Temná nálada v Německém stavebnictví. V zemi se schyluje ke stávkám

V německém stavebním sektoru se schyluje ke stávkám. Zaměstnavatelé totiž odmítli přistoupit na arbitrážní rozhodnutí ohledně pracovních podmínek a zvyšování mezd. Vyjednávání se týkají zhruba 930 tisíc pracovníků, uvedla agentura DPA. Odborový svaz IG BAU už dříve oznámil, že svolá stávku, pokud zaměstnavatelé odmítnou arbitrážní rozhodnutí, které svaz přijal koncem dubna.

Uvedené rozhodnutí by od letošního 1. května zajistilo pracovníkům zvýšení příjmu o 250 eur (6250 korun) měsíčně. Od 1. dubna příštího roku by přišlo další zvýšení, tentokrát o 4,15 procenta pro zaměstnance v západním Německu a o 4,95 procenta pro zaměstnance ve východní části země. Smlouva by platila 24 měsíců, respektive do konce března 2026.

„Domíchávače betonu budou zaparkovány po celém Německu, stěrky se odloží a bagry se postaví na parkovací místa,“ řekl předseda IG BAU Robert Feiger. Stávkovat budou podle něj velké firmy i malí řemeslníci. Přesné datum zahájení protestů Feiger dosud neuvedl.

Feiger dal najevo, že svaz už se necítí rozhodnutím arbitra vázán. Znovu proto vstoupí do stávky za svůj původní požadavek dosáhnout zvýšení měsíčního příjmu o 500 eur. Zaměstnavatelé svazů ZDB a HDB nabídli dvojí zvýšení mezd, a to o 3,3 procenta na letošní rok a o 3,2 procenta na rok příští. Poukazovali přitom na krizi, hlavně v bytové výstavbě, a obvinili odbory, že ji zcela ignorují.

Stavebnictví je jedním z největších zaměstnavatelů v Německu. S obratem kolem 162 miliard eur (4,1 bilionu korun) za loňský rok je podle sdružení stavebního průmyslu ZDB důležitým pilířem německé ekonomiky. Odvětví léta podporovalo ekonomiku v době realitního boomu, ale nyní se z něj kvůli krizi v bytové výstavbě stal problematický sektor.

