora

Schválení novely stavebního zákona je podle Hospodářské komory ČR dobrým odrazovým můstkem. Stačit to ale nebude, protože stavebnictví se potýká s celou řadou problémů. Je třeba zkrátit proces povolování staveb, řešit digitalizaci celého procesu, financování dopravních staveb i to, že ve stavebnictví je nedostatek lidí. A bude hůř, pokud Ukrajince nenahradí jiní cizinci. „Bez toho tu jinak můžeme mít za pár let téměř neřešitelné problémy,“ zdůraznil viceprezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček.

Dlouho očekávaná novela stavebního zákona je podle vedení Hospodářské komory České republiky (HK ČR) pozitivním signálem, který by měl do současného stavu přinést i částečné zlepšení a zrychlení procesu povolování staveb. To ale nestačí. „Oceňujeme, že vláda a opozice byli schopni zasednout k jednacímu stolu a dojednat finální podobu novely, což může být dobrým odrazovým můstkem pro rozvoj stavebního sektoru v ČR. Řada problémů ve stavebnictví ale trvá dál a ty je potřeba nyní urgentně řešit,“ konstatoval viceprezident komory Zdeněk Zajíček.

Novela nenaplnila podle něj ani potenciál, který schválení nového stavebního zákona mělo, a to zejména v oblasti integrace rozhodování, vymahatelnosti lhůt či v územním plánování.

Získat stavební povolení stále trvá příliš dlouho

Také proces povolování staveb je v Česku stále podle Zajíčka příliš dlouhý a musí se ještě více zkrátit a digitalizovat. Délka celého procesu je ostatně problém i pro naprosto klíčové stavby energetické a dopravní infrastruktury. „Novela dává mimo jiné naději na skutečné digitální řízení, je nicméně potřeba zdůraznit, že se jedná jen o vytvoření příležitosti či potenciálu. Je nutné se nyní soustředit na samotnou realizaci. Právě digitalizace celého procesu povolování bude mít zásadní vliv na zefektivnění celého složitého systému,” dodal Zajíček.

Na současnou novelu stavebního zákona bude také podle vedení HK nutné navázat odpovídající vyhláškou o obecných technických požadavcích na stavby, která může být podle prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiřího Nouzy i stejně významná jako přijatá stavební legislativa. Je třeba, aby se ale stát vyvaroval chyb a vyhlášku a normy od počátku konzultoval se stavebníky a další odbornou veřejností.

Nedávno také byla v Evropském parlamentu schválena regulace pro udržitelné budovy a tato legislativa bude závazná na národní úrovni každého státu. Další legislativní výzvou ve stavebnictví tak nyní bude podle Nouzy i plnění cílů ESG, kdy staré i nové budovy budou muset do budoucna splňovat přísné emisní normy a využívat obnovitelné zdroje energií.

Nahradí Ukrajince Filipínci?

Stavební sektor ovšem podle Nouzy silně zasahuje také nedostatek kvalifikované i nekvalifikované pracovní síly. Tu do roku 2022 z velké části saturovali právě pracovníci z Ukrajiny, kde byla i specializovaná náborová střediska a zájem byl oboustranný. Kvůli invazi Ruska na Ukrajinu to ale skončilo a je podle Nouzy jasné, že ani do budoucna se žádný velký návrat Ukrajinců na české stavby nedá očekávat, protože budou mít plné ruce práce s obnovou vlastní, válkou zpustošené země.

„Nyní se ale jedná například se státy bývalé Jugoslávie nebo i se vzdálenými Filipínami, kde mají lidé o práci u nás zájem,“ konstatoval Nouza. Podle něj s tím ale souvisí i nutnost ohlídat bezpečnostní standardy a to, aby tu ti lidé pracovali legálně a odváděli daně a zálohy na sociální a zdravotní. Na druhou stranu je ale také třeba, odbourávat bariéry ze strany státu, které brání zaměstnávání pracovníků ze zahraničí.

Změny by se měly týkat i liniových staveb

Další změny by se měly podle viceprezidenta Hospodářské komory Michala Štefla týkat i liniových staveb či staveb ve veřejném zájmu. Ty bývají často dlouhé roky neúnosně blokované buďto spekulanty s půdou, ekoaktivisty nebo poctivými starosty, kteří nechtějí mít za humny železnici, lomy nebo jiné stavby ve veřejném zájmu. Bylo by proto podle Štefla dobré, aby v rozhodování o těchto stavbách fungovala určitá hierarchie, kde by celostátní zájem byl nadřazený těm lokálním.

V případě dopravních staveb by pak měl stát podle HK ČR také více využívat nové modely financování, čímž by se například zrychlilo budování dálnic. „Zde vidíme značnou šanci díky novele zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury, který této instituci umožní vydávat dluhopisy, a tím získat další prostředky na budování důležitých dopravních projektů,” doplnil Štefl.

Geologové varují

Problémem je podle Štefla i nedostatek stavebního materiálu, a to hlavně štěrkopísků a stavebního kamene. „Do deseti let skončí podle České geologické služby 60 procent kamenolomů a pískoven, očekávaná náhrada nově otevřenými ložisky je téměř nulová. Povolovací procesy k pouhému rozšíření těžby se táhnou běžně až deset let,” uvedl Štefl a dodal, že pokud stát neotevře nové těžební lokality, bude se muset dovážet drahý materiál ze zahraničí.

Novela stavebního zákona, kterou v pátek schválili poslanci, ruší mimo jiné plánovaný vznik Nejvyššího stavebního úřadu a zachovává nynějších 694 stavebních úřadů v obcích s možností tento počet snížit podle stavební aktivity.

